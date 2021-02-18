Ford, Avrupa’da 2030’a kadar %100 elektrikli bir marka olacak

Ford, Avrupa‘da 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir üretici olma planını açıkladı. Bu plana ait ilk hareket, Köln‘deki genel merkeze yapılacak 1 milyar $ değerindeki bir yatırım olacak.

İlginizi çekebilir: Bugatti Chiron, off-road versiyonuna sahip olsa nasıl görünürdü?

reklam

Fakat model yelpazesi 2030’da tamamen elektrikli hale gelmeden önce bir adım daha bulunuyor. 2026 yılında kadar her binek modelin tamamen elektrikli veya plug-in hibrit olacağı belirtildi.

Ayrıca Ford’un ticari araç modelleri de 2024 yılına kadar tamamen elektrikli veya plug-in hibrit olacak. 2030 yılına kadar ise satılan bütün ticari modellerin üçte ikisinin, bu sıfır emisyonlu seçeneklerden olacağı düşünülüyor.

Haberin başında bahsettiğimiz 1 milyar $ değerindeki yatırımın ilk meyvesi ise 2023‘te alınacak. Yatırımdan sonra Köln’deki tesiste Ford’un, ilk Avrupa odaklı seri üretim elektrikli modeli üretilecek. Bununla birlikte bu tesis, “Ford Köln Elektrifikasyon Merkezi” haline gelecek.

Az önce adı geçen yeni elektrikli Ford, başka bir ilke de ev sahipliği yapacak. Bir süre önce VAG ile yapılan mimari ortaklığı anlaşmasını hatırlayacaksınız. Bu anlaşma ile söz konusu elektrikli Ford, VW ID.3, ID.4 gibi araçlardaki MEB mimarisini taşıyan ilk Ford olacak. Hatta bu ortak mimari vesilesiyle “ikinci bir model” gelme potansiyeli olduğu da söylendi. Bu konudaki ayrıntıların ilerleyen zamanlarda açıklanacağı belirtildi.

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, “Almanya’daki 90 yıldır süren faaliyetlerimizin merkezi olan Köln tesisini dönüştüreceğiz. Bunu, Ford’un en önemli faaliyetlerden biri olarak gösterebiliriz. Büyüme stratejimizin odağındaki elektrikli araçlarla, Avrupa ve geleceğe olan bağlılığımızı vurguluyoruz.” dedi.

Kaynak: Carscoops

Elektrikli otomobillere meraklıysanız, sizin için seçtiğimiz ürünlerin yer aldığı Hepsiburada listesine buradan bakabilirsiniz.