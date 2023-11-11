Eylül ayında, elektrikli araç üreticisi Polestar, genişleyen elektrikli araç filosunu tamamlamak amacıyla Meizu işbirliğiyle özel bir akıllı telefon üreteceğini duyurmuştu. Şimdi ise Polestar Phone tasarımı ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

Polestar, Elektrikli Araç Filosunu Polestar Phone ile Tamamlayacak

Polestar Günü etkinliğinde tanıtılan Polestar Phone, Meizu 20 serisindeki tasarım dilini benimsemiş görünüyor. Düz metal çerçeve ve ayrı kamera halkalarına sahip olan cihaz, üç farklı kamera modülüne ev sahipliği yapıyor.

Bir yakın çekim videosu, cihazın f/1.9 diyafram açıklığına sahip 23 mm ana kamera, 70 mm telefoto (f/2.0) ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 15 mm ultra geniş bir lens içerdiğini gösteriyor.

Polestar Phone aynı zamanda düz bir ekran ve selfie kamerası için nokta çentikle geliyor. Yan taraflarda Polestar logosu bulunurken arka kısımda ise şirketin logosu dikkat çekiyor.

Polestar, bu telefonu nasıl otomobilleriyle entegre edeceği konusunda da planlar yapıyor. Meizu’nun sahibi olan aynı ana şirket Geely, kendi otomobil yazılımı olan Flyme Auto’ya sahip. Ancak Polestar Phone’un olası bir Polestar OS arayüzü ile geleceği konusunda Çin’den gelen raporlar bulunuyor.

Polestar Phone, amiral gemisi bir telefon olarak lanse ediliyor ve Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 çipini, yüksek miktarda RAM’i ve hızlı şarj özelliklerini içerebilir.

Ancak cihazın sadece Çin’e özel olacağı belirtiliyor ve resmi bir lansman öncesinde daha fazla ayrıntı beklememiz gerekecek. Polestar, elektrikli araçlarla uyumlu bir akıllı telefonla pazarda nasıl bir etki yaratacak, ilerleyen günlerde göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Polestar’ın yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazla için bizi takip etmeyi unutmayın!