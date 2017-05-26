Pokemon’un Yeni Mobil Oyunu Tamamen Magikarp Üzerine

The Pokemon Company International bugün yeni mobil oyunu Magikarp Jump’ı iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play’de yayınladı.

Magikarp Jump’da en zayıf pokemon olan Magikarp’ı kullanıyoruz. Bu oyunda Magikarp’ı besleyerek ve eğiterek en yükseğe zıplamasını sağlamak tek hedef. Daha sonra turnuvalara katılarak diğer Magikarplar ile zıplama yarışı yapılıyor.

Oyun son derece basit. Akvaryum gibi yerde Magikarp’ın yemek yemesini sağlayacaksınız ve zıplaması için eğitecesiniz. Oyun herhangi bir internet bağlantısı gerektirmiyor. Yani sadece tek oyunculu olarak oynayabiliyorsunuz.

Oyun içerisindeki maçlarda kazandığınız paralar ile şehirden Magikarp için eğitim eşyaları ya da yemek alabiliyorsunuz. Oyun hem iOS hem de Android için ücretsiz. Ancak oyun içi satın alımlar yapmak mümkün.