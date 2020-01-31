Akıllı Telefonlar
Pocophone X2 özellikleri ve fiyatı sızdı!
Pocophone X2 özellikleri ve fiyatı sızdı. Özellikle 27 W hızlı şarj özelliği ile dikkat çeken modelin özelliklerine yakından bakalım.
Bir yıl önce Pocophone F1 modeli ile dikkatleri üzerine çeken Çinli telefon üreticisi Poco, ikinci akıllı telefonu Pocophone X2 ile piyasaya dönüş yapacak. Yeni cihaz muhtemelen temelinde Redmi K30 modelini baz alacak. Hindistan’ın önemli e-ticaret sitelerinden biri olan Flipkart‘ ın belirttiği özelliklerin başında 120 Hz ekran yenileme oranı ve 27 W hızlı şarj geliyor.
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Teknik özelliklerin geri kalanı henüz resmi olarak duyurulmadı. Fakat Hintli bir yayın tarafından sızdırılan görüntüye göre cihazda 6.67 inç ekran ve ana kamerada 64 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX 686 sensörünü barındıran dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Sızdırılan görüntüye göre 64 GB depolama alanı sunan model 265 $ fiyat etiketine sahip olacak.
Pocophone X2′ nin olduğu iddia edilen bir diğer fotoğrafta ise cihazın Snapdragon 730G platformuna sahip olacağı iddia ediliyor. Tüm bu bilgiler Poco X2 modelinin ismi değiştirilmiş bir Redmi K30 olacağı yönündeki dedikoduları doğrular nitelikte. Yinede son kararı vermeden önce resmi duyurunun gerçekleşmesini beklemek en doğrusu olacaktır.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A41, Helio P65 SoC ile Geekbench’te!
Geçtiğimiz kasım ayından bu yana duyduğumuz Samsung Galaxy A41 modeli Geekbench‘ten geçti ve cihazın önemli özelliklerini ortaya koydu. Karşılaştırma veritabanına göre SM-A415F model numarası taşıyan Galaxy A41, Helio P65 SoC tarafından desteklenecek.
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Galaxy A41 ve Helio P65 ne gibi özelliklere sahip?
Helio P65 SoC işlemcisinden gücünü alan Samsung Galaxy A41, Android 10 ile birlikte gelecek. Testte gördüğümüz kadarıyla 4 GB Ram ile gelecek ancak henüz onaylanmamış bellek seçenekleri var gibi gözüküyor. 6 GB veya 8 GB bellek seçeneği modelleri ile gelebileceği konuşuluyor. Galaxy A41 tekli çekirdekten “1684” puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise “5043” puan alıyor. Bu değerler cihazın önceki modeli olan Galaxy A40‘tan çok daha iyi olduğunu gösteriyor. ARM MT6768V ismiyle geçen işlemci 1.70 GHz frekans değerinde çalışıyor.
Cihazın tahmini diğer özellikleri neler olabilir?
Geekbench testi, Galaxy A41‘in başka özelliklerini ortaya çıkarmadı. Ancak söylentilere gelecek olursak Galaxy A41, 64GB temel depolama kapasitesi, 48 MP değerinde ana kamera, 25 MP büyüklüğünde bir selfie kamerası ve 15W hızlı şarj desteğine sahip 3500 mAh pil kapasitesi ile gelecek. Ayrıca telefonun arayüz olarak One UI 2.0 ile geleceği düşünülüyor. Önümüzdeki günlerde Galaxy A41 hakkında daha çok bilgiye sahip olmayı umuyoruz.
Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G, 80W hızlı şarj desteği sunacak!
Nubia Red Magic 5G modelinin 80W hızlı şarj desteğiyle geleceği şirketin başkanı Ni Fei’nin Weibo paylaşımıyla ortaya çıktı.
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Nubia Red Magic 5G hızlı şarjı
Nubia‘nın merakla beklenen yeni oyun odaklı akıllı telefonu Red Magic 5G‘nin özellikleri hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar telefonun ekranının 144Hz tazeleme hızına sahip olduğu, Snapdragon 865 işlemcisinin kullanılacağı ve çift bant 5G‘yi destekleyeceği iddiaları ortaya çıkmıştı.
Şirketin başkanı Ni Fei’nin Weibo paylaşımıyla telefonun hızlı şarj konusundaki iddiası da desteklendi. Görseldeki şarj günlüğünde, Red Magic 5G‘nin 8,4 voltaj ve 9,6 amperlik bir akımla beraber 80W güç akışıyla şarj olduğu gözüküyor. Telefon USB PD şarj protokolünü de destekliyor.
Bu rakamlar hızlı şarj teknolojisi yarışında ben de varım diyen şirketin diğer Çinli rakipleri Xiaomi (100W Super Charge Turbo) ve Vivo’ya (120W Super FlashCharge) verdiği cevap olarak görülebilir. Şimdilik bu yarışın birincisi Oppo’nun 65W SuperVOOC destekli telefonu Reno Ace (4000 mAh bataryalı cihaz sadece 30 dakikada yüzde 100 şarj oluyor).
Akıllı Telefonlar
Emoji dünyasına 2020 yılında yenileri ekleniyor
Kullanıcıların her mesajlarında vazgeçemediği emojilere yenileri ekleniyor. 2020‘de akıllı telefonlara 100’den fazla yeni emoji geliyor. Yeni emojiler cinsiyet eşitliğini hedefliyor.
Kelimeler ile anlatamadığımız durumlarda imdadımıza yetişen emojiler, hiç şüphesiz milyonlarca insanın vazgeçilmezi konumunda. Metin ve emoji için endüstri standardını belirleyen Unicode Konsorsiyumu, 2020’de kullanıcıların beğenisine sunulacak 100’den fazla yeni emojiyi onayladığını açıkladı.
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Yeni emojiler arasında, transeksüel bayrağı ve sembolü, smokin içindeki bir kadın ve gelinlik içindeki bir erkek gibi LGBTİ ve cinsiyet eşitliği temalı emojiler bulunuyor. Transeksüel bireyleri temsil eden bayrak, açık mavi, pembe ve beyaz çizgilerden oluşuyor. Ayrıca cinsiyet kapsayıcılığının yanı sıra, bir kutup ayısı, bir mühür, kabarcık çayı, biber ve bir mamut da eklenecek.
Önerilen tasarımlar sayesinde, yıl sonuna kadar 62 adet yeni emoji eklenecek ve 55 adet yeni cinsiyet ve cilt tonu varyantları emojiler listesinde yerini edinecek. Yeni emoji’lerin 2020 yılının ikinci yarısında iOS, Android, WhatsApp ve Twitter gibi tüm platformlara entegre edilmesi bekleniyor.
Söz konusu emojilerin eklenmesi, LGBTİ topluluğundaki kullanıcılara emoji dilinde eşit temsil sağlamak için atılan adımların son örneği olarak dikkat çekiyor. LGBTİ organizasyonun sözcüsü olan Jean-Marie Navetta, geçtiğimiz yıl bu konu hakkında basına demeç vermişti. Jean-Marie Navetta,” Bu türdeki emojilerin insanların sosyal medyada kendilerini çok daha iyi bir şekilde ifade etmelerine yardımcı oldu” demişti.