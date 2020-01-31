Pocophone X2 özellikleri ve fiyatı sızdı. Özellikle 27 W hızlı şarj özelliği ile dikkat çeken modelin özelliklerine yakından bakalım.

Bir yıl önce Pocophone F1 modeli ile dikkatleri üzerine çeken Çinli telefon üreticisi Poco, ikinci akıllı telefonu Pocophone X2 ile piyasaya dönüş yapacak. Yeni cihaz muhtemelen temelinde Redmi K30 modelini baz alacak. Hindistan’ın önemli e-ticaret sitelerinden biri olan Flipkart‘ ın belirttiği özelliklerin başında 120 Hz ekran yenileme oranı ve 27 W hızlı şarj geliyor.

İlginizi çekebilir: Realme ve Poco yöneticileri Twitter’ da birbirine girdi!

Teknik özelliklerin geri kalanı henüz resmi olarak duyurulmadı. Fakat Hintli bir yayın tarafından sızdırılan görüntüye göre cihazda 6.67 inç ekran ve ana kamerada 64 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX 686 sensörünü barındıran dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Sızdırılan görüntüye göre 64 GB depolama alanı sunan model 265 $ fiyat etiketine sahip olacak.

Pocophone X2′ nin olduğu iddia edilen bir diğer fotoğrafta ise cihazın Snapdragon 730G platformuna sahip olacağı iddia ediliyor. Tüm bu bilgiler Poco X2 modelinin ismi değiştirilmiş bir Redmi K30 olacağı yönündeki dedikoduları doğrular nitelikte. Yinede son kararı vermeden önce resmi duyurunun gerçekleşmesini beklemek en doğrusu olacaktır.