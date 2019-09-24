Huawei, 7680 FPS ağır çekimin sırrını açıkladı!

Huawei Mate 30 Pro’nun ağır çekim modunu geliştiren ekip bu modun nasıl çalıştığını açıkladı. Huawei’nin yeni amiral gemisi modelinde yer alan bu ağır çekim modu, rakiplerinde yer alan 960 FPS ağır çekimin 8 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

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Huawei Başkan Yardımcısı Bruce Lee, Mate 30 Pro’nun günümüz standartların oldukça üzerinde olan kare / saniye hızına nasıl ulaştığını açıkladı. Şirket bu değere ulaşmak için yonga setindeki CPU, GPU, ISP ve NPU‘yu birlikte kullanıyor. Mate 30 Pro, ağır çekim modunda 0.12 saniyelik görüntüleri kaydediyor ve 30 fps’de 32 saniyelik ağır çekim videolar çekilebiliyor. Bu şekilde 720p çözünürlükte 945 kare elde ediliyor.

İnsan refleksinin, Huawei Mate 30 Pro’nun bu ağır çekim modunda kayda başlamak için en iyi zamanı seçmesi maalesef yeterli değil. Bu sorunu gidermek için Mate 30 Pro, 0.12 saniyelik videoların ne zaman başlatılacağını belirlemek için bir yapay zeka algoritması kullanıyor. Yapay zeka algoritması, çekilen videodan 1 saniyelik bir videoyu analiz ederek, ağır çekimin başlayacağı en uygun anı tespit ediyor. Bu işlem sırasında yaklaşık 2 GB RAM harcanıyor. Böylece ortaya muazzam, gerçek olduğuna inanmakta zorlanacağınız görüntüler ortaya çıkıyor.

Huawei Mate 30 Pro modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6,53 inç, 2K OLED, 409 ppi

Boyutlar: 158.1 x 73.1 x 8.8 mm

Ağırlık: 198 gram

İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990, 7nm+

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB

Arka Kamera: 40 MP, 40 MP, 8 MP, ve 3D ToF

Ön Kamera: 24 MP, 3D ToF

Batarya: 4500 mAh

Bağlantı: Kablosuz şarj, Bluetooth 5.1, USB Type-C, 5G özel sürüm, Wi-Fi 6

Dayanıklılık: IP68, Corning Gorilla Glass 6

İşletim Sistemi: Android 10 ve EMUI 10.0