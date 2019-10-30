Akıllı Telefonlar
Pocophone F1 için MIUI 11 beta güncellemesi yayınlandı
Android 10’un gelmesi ile birlikte Xiaomi tarafından geliştirlen MIUI 11 arayüz sürümü birçok telefona beta sürüm olarak gelmeye başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Pocophone F1 modelinde de bu güncelleme gelmeye başladı.
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Xiaomi’nin fiyat performans cihazlarından biri olan Pocophone F1, MIUI 11 beta güncellemesini almaya başladı. İlk olarak beta kullanıcılarına sunulacak olan güncelleme, yeni arayüzün en kararlı sürümü olarak karşımıza çıkıyor. 11.0.5.0.PEJMIXM adlandırılan bu yeni güncelleme şu anda kararlı bir beta sürümü olarak kabul edilirken, Xiaomi tam sürümü birkaç hafta içinde yayınlayacağını duyurdu.
1,8 GB boyutunda olan bu sürüme OTA güncellemesini beklemeden ulaşmak istiyorsanız buradan indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Ayrıca OTA güncellemesinin Ekim ayı güvenlik güncellemesi ile beraber geleceğini söylemekte fayda var.
Akıllı Telefonlar
Huawei nova 6, 40W şarj desteğiyle 3C sertifikasında göründü!
Huawei nova 6 ile firma yeniden cihaz sertifakalarını almaya başladı. Böylece ambargo etkisinin giderek daha azaldığını görüyoruz. Cihaz 40W hızlı şarj desteğiyle tanıtılaması bekleniyor.
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Huawei nova 6, geçtiğimiz haftada tasarım görsellerinin sızdırıldığını duyurmuştuk. Şimdi ise firma, ayrıca WLZ-AN00 ve WLZ-AL01 model isimleriyle birlikte cihazların lisanslarını almıştı. İki cihaz olarak ayrılma sebebi, nova serisinin 5G ve 4G olmak üzere iki ayrı varyantta sunulacak olmasından kaynaklanıyor. 4G modelin 40W şarj hızı desteklediğini 3C sayesinde öğrenmiş olduk.
3C sertifikasyon firması, kullanılan adaptörün HW-100400C00 isimle lanse edildiğini görüyoruz. 40W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Cihazla ilgili başka herhangi bir detaya henüz ulaşamadık. Fakat önceki hafta sızdırılan görsellerden anladığımız kadarıyla, cihazda dört kamera olduğunu doğrulayabiliyoruz. Ön tarafta, cihazın üst tarafında bulunan boşluğa ise iki kamera konumlandırılmış. Konsept olarak Samsung dizaynına benzer bir tasarımı cihaz ailesinde göreceğiz.
nova 6 ile ilgili var olan tüm detaylar bu kadar. Kasım ayında cihazın çıkışı yaklaştıkça detaylar gelmeye devam edecektir.
Akıllı Telefonlar
Samsung, yeni katlanabilir telefonunun videosunu yayınladı!
Katlanabilir telefonlar gün geçtikçe popülerliğini arttırmaya başladı. Katlanabilir telefonlar furyasına ismini ilk yazdıran firmalardan biri olan Samsung, Galaxy Fold‘dan sonra yeni bir katlanabilir telefon daha çıkartıyor.
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Koreli teknoloji devi, Galaxy Fold‘u piyasaya sürmesinden hemen sonra yeni bir katlanabilir telefon için çalışmalara başladı. Bugün konsept videosu yayınlanan yeni katlanabilir telefon diğer cihazlardan biraz farklı görünüyor. Dikey şekilde katlanan telefon, oldukça küçük bir forma kavuşabiliyor.
6,7 inçlik ekran boyutu ile karşımıza çıkacak olan telefon hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor. Samsung’un bu cihazı 2020 Mobil Dünya Kongresinde tanıtması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 8, MIUI 11 Beta testlerine katıldı!
Xiaomi Mi 8, geçtiğimiz sene firma tarafından amiral gemisi olarak lanse edilen modellerden biriydi. Bu yükseltmeyle birlikte yazılımın Android 10 versiyonuna yükseldiğini görüyoruz.
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MIUI 11’in 9.10.24 versiyonunu kullanan güncellemeyle birlikte kullanıcılar Android 10 tabanlı MIUI arayüzüne katılmış oldular. Çoğu kullanıcının de muhtemel olarak beklediği durumlardan biriydi. Şu an için stabil versiyonun yayınlanmadığı sürüm beta olarak kullanıcılara dağıtılmaya başlandı.
Gönderilen güncelleme, sadece Çin sınırları içindeki kullanıcıları kapsıyor. Global pazarda, ne zaman kullanıcıların bu güncellemeyi edinecekleri ise henüz belli değil. Ek olarak belirtmek gerekirse güncellemenin toplam boyutu 2.1GB ve Ekim ayı güvenlik yamasını da içerisinde getiriyor.
MIUI 11’in son versiyonuyla birlikte kişiselleştirilebilir arayüzler sizi bekliyor. Yeni sürüm beraberinde tam kapsamlı Karanlık Mod, Dinamik Canlı Duvar Kağıtları, Yeni fontlar/ikonlar, yeniden dizayn edilmiş ayarlar menüsü ve çeşitli birçok özellik içerisinde dahil edilmiş. Genel olarak Beta Rom’u ana cihazınıza yüklemenizi tavsiye etmiyoruz. Çok ciddi veri kayıpları, uygulama çökme problemleri ve bazı sistemsel hataları deneyimlemek istemiyorsanız Beta sürümleri size göre değil diyebiliriz.
Şimdiki beta, oldukça stabil gözüküyor. Gelen iyileştirmeler doğrultusunda daha kullanılabilir bir arayüze sahip olabiliyorsunuz. Yukarıdan, şirket tarafından paylaşılan sürüm notlarına ulaşabilirsiniz.