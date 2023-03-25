Çin merkezli popüler üretici POCO, kısa süre önce POCO C50 ve POCO C55 akıllı telefonlarını küresel pazarda piyasaya sürdü. Şirket, henüz daha yeni tanınan telefonların yanına bir cihaz da eklemek için çalışmalara başladı. Teknoloji dünyasının bilinen isimlerinden olan Kacper Skrzypek, şirketin POCO C51 isimli yeni bir akıllı telefonu daha satışa sunacağını iddia etti.

Bugün ortaya çıkan raporlar, model isminden anlayacağımız üzere yeni piyasaya sürülen C serisi cihazların arasında yer alacak telefonun birçok özelliğini gün yüzüne çıkardı.

POCO C51 Yeniden Tasarlanan Bir Redmi A2+ Olacak

Konu hakkında ilk paylaşımları yapan teknoloji yazarı Kacper Skrzypek’e göre, POCO C51, yakında küresel pazarda piyasaya sürülecek ve Redmi A2+ adlı akıllı telefonun yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. 23026RN54G ve 23028RNCAG model numaralarına sahip Redmi A2 ve A2+, bu yılın başlarında birçok sertifikasyon sitesinde görüldü.

Dolayısıyla, Redmi A2 ve A2+ cihazlarının yakında küresel pazarda görücüye çıkması oldukça muhtemel. Bununla beraber, Redmi ile ortak olarak çalışan POCO’nun bu telefonlardan birini kendi markası altında tekrardan piyasaya sürmesi de büyük olasılık taşıyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Redmi Note 12 Serisi Avrupa Pazarı için Tanıtıldı!

Bu sebeple iki markanın tanıtacağı telefonların aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Elimizde POC0 C51 adına herhangi bir bilgi bulunmasa da esinleneceği Redmi A2+’nin çoğu özelliği halihazırda biliniyor.

POCO C51 ve Redmi A2+ Özellikleri

Ekran: 6.56 inç LCD panel

6.56 inç LCD panel İşlemci: Helio G36

Helio G36 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB İşletim sistemi: Android 13 (Go sürümü)

Android 13 (Go sürümü) Arka kamera: 8 MP+8MP

8 MP+8MP Ön kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 5.000mAh

5.000mAh Şarj Hızı: 10W

10W Ağırlık: 175g

175g Renk: Siyah, Mavi ve Yeşil

Yeniden markalanmış bir Redmi A2+ olacak olan POCO C51’in ne zaman satışa sunulacağına dair net bir tarih henüz mevcut değil. Ülkemize de ayak basmasını beklediğimiz cihaz adına ilerleyen günlerde daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.