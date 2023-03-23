Çinli teknoloji devi Xiaomi’den yeni telefonlar gelmeye tam gaz devam ediyor. Firma bugün Avrupa pazarı için Redmi Note 12 5G, Note 12, Note 12 Pro+ ve Note 12 Pro modellerini tanıttı. Türkiye pazarına da gelecek olan bu modeller sırasıyla Avrupa pazarı için 199 Euro, 249 Euro, 499 Euro, 399 Euro olarak fiyatlandırılacak. Türkiye fiyatları ise Avrupa fiyatı x 20 Euro kuru x 2 şeklinde olacak gibi görünüyor.

Ana modellerde 4 GB RAM ve 128 GB depolama yer alırken, Pro serisinde 8 GB RAM ve 256 GB depolamayı görüyoruz. Serinin en iddialı olan modeli Note 12 Pro+’ta bizi 200 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera karşılıyor. Note 12 Pro’da ise 108 Megapiksel kamera bulunuyor. Ana modelde 48 Megapiksel ve 4G’li modelde ise 50 Megapiksellik kamerayı görüyoruz.

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Seride Note 12 hariç her üç modelinde de 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli OLED ekran, 5G destekli Mediatek Dimensity 1080 işlemci, WiFi 6 desteği, 3.5mm kulaklık girişi, NFC ve 16 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. 5G destekli normal Note 12 modelde ise gücünü Snapdragon 4 Gen 1 işlemci bulunuyor. Fiyatının nispeten uygun olmasının sebebi de bu işlemci diyebiliriz.

Xiaomi’nin bu modelleri Türkiye pazarına ne zaman getireceği şimdilik bilinmiyor. Muhtemelen Nisan ayı içerisinde bu dört modeli de ülkemizde göreceğiz. Umarız fiyatlandırma tarafında yerel bir politika izlenir ve uygun fiyatlar ile bu modeller Android tutkunlarına sunulur.