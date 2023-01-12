POCO, 2023 yılında yeni telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. POCO X5 Pro modeli olacak telefonun bugün önemli detayları internete sızdırıldı. Kimliği bilinmeyen bir kişi, bu cihazı fabrika ambalajıyla birlikte sarı renkte görebileceğimiz fotoğraflar yayınladı. Özellikleri arasında 120Hz AMOLED ekran, Snapdragon 778G yonga seti, geniş ve makro ile güçlendirilmiş 108MP ana kamera, 67W şarjlı 5000mAh batarya yer alıyor. Ayrıca telefonun 8/256GB versiyonu olacak.

Poco X5 Pro 5G yellow. Confirmed:

– Snapdragon 778G

– 120Hz FHD+ AMOLED

– 108MP main camera

– 67W turbo charging pic.twitter.com/TmXh2HQrJE — Just Another Occasional Leaker (@JAOLtech) January 12, 2023

Söylentiler Poco X5 serisinin bu ayın sonunda Hindistan’da satışa sunulacağını gösteriyor. Her iki model de TDRA sertifikasyon platformundan sertifika aldı, bu da bu cihazların resmiyet kazanmasının çok uzun sürmeyebileceğini gösteriyor.

Poco X5 ve X5 Pro’nun TDRA listeleri, teknik özellikleri hakkında önemli bir şey ortaya koymuyor. Raporlar, Poco X5’in Redmi Note 12 5G’nin ince ayarlanmış bir versiyonu olabileceğini iddia etti. Note 12 Snapdragon 4 Gen 1 yonga setine sahipken, Poco varyantı Snapdragon 695 yonga seti ile donatılmış olarak gelebilir.

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Redmi kısa süre önce Çin pazarında Redmi Note 12 Pro Speed Edition’ı tanıttı. Bu cihazın Poco X5 Pro 5G olarak yeniden markalanması muhtemel. Hindistan’da piyasaya sürülmesinin yanı sıra, her iki X5 modelinin de küresel pazara ulaşması bekleniyor.

Ayrıca Poco X5 özelliklerine de bakacak olursak , 6,7 inç AMOLED FHD+ 120Hz ekran, 8 megapiksel ön kamera ve 48 megapiksel üçlü arka kameraya sahip olabilir. Snapdragon 695 destekli telefon LPDDR4x RAM, UFS 2.2 depolama alanı ve 33W hızlı şarj destekli 5,000mAh pil ile gelebilir.

Her iki telefon da yana bakan bir parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Android 13 işletim sistemi ve MIUI 13 ile önceden yüklenmiş olarak gelecek.

Akıllı telefonun diğer üyesi olan Poco X5 ile birlikte bu ayın sonunda veya en geç Şubat başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.