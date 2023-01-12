Vivo’nun geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan Vivo X90 serisi Avrupa pazarına göz dikti. Önümüzdeki haftalarda tanıtılacak olan Vivo X90 serisi hakkında gelen son sızıntı telefonun Avrupa fiyatını ortaya çıkardı. Son gelen raporlar Vivo X90 serisinin 3 Şubat 2023‘te piyasaya çıkacağını ortaya koyuyor. Lansman öncesinde şirket, X90 ikilisi için 27 Ocak ile 2 Şubat arasında ön siparişler alacak. Söylentilere göre Çin dışında yalnızca Vivo X90 ve X90 Pro satışa sunulacak. Maalesef ki X90 Pro+’ın küresel sürümünü olmayabilir.

İçindekiler Vivo X90 fiyatı ortaya çıktı

Vivo X90 fiyatı ortaya çıktı

Sızıntıları ile bilinen Paras Guglani, Newzonly ile işbirliği ile küresel pazar için X90 serisinin pazarlama materyallerini açıkladı. Görüntüler ağırlıklı olarak Vivo X90 ve X90 Pro ile ilgili ayrıntıları ortaya koyuyor. Sızıntıya göre Vivo X90 ve X90 Pro sırasıyla 850 dolar ve 1.200 dolar olarak fiyatlandırılacak.

Ana model Breeze, Blue ve Asteroid Black gibi renklerde gelirken Pro model yalnızca Legendary Black renk seçeneğine sahip olacak. Her iki cihaz da 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan tek bir yapılandırmayla gelecek.

Vivo X90, 1.260 x 2.800 piksel FHD+ çözünürlük sunan 120 Hz’lik 6,78 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. X90 Pro da aynı ekrana sahip. Her ikisi de Dimensity 9200 yonga seti, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama tarafından destekleniyor. X90, 4.810mAh bataryaya sahipken, Pro modeli 4.870mAh bataryaya sahip. Her iki telefon da 120W kablolu şarjı desteklerken, Pro modeli de 50W ekstradan kablosuz şarj sunuyor.

X90 ve X90 Pro, 32 megapiksel ön kameraya sahip. X90’ın arka kamera kurulumunda OIS destekli 50 megapiksel ana kamera bulunuyor. Ultra geniş ve telefoto çekimler için bir çift 12 megapiksel snapper ile destekleniyor.

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X90 Pro’nun arka panelinde OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera, OIS destekli 50 megapiksel telefoto kamera ve 13 megapiksel ultra geniş lens bulunuyor. Her iki telefon da Android 13 ve FunTouchOS 13 ile çalışıyor. Güvenlik için bu seri ekran altı parmak izi tarayıcısı ile geliyor. Türkiye pazarına da gelmesini beklediğimiz yeni seri bakalım ülkemizde nasıl fiyatlandırılacak?