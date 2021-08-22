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POCO X3 PRO’NUN PİLİ ÇABUK MU BİTİYOR? | Denedik ve Gördük! | X3 PRO vs X3 NFC PUBG Testi
Poco X3 Pro’nun pilinin çabuk bittiğine dair birçok iddia ve dedikodu mevcut. Bizler de, bu durumu günlük kullanımımızda tecrübe etmesek de; iki kardeş cihaz üzerinde bu savı denemek istedik. Sonuçlar sizi çok şaşırtabilir!
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Poco X3 Pro ve Poco X3 NFC pil kapışmasında karşı karşıya
Söz konusu pil olunca Poco X3 Pro’nun adı bir şekilde kötüye çıkmış durumda. Bize kalırsa Poco X3 Pro bu ithamları hak etmiyor. Fakat HWP olarak bu konunun gerçekliğinden %100 emin olmak istedik. Bunun için de PUBG’de iki cihazı da belirli ölçülerde test etmeye karar verdik. Bunu yaparken izlediğimiz yöntem de, iki cihazı az miktarda; orta seviyede ve yüksek seviyede zorlamak oldu. Bunun için de işlemci ve kamera hariç aynı özelliklere sahip bu 2 cihazı %100 şarja ulaştırarak 3 farklı ayar seviyesinde eş zamanlı olarak PUBG oynadık. Her turun sonunda, kalan pillerimizi kontrol ettik ve cihazların pilini yeniden fulleyerek bir sonraki tura başladık. Gelin bakalım, aynı koşullarda 2 cihazın da pil tüketimleri arasında ne kadar fark oluşmuş.
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Akıllı Telefonlar
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar!
realme, ülkemizde faaliyetlerine başladığından beri tüketiciler tarafından en sevilen markalar arasında kendisine iyi bir yer edindi. Özellikle orta seviyedeki akıllı telefonları çok beğenildi. Şimdi ise bir başka yerli üretim telefon olan realme C25’in incelemesiyle karşınızdayız.
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realme C25’in tasarım detaylarına bakacak olursak 164,5mm x 75,9mm x 9,6mm ölçülerine sahip olan akıllı telefon yaklaşık 209 gram ağırlığına sahip. Ek olarak yekpare bir kasaya sahip olan C25 dayanıklılık konusunda da kendisini kanıtlamış. Düşme, aşınma ve yıpranma aşırı yüksek ve düşük sıcaklık, yüksek ve düşük nem, voltaj dalgalanması, düğme ömrü, statik elektrik, hava basıncı gibi birçok testten başarıyla geçen model TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını almaya hak kazanmış. Bu sayede sağlamlığını da kanıtlamış oluyor. Ek olarak ülkemize Çiğdem Siyahı ve Bodrum Mavisi olmak üzere iki renkle geliyor.
Markanın giriş-orta segmente yönelik telefonu C25’de, 6,5 inç IPS LCD HD+ çözünürlüğünde, 480 nit parlaklık sınabilen 270 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir ekran bulunuyor. Bu ekranın segmentinin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak damla çentikli ekran yapısı sayesinde %81.7 ekran/gövde oranı yakalanmış.
Performans konusunda ise realme C25 segmentinin üzerinde bir performans sunmayı başarıyor. İçerisinde MediaTek Helio G70 işlemcisine grafik tarafında Mali-G52 GPU yardımcı oluyor. LPDDR4X 4GB RAM’lere ve eMMC 5.1 64GB-128GB hafıza sahip olmasıyla günlük kullanımlarınızda akıcı bir deneyim sunmasının yanında orta grafik ve fps değerinde güncel oyunları rahatlıkla oynatabiliyor. Ayrıca Android 11 sürümüyle gelen C25 kutudan realmeUI 2.0 ile çıkan ilk telefon olma unvanını taşıyor.
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar! – YouTube
Segmentinin standartlarını yakalayan kamera performansıyla da dikkat çeken realme C25, arka tarafta üçlü kamera dizilime sahip. 48MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığında bir ana kamerası, 2MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamarası ve 2MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığında derinlik kamerası mevcut. Bu kameralar ile 1080p 30fps videolar çekebilmek mümkün. Ön tarafta damla çentik içerisinde olan ön kamera 8MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera ile de 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz.
realme C25 ses konusunda da mono hoparlör sunuyor. Ek olarak günümüzde artık neredeyse çoğu telefondan kaldırılan 3,5mm kulaklık girişi bulunuyor. Bu sayede kendi kulaklığınızı da bu telefonla birlikte kullanabiliyorsunuz.
Bu telefonun en güçlü noktası ise bataryası. 6000 mAh büyüklüğünde bataryasıyla birlikte 2 günlük bir pil ömrü sunuyor. HD+ ekrana sahip olmasının da faydasını pil tarafında görebiliyorken eğer pili biterse kutudan çıkan 18W hızlı şarj aleti ile doldurulabiliyor. Ek olarak realme Lab testine göre realme C25, bekleme modunda 47 gün dayanabiliyor.
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Akıllı Telefonlar
SAMSUNG Satın Alma Rehberi | Hangi Samsung’u almalıyım?
Bu videoda bir rehber niteliğinde hangi Samsung telefonu almanız gerektiğini sebepleriyle beraber size açıklıyoruz. Her segmente ve bütçeye göre akıllı telefonları bulunan Samsung’un 5 tane akıllı telefonunu listeliyoruz.
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Sizin için seçtiğimi akıllı telefonlar ise şu şekilde:
Samsung Galaxy M21
Ekran: 6.4 İNÇ SUPER AMOLED FHD+
İşlemci: Samsung Exynos 7 Series 9611 4GB/64GB
Kamera: 48MP + 8 MP + 5MP/ 20MP Ön kamera
Batarya: 5000 mAh 15W Hızlı Şarj
Fiyat:2600 TL
Samsung Galaxy A32
Ekran: 6.4 İNÇ SUPER AMOLED FHD+ 90HZ
İşlemci: MediaTek Heli G80 6GB/128GB
Kamera: 64MP + 8MP + 5MP/ 20MP Ön kamera
Batarya: 5000 mAh 15W Hızlı Şarj
Fiyat: 3400 TL
Samsung Galaxy A52
Ekran: 6.5 İNÇ SUPER AMOLED FHD+ 90HZ
İşlemci: Snapdragon 720G 8GB/128GB
Kamera :64MP + 12MP + 5MP + 5MP/ 32 MP Ön kamera
Batarya: 4500 mAh 15W Hızlı Şarj (25W destekliyor)
Fiyat: 4300 TL
Samsung Galaxy S20 FE
Ekran: 6.5 İNÇ SUPER AMOLED FHD+ 120HZ
İşlemci: Snapdragon 865 8GB/128GB-256GB
Kamera :12MP + 12MP + 8MP/ 32 MP Ön kamera
Batarya: 4500 mAh 15W Hızlı Şarj (25W destekliyor)
Fiyat: 5200 TL
Samsung Galaxy S21 Ultra
Ekran: 6.8 İNÇ SUPER AMOLED QHD+ 120HZ
İşlemci: Exynos 2100 12GB/128GB-256GB
Kamera : 108MP + 12MP + 10MP + 10MP/ 40MP Ön kamera
Batarya: 5000 mAh 25W Hızlı Şarj Fiyat: 14400 TL
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