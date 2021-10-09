POCO X3 Pro vs POCO X3 GT | PUBG’de Hangisi Daha İyi?

Fiyat performans odaklı marka olan POCO, X3 serisine X3 GT ile yeni bir soluk getirdi. X3 NFC ve X3 Pro’nun da Qulacomm Snapdragon işlemcilerin aksine bu sefer de MediaTek ile iş birliği yapan POCO Dimesity 1100 işlemcisinden gücünü alıyor. MediaTek’in çok güvendiği Dimensity serisi diğer işlemcilere göre çok daha güçlü ve çok daha verimli.

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Biz de bu işlemcinin gücünü test edebilmek için daha önce X3 Pro’nun pilini test ettiğimiz videodaki gibi PUBG testini gerçekleştirdik. Bu sefer videoya iki güçlü telefonu dahil ettik. Eray POCO X3 Pro’yu Eren ise POCO X3 GT’yi kullandı. 2 saat boyunca aralıksız oyun sonunda hangi işlemcinin daha verimli olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Grafik ve FPS değeri olarak da Akıcı/Aşırı modunda oynandı. 60fps olarak oyunu oynamanın daha çok enerji ve güç harcayacağı için telefonlar da zorlanmış oldu.

Peki siz bu iki telefondan hangisinin işlemci ve batarya performansını beğendiniz? Siz olsanız hangi telefonu satın almak isterdiniz? Yorumlar kısmında bizlerle görüşünüzü paylaşmayı unutmayın! İyi seyirler…

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