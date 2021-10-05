General Mobile GM 21 Pro vs OPPO A74 | Hangisi Daha İyi Fotoğraf Çekiyor? | HWP Yorumladı!

HWP editörlerinden Eren hafta sonu tatili için Cunda Adasına gitti. Adaya giderken yanına 3000 TL bandındaki iki telefon olan General Mobile GM 21 Pro ve OPPO A74’ü yanına aldı. 9 farklı kare ve farklı çekim modlarıyla fotoğraf çekti. Çekilen fotoğrafları ise HWP ekibinden sırasıyla Aydoğan, Eray, Yıldıray, Özge ve Fatih kendilerine göre yorumladı.

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Tabiki yorumlarken de iki telefonun ekranına bakarak değil de ASUS VivoBook Pro 14 OLED kullandılar. ASUS VivoBook Pro 14 ekran tarafında segmentindeki en iyi ekran deneyimini sunan bir dizüstü bilgisayar. OLED ekran olmasının yanında 2.8K çözünürlük ve 600 nit parlaklık sunabiliyor. Ayrıca bu ekran HDR ve DCI-P3 renk uzayını %100 destekliyor. PANTENE ve TÜV Rheinland sertifikalarına da sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ek olarak da %70 daha az mavi şık yayarak göz sağlığınıza da önem veriyor.

Telefonların kamera özelliklerine yakından bakacak olursak eğer General Mobile GM 21 Pro arka tarafta 48MP çözünürlük sunan F 1.79 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunduruyor. İkinci kamerası ise 5MP çözünürlük sunan F 2.2 diyafram açıklığında 115 derecelik bir geniş açı kamerası bulunuyor. Üçüncü kamerası ise 2MP çözünürlük sunan F 2.4 diyafram açıklığında olan makro kamerası ve son olarak 2MP çözünürlük sunan F 2.4 diyafram açıklığında derinlik algılayıcı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 16MP çözünürlüğünde F 2.0 diyaframa sahip bir kamera bulunuyor.

OPPO A74 ise arka tarafta 48MP çözünürlük sunan F 1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunduruyor. İkinci kamerası ise 2MP çözünürlük sunan F 2.4 diyafram açıklığında olan makro kamerası ve son olarak 2MP çözünürlük sunan F 2.4 diyafram açıklığında derinlik algılayıcı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 16MP çözünürlüğünde F 2.4 diyaframa sahip bir kamera bulunuyor.

Peki siz hangi telefonun kameralarını beğendiniz? Yorumlar kısmında bize belirtin. İyi seyirler…

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