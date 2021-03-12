Akıllı Telefonlar
Poco X3 Pro lansmanı, 30 Mart’ta gerçekleşecek!
Poco, 2018’de çıkardığı Poco F1 ile birlikte akıllı telefon pazarında büyük ses getirdi. Bu cihaz, tam bir fiyat/performans ürünüydü. Firma, dönemin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 845‘in bulunduğu cihazı, 400 doların altında bir fiyat ile kullanıcılara sundu. Marka, 2019’da yeni bir cihaz çıkarmadı ve yerini Redmi K20 serisi aldı. Bununla birlikte bu seri, güçlü donanıma sahip olsa bile Pocophone F1 kadar ucuz bir fiyat ile çıkış yapamadı.
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Poco, 2020 yılı ile birlikte hangi yeni cihazları çıkardı?
Geçtiğimiz yıl Poco, yılın ilk yarısında Redmi cihazların yeniden adlandırılması ile tekrardan piyasaya çıktı. Şirket, eylül ayında ise Poco hayranlarının istediği şey olan yeni bir fiyat/performans cihazı piyasaya sürdü. Poco X3 NFC olarak adlandırılan bu cihaz, güçlü bir batarya ve gelişmiş bir ekrana sahipti. Bununla birlikte Poco, güçlü bir şekilde akıllı telefon pazarına geri dönüş yaptı. Şimdi ise Poco X3, amiral gemisine yakın bir deneyim sunmayı hedefleyen yeni bir Pro model ile satışa çıkacak.
Poco, bugün Poco X3 Pro lansmanını alışılmadık bir teaser ile yayınlamaya karar verdi. Marka, sosyal medyasında Poco F1’in fiyat/performans açısından rakipsiz olduğu ile ilgili bir mektup paylaştı. Maliyetlerin ve vergilerin artması, ucuz akıllı telefon pazarını önemli ölçüde etkiledi. Ayrıca COVID-19 salgını ile bu durum daha da katlanarak arttı. Şirketin paylaştığı mektupta, 30 Mart tarihinda cihazın çıkış yapacağı belirtiliyor. Henüz cihaz hakkında herhangi bir sızıntı veya resmi açıklama mevcut değil.
Akıllı Telefonlar
Zoom Kurucusu Eric Yuan, 6 milyar dolarlık hissesini devretti
Zoom Kurucusu Eric Yuan 6 milyar dolarlık hissesini bilinmeyen kişi veya kurumlara ‘hediye’ olarak devretti. Yuan’ın devrettiği bu hisseler, kendine ait olan hisselerin yaklaşık yüzde 40’ı ediyor.
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Popüler video konferans uygulaması Zoom’un Kurucu ve CEO’su Eric Yuan; elindeki şirket hisselerinin yüzde 40’ını devretti. Zoom tarafından yapılan resmi bildiriye göre Yuan; söz konusu 18 milyon adet hisseyi ismi açıklanmayan kişi veya kurumlara ‘hediye’ olarak devretti. Bu hisselerin değeri, cuma günkü kapanış fiyatına göre yaklaşık 6 milyar dolardı.
51 yaşındaki Yuan, geçen ay Zoom hissesinin bir kısmını işadamı oğlu Richard’a veren Hong Konglu milyarder Li Ka-shing de dahil olmak üzere, son zamanlarda hisse senedi bağışlayan dünyanın mega zenginlerinin arasına katıldı. Dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos; geçtiğimiz yıl iklim değişikliğiyle mücadele için verilen 10 milyar dolarlık taahhüdü desteklemek için Amazon.com Inc. Hisselerini bağışlamıştı.
Söz konusu şirket en büyük sıçramasını koronavirüs salgınıyla beraber yaşadı. Zoom, iş ve eğitim amacıyla yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmıştı.
Zoom’un hisseleri son 12 ayda neredeyse üç katına çıktı ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 100 milyar doları gördü. Zoom geçen haftaki yıllık sonuçlarına bakıldığında, şirket yöneticileri bu yıl da güçlü büyümenin devam etmesini beklediklerini söyledi.
2021 genelinde hisseler yüzde 7.8 gerilese de Eric Yuan son hisse transferinden önce Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde 15.1 milyar dolarla dünyanın en zengin 130. kişisi konumunda yer alıyordu.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Pro, resmi olarak tanıtıldı!
Oppo, yeni amiral gemisi serisi olan Find X3 serisinden Oppo Find X3 Pro‘yu resmi olarak bir lansman ile kullanıcılara tanıttı. Yeni amiral gemisi telefon, iki adet 50 MP çözünürlüklü kamera ve 10 bit ekran gibi güçlü teknik özelliklere sahip. Ayrıca arka taraftaki çıkıntısız tasarım da cihazın etkileyici taraflarından biri.
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Oppo Find X3 Pro, hangi teknik özelliklere sahip?
Oppo Find X3 Pro, 6.7 inçlik QHD+ çözünürlüklü LTPO AMOLED bir ekran ile geliyor. Bu ekran, 5 Hz ile 120 Hz arasında uyarlanabilen ekran tazeleme hızına sahip. Uyarlanabilen ekran tazeleme hızı, performans gerektiren işlerde yüksek hız, temel işlerde ise düşük hız ile pil tasarrufu sağlıyor. Ayrıca ekranın 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı da mevcut. Ekranın sol üst tarafında 32 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunmakta.
Oppo Find X3 Pro, arka tarafta iki adet Sony IMX766 sensöre sahip. Bu sensörlerden bir tanesi ana kamera, diğeri ise ultra geniş açılı kamera olarak kullanılmakta. Ana kamera, tüm aydınlatma koşullarında hızlı ve doğru odak sağlayan çok yönlü PDAF desteğine sahip. Ayrıca EIS ve OIS sabitleme sistemlerini de içeriyor. Bu iki kameraya, 5x hibrit ve 2x optik yakınlaştırma sunan 13 MP telefoto kamera eşlik ediyor. Bununla birlikte arka tarafta bulunan son kamera ise 3 MP çözünürlüklü makro kameradır. Makro kamera, 60x’e kadar yakınlaştırma sağlıyor ve mikroskobik parçaları bile gösterebiliyor.
Find X3 Pro, 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile geliyor. Cihazın kablosuz şarj hızı ise 30W ve şirketin iddiasına göre tam dolum 80 dakika sürüyor. Bununla birlikte, kablolu şarjda ise bu süre yaklaşık 30 dakikaya iniyor. Telefon, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor. Qualcomm‘un Snapdragon X60 modemi sayesinde güçlü bir 5G bağlantı desteği de mevcut. Bununla birlikte cihaz, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E ve USB 3.1’i de kullanıcılara sunuyor. Find X3 Pro, Android 11 tabanlı ColorOS 11.2 ile birlikte geliyor. Ses tarafında ise Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler bulunmakta.
Oppo’nun yeni amiral gemisi nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacak?
Oppo Find X3 Pro, 12 GB RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanına sahip olan tek bir model ile geliyor. Bu modelin parlak siyah ve mat mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunmakta. Cihaz, 30 Mart tarihinden itibaren 1.149€ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Yerli üretim akıllı telefonlara indirim geliyor!
Giriş seviyesi cep telefonu fiyatlarında yerli üretim olmasının avantajı görülmeye başladı. Paylaşılan bilgiye göre birçok akıllı telefon fiyatlarında düşüş meydana geldi.
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Akıllı telefon üreticilerinin Türkiye’de üretime başlaması vatandaşın cebine olumlu yönden yansıyacak. Milliyet Gazetesi’nden Hanife Baş’ın haberine göre; fiyatları 2.500 TL ila 3.000 TL arası değişiklik gösteren giriş seviye Samsung modelleri indirimle tüketicilere sunuldu.
Yerli üretim hamlesinin giriş seviyesindeki telefon fiyatlarını önceki seviyesine getirdiğine işaret eden Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı; “Samsung’un cep telefonu üretimi başladı. A01 serisi telefonları, daha önceden 2.500 – 3000 TL seviyesindeydi. Türkiye’de üretilenler şu anda 1.300 – 1.500 TL’den satılmaya başlandı. Yerli üretim hamlesi cep telefonunda giriş seviyesini, olması gereken fiyat bandına getirdi” dedi.
Turnacı, cep telefonunun her zaman temel ihtiyaç olduğunu savunduklarını anımsatarak; “Giriş seviyesi modeller önceden vergilerin yüksekliği nedeniyle 3.000 TL seviyelerine çıkmıştı. Ama yerli üretim sonucunda artık normale dönüyor. Türkiye’de şu anda 200 doların altında ithal edilen cihazlarda gözetim belgesi isteniyor. Bu durum piyasada bu cihazların da 200 dolarlık vergi dilimine girmesine neden oluyordu. Yerli üretimde gözetim belgesi istenmediği ve gümrük vergisinden muafiyet geldiği için vergi maliyetleri düşüyor ve cep telefonları çok daha uygun fiyata satılıyor” bilgisini verdi.
Mustafa Kemal Turnacı; tüketicilerin yüksek fiyatlı cep telefonu segmentinde de düşüş olacağı beklentisine girdiğini ancak bu modellerin Türkiye’de üretilmemesi nedeniyle fiyatta herhangi bir düşüş beklenmediğini de vurguladı.
Yerli üretim ile Xiaomi de düşürecek
Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk de, İstanbul Avcılar’daki fabrikada üretime başladıklarını anımsatarak, yeni modellerin nisan ayında raflarda olacağını söyledi. Yılda 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacaklarını anlatan Öztürk; “Salcomp ile ortak olan Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor.
Avcılar’da bulunan ve yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada üretimimiz olacak. 2 bin kişiye de istihdam sağlıyoruz” dedi. Yeni modellerle birlikte fiyatların da düşeceğini dile getiren Öztürk; “Her modelde değil ama Türkiye’de üretilen modellerde yüzde 10 – 15 indirim söz konusu olacak” dedi.
Yerli üretim Oppo Mart sonunda geliyor
Diğer cep telefonu markaları da üretim planlarını sürdürüyor. İstanbul Tuzla’da üretime başlayan Oppo’nun mart ayı sonu yerli modellerini piyasaya sürmesi beklenirken, Tecno, TCL ve Vivo’nun ise Türkiye’de üretime bir ay gecikmeli başlayacağı öğrenildi. Bürokratik sıkıntılar nedeniyle üretimin Tecno ve TCL’de mayıs ayına, Vivo’da ise haziran ayına kayacağı konuşuluyor.
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