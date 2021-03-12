Poco X3 Pro lansmanı, 30 Mart’ta gerçekleşecek!

Poco, 2018’de çıkardığı Poco F1 ile birlikte akıllı telefon pazarında büyük ses getirdi. Bu cihaz, tam bir fiyat/performans ürünüydü. Firma, dönemin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 845‘in bulunduğu cihazı, 400 doların altında bir fiyat ile kullanıcılara sundu. Marka, 2019’da yeni bir cihaz çıkarmadı ve yerini Redmi K20 serisi aldı. Bununla birlikte bu seri, güçlü donanıma sahip olsa bile Pocophone F1 kadar ucuz bir fiyat ile çıkış yapamadı.

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Poco, 2020 yılı ile birlikte hangi yeni cihazları çıkardı?

Geçtiğimiz yıl Poco, yılın ilk yarısında Redmi cihazların yeniden adlandırılması ile tekrardan piyasaya çıktı. Şirket, eylül ayında ise Poco hayranlarının istediği şey olan yeni bir fiyat/performans cihazı piyasaya sürdü. Poco X3 NFC olarak adlandırılan bu cihaz, güçlü bir batarya ve gelişmiş bir ekrana sahipti. Bununla birlikte Poco, güçlü bir şekilde akıllı telefon pazarına geri dönüş yaptı. Şimdi ise Poco X3, amiral gemisine yakın bir deneyim sunmayı hedefleyen yeni bir Pro model ile satışa çıkacak.

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Poco, bugün Poco X3 Pro lansmanını alışılmadık bir teaser ile yayınlamaya karar verdi. Marka, sosyal medyasında Poco F1’in fiyat/performans açısından rakipsiz olduğu ile ilgili bir mektup paylaştı. Maliyetlerin ve vergilerin artması, ucuz akıllı telefon pazarını önemli ölçüde etkiledi. Ayrıca COVID-19 salgını ile bu durum daha da katlanarak arttı. Şirketin paylaştığı mektupta, 30 Mart tarihinda cihazın çıkış yapacağı belirtiliyor. Henüz cihaz hakkında herhangi bir sızıntı veya resmi açıklama mevcut değil.