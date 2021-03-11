Huawei, ilk masaüstü bilgisayarını küresel pazara sunuyor!

Geçtiğimiz kasım ayında Huawei, ilk masaüstü bilgisayarını Çin’de piyasaya sürmüştü. Şimdi ise bu cihaz küresel pazarda satışa çıkacak. Malezya’daki resmi Huawei web sitesinde, MateStation S masaüstü bilgisayar için özel bir sayfa yayına girdi. Şirket, MateStation B515‘e kıyasla kasayı yeniden tasarladı. Yeni kasanın boyutları, 93 x 293 x 315,5 mm ve ağırlığı ise 4.2 kg‘dır.

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Huawei MateStation S, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Huawei‘nin yeni masaüstü bilgisayarı, Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 modülleri ile geliyor. Ön panelde, USB-A ve USB-C konektörlerinin yanı sıra 3,5 mm kulaklık girişi de mevcut. Arka tarafta, 4 tane daha USB-A girişi, HDMI ve Ethernet bağlantı noktası bulunmakta. Ayrıca monitör bağlamak için de iki adet çıkış noktası yine arka tarafta konumlanıyor. Huawei MateStation S, AMD Ryzen 4600G işlemciden gücünü alıyor. Cihazın 8 GB 3200 MHz DDR4 RAM‘i ve 256 GB SSD‘si mevcut. Bununla birlikte bilgisayarın Windows 10 işletim sistemi ön yüklü olarak gelecek. Ayrıca cihaz, Huawei Share ve çoklu ekran iş birliğini de destekleyecek.

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Huawei MateStation S, 23.8 inçlik Full HD+ çözünürlüklü Huawei monitör ile birlikte geliyor. Ekran, maksimum göz koruması için TUV Rheinland tarafından onaylıdır. Bununla birlikte, cihazın kutusuna fare ve klavye de dahil olacak. Şirketin yakında piyasaya süreceği MateStation S’in fiyatı ise henüz açıklanmadı.