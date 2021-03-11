Donanım
Huawei, ilk masaüstü bilgisayarını küresel pazara sunuyor!
Geçtiğimiz kasım ayında Huawei, ilk masaüstü bilgisayarını Çin’de piyasaya sürmüştü. Şimdi ise bu cihaz küresel pazarda satışa çıkacak. Malezya’daki resmi Huawei web sitesinde, MateStation S masaüstü bilgisayar için özel bir sayfa yayına girdi. Şirket, MateStation B515‘e kıyasla kasayı yeniden tasarladı. Yeni kasanın boyutları, 93 x 293 x 315,5 mm ve ağırlığı ise 4.2 kg‘dır.
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Huawei MateStation S, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei‘nin yeni masaüstü bilgisayarı, Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 modülleri ile geliyor. Ön panelde, USB-A ve USB-C konektörlerinin yanı sıra 3,5 mm kulaklık girişi de mevcut. Arka tarafta, 4 tane daha USB-A girişi, HDMI ve Ethernet bağlantı noktası bulunmakta. Ayrıca monitör bağlamak için de iki adet çıkış noktası yine arka tarafta konumlanıyor. Huawei MateStation S, AMD Ryzen 4600G işlemciden gücünü alıyor. Cihazın 8 GB 3200 MHz DDR4 RAM‘i ve 256 GB SSD‘si mevcut. Bununla birlikte bilgisayarın Windows 10 işletim sistemi ön yüklü olarak gelecek. Ayrıca cihaz, Huawei Share ve çoklu ekran iş birliğini de destekleyecek.
Huawei MateStation S, 23.8 inçlik Full HD+ çözünürlüklü Huawei monitör ile birlikte geliyor. Ekran, maksimum göz koruması için TUV Rheinland tarafından onaylıdır. Bununla birlikte, cihazın kutusuna fare ve klavye de dahil olacak. Şirketin yakında piyasaya süreceği MateStation S’in fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Donanım
MSI Z490 anakartları yeni BIOS ile PCIe 4.0 destekleyecek
Intel Rocket Lake işlemcilerinin 30 Mart tarihinde geleceği konuşuluyor. Yeni işlemcilerle beraber de birçok kişi mevcut donanımlarını yükseltmeyi planlıyor. Ama neyse ki Z490 anakarta sahip olanlar yeni işlemcilerle gelecek PCIe 4.0 desteğine erişebilecekler.
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MSI tarafından duyurulduğuna göre bütün MSI Z490 anakartları; alacakları BIOS güncellemesiyle birlikte daha geniş bant desteği ve daha iyi performans verebilecekler. Böylelikle de 11.nesil Intel işlemcilerin getireceği PCIe 4.0 desteğini sağlayacaklar. Dolayısıyla da PCIe 4.0 destekli M.2 SSD ve ekran kartlarıyla uyumlu halde olacaklar.
Normal şartlarda anakart üzerinden PCIe 4.0 desteği için bir yazılım güncellemesinden fazlası gereklidir. Ancak firma bu anakartlarını yeni standart için hazırlıklı halde kullanıcıya getirmiş durumda. Dolayısıyla MSI Z490 sahiplerinin yeni standartla gelen işlevleri bir yazılım güncellemesiyle alması mümkün olacak. Bu özelliklerin başında ise verimliliğin 3.0 versiyonuna göre iki katına çıkması olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla özellikle SSD ve ekran kartları bilgi akışı çok daha hızlı hale geliyor.
Bu hızların SSD ve ekran kartı türüne göre değişiklik göstereceğini söyleyebiliriz. Ancak yine de bilgisayar toplayacakların yeni işlemciler gelmeden önce birçok seçeneği olmuş olacak.
Intel 10.nesil Comet Lake işlemcileri için geçen sene PCIe 4.0 desteğinin olmaması önemli bir eksiklikti. Dolayısıyla yeni işlemcileriyle bu desteği getirmeleri onlar açısından önem taşıyor. Z490 anakartlarının da 4.0 desteği verecek olmasıyla yükseltme yapacak kişiler için işler daha da kolay hale geliyor diyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 775 yonga setinin özellikleri sızdırıldı!
Qualcomm‘un Snapdragon 765 ve 765G yonga setleri, Redmi K30, Pixel 5, Vivo V20 Pro ve OnePlus Nord gibi telefonlarda yer almıştı. Şimdi ise şirketin, serinin yeni üyesi olan Snapdragon 775 üzerinde çalıştığına dair bazı sızıntılar ortaya çıktı. Bir Telegram kullanıcısı, Snapdragon 775’in ve 775G’nin bazı ayrıntılarını Telegram forumu olan Xiaomiui’de paylaştı. Listeye göre bu yonga setleri 5 nm üretim sürecinden geçecek. Bununla birlikte yeni yonga setlerinin verimlilik açısından önceki nesillere göre çok daha iyi olacağı da sızıntıda belirtiliyor.
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Snapdragon 775 serisi hakkında neler biliyoruz?
Snapdragon 775 serisi hakkında geçtiğimiz sene birçok söylenti ortaya çıkmıştı. Bunlardan en çok dikkat çekeni yeni nesil yonga setlerinin 6 nm üretim sürecinden geçeceğinin bazı kaynaklar tarafından paylaşılmasıydı. Hatta bazı sızıntılar, bu yonga setinin Redmi K40 serisinde kullanılacağını belirtmişti. Ancak bu söylenti ve sızıntıların birçoğu gerçekleşmedi. Eğer 5 nm üretim süreci bahsedildiği gibi doğru çıkarsa, önceki nesilden çok daha hızlı ve verimli bir yonga seti bizleri bekliyor olacak. 5 nm üretim süreci şimdilik sadece Snapdragon 800 serisinde mevcut.
Snapdragon 775 serisinin, Snapdragon 800 serisine daha yakın bir yonga seti olması bekleniyor. Bu düşüncenin temel sebebi, kullanılan mimari ve üretim sürecinin benzer olmasından kaynaklanmakta. Yine de paylaşılan bu sızıntıların kesinliği hakkında bir şey söylenemez. Çünkü, Snapdragon 888‘in çıkışından önce birçok farklı sızıntı ortaya çıkmıştı. Ancak yonga seti beklenenden farklı bir isimde ve donanımda çıktı.
Snapdragon 775‘in Xiaomi Mi 11 Lite‘da kullanılacağı hakkında bazı sızıntılar mevcut. Eğer bu sızıntılar doğru ise önümüzdeki günlerde yeni yonga setiyle birlikte bu cihazı görebiliriz.
Donanım
AMD kullanıcıları sonunda Intel’in bu önemli özelliğini alabilir
ASUS anakart piyasasında Intel’in yeni özelliklerinden birini sunarak önemli bir hamle yapmak üzere gibi. Öyle ki firma anakartlarına Thunderbolt 4 özelliğini getirecek. Bu özellikle de AMD kullanıcıları için sevindirici bir haber.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 882-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
ASUS Teknik Ürün Pazarlama Yöneticisi Reddit üzerinde yaptığı paylaşımda ProART B550-Creator hakkında bilgi verdi. Kart, özellikle profesyoneller ve içerik üreticileri için önemli olan Thunderbolt 4 desteğini veren ilk AMD anakart olacak. ASUS Z490 anakartların tasarımları takip edilmeye devam edilirken; yeni donanımlarda güç verimliliği ve ısı performansı dengesi ön planda. 12+2 VRM tasarımı ve ProCool II güç konektörleriyle anakart ağır yük altında bile serin kalacak.
Anakart bahsettiğimiz gibi sade görünüşünü koruyacak. Bununla beraber kullanıcılara USB 3.0 ve USB 3.2 Gen 1 Type bağlantı seçeneklerini getirecek. Ayrıca iki PCIe 3.0 x1 slotu ve iki de PCIe M.2 slotu imkanı verecek. Diğer yandan arka tarafta ise B550 Thunderbolt 4 Type-C portlarını barındıracak. Son olarak kart USB 3.2 G2 Type-A bağlantısının yanında; bir görüntü veri girişi ve beş tane de 3.5mm ses girişlerine sahip.
Yine tasarım açısından bakarsak ProART B550-Creator şirketin M.2 Q-Latch dizaynına yer verecek. Böylelikle firma kullanıcılara M.2 sürücü kurulumlarında daha iyi bir deneyim sağlanmasını planlıyor. Dahili depolama alanı dışında ise ASUS dört SATA, iki de M.2 girişini karta yerleştirmeyi düşünüyor. Aynı zamanda bu depolama alanlarına imkan sağlayacak soğutma sistemi de hazır olacak.
Son olarak izole ses bileşeni ve ALC 1220A teknolojisinin yer alacağı ASUS anakartın, ses kalitesini geliştiren diğer bir teknoloji ASUS AiNoise ile birlikte yüksek bir ses kalitesi sağlamasının beklendiğini de not olarak düşebiliriz.
ASUS ProART B550-Creator anakartın çıkışının ise Nisan ayında 300 Dolar civarında olmasını bekliyoruz.
Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 5 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
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