Poco X3 Pro İnceleme | Mekanın Sahibi Geri Geldi!

Poco X3 NFC’nin ilk çıkışından beri bence fiyat / performans şampiyonluğunu bırakmadı. Hatta biz de bütün videolarda şu cihaza fiyat/performans yönünden bir rakip çıksa keşke deyip durduk. Fakat işin sonunda rakibi yine kendisi oldu. Poco X3 Pro, Poco X3 NFC’nin çok daha güçlüsü!

Poco X3 Pro’nun güncel fiyatını görmek için (Hepsiburada) buraya tıklayabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/ee02a5f1

Poco X3 Pro’nun güncel fiyatını görmek için (Trendyol) buraya tıklayabilirsiniz: https://ty.gl/5srreydo

İlginizi çekebilir: Akıllı telefon devi TECNO 35 milyon dolar yatırımla üretime başladı!

reklam

Poco X3 Pro neler sunuyor?

Muhtemelen Poco X3 NFC’ye göre neler değişti diye merak ediyorsunuz fakat burada X3 NFC üzerinden gitmeyeceğim ve onu ayrı bir videoda konuşacağım.

6’ya 128’lik versiyonu 26 Mayıs 2021 itibariyle 3.400 TL bandında bulunabiliyor. 8’e 256 versiyonu da 3.650 TL bandında. Yani Poco, X3 modellerinde çok iyi fiyat vermeyi başarıyor.

Poco X3 Pro’nun bu fiyat bandında Snapdragon 860’ı sunabilmesi de çok başarılı. Ben cihazı alır almaz 865’le bir karşılaştırmak istedim. Mesela biliyorsunuz Mi 10T modellerinde Snapdragon 865 5G var. Aralarındaki performansları kıyaslamak istedim. 860 ve 865 arasındaki fark önemliydi çünkü insanlar merak ediyor 860 da en az 865 kadar güçlü müdür acaba diye. 860 sentetik testlerde 865’in biraz gerisinde kalsa da; aslında gerçekten de çok güçlü bir işlemci. Hatta şöyle ki 865’te de 860’ta da Pubg’yi Ultra HD, Aşırı Yüksek Kare hızında oynatabiliyorsunuz. Çıkabileceğiniz en yüksek ayar zaten. Ve bu ayarda 865’le de 860’la da hiç kasma donma olmadan tertemiz oynayabiliyorsunuz.

Peki sentetik testlerde Snapdragon 860 nasıl puanlar alıyor?

Referans olması açısından 865 kullanan Mi 10T Pro’nun puanını da vereceğim. Mi 10T Pro Snapdragon 865’le AnTuTu’da 665.252 puan aldı. Poco X3 Pro da 860’la 567.048 puan aldı. Fark fazla gözükse de dediğim gibi günlük performans anlamında aradaki farkı hissedebilmeniz mümkün değil. Geekbenchte de 865’li Mi 10T Pro tek çekirdekte 907 puan alırken çoklu çekirdekte 3.371 puan aldı. Snapdragon 860’lı Poco X3 Pro da tek çekirdekte 762 çoklu çekirdekte 2.712 puan aldı. PcMark performans testinde de Mi 10T Pro yine Snapdragon 865’le 11.873 puan aldı. Poco X3 Pro ise 11.148 puan aldı.

Özetle gördüğünüz bütün bu puan farkına rağmen Snapdragon 860 günlük kullanıcı gözünde 865’i aratmıyor. Ayrıca UFS 3.1 olması da performans yönünde bir artı.

Tasarım

Performans tarafını geçip gelelim tasarıma. Bu tasarıma gözünüz aşinadır diye tahmin ediyorum çünkü Poco X3 NFC’yle tamamen aynı. Fakat ön tarafta bir ilerleme var Poco X3 Pro’da Gorilla Glass 6’ya geçilmiş. Dayanıklılık yönünden avantaj bu. Tasarımın kötü yana bana kalırsa; güzel gözükse bile ortalamaya göre biraz kalın olması ve arka tarafın bence biraz fazla leke tutuyor oluşu dezavantaj fakat görüntü olarak bence güzel bir tasarım. Ön tarafta 6.67 inç IPS panelin üzerinde bir nokta çentik var. Ufak olduğu için ekran keyfinizi negatif anlamda etkilemiyor. Arka tarafta cihazın merkezinde yer alan şerit ve yan taraflar yine farklı düzenlerde boyanmış durumda.

3 ayrı renk seçeneği de var. İllüzyonlu siyah, metal bronz ve buz mavisi. Bizim elimizdeki rengi ise illüzyonlu siyah olarak geçen renk.

Suya ve toza dayanıklılık

IP53 sertifikası da var bu da belli oranda suya ve toza dayanıklılık anlamına da geliyor. Fakat IP53 kesin anlamda suya ve toza dirençli anlamına gelmiyor bi IP67 veya IP68 kadar efektif değil bu da aklınızda bulunsun.

Parmak izi okuyucu da en sevdiğim şekilde güç tuşuna entegre olarak tercih edilmiş.

Ekran

Ben Poco X3 Pro’nun ekranını çok seviyorum çünkü 6.67 inçlik IPS bir panel var HDR destekli ve 120 Hz tazeleme hızını destekleyebiliyor. 240 Hz de dokunma hassasiyeti var. Oyun oynamanın ve içerik tüketmenin çok keyifli olduğu bir cihaz özellikle bu ekranla. Bir de ekranı stereo sesle desteklemişler ve ben çok iddialıyım 5.000-6.000 TL bandını bile hesaba kattığımda ses konusunda bu kadar başarılı cihaz pek yok. Sesin maksimum yüksekliği tatmin edici ve çıkışı da çok temiz. Zaten Hi-Res Audio sertifikası da var. Yani Poco bu X3’lerde bu işi çok iyi yapıyor. Kullanımda hiç AMOLED ekranı aratmayan bir ekran var burada. Hem oyun oynamak hem içerik tüketmek X3 Pro’yla cidden çok keyifli.

Batarya ve pil performansı

Pil konusunda kafasında soru işaretleri olan vardı X3 Pro biraz daha hızlı pil tüketiyor diyen kullanıcılar olduğunu duydum. Açıkçası ben öyle bir problem yaşamadım. Günlük kullanımımda fazla fazla yetti bana. Zaten 5.160 mAh pil var. Yani günümüz standartlarının baya baya üstünde bir kapasite ve Snapdragon 860 da 7 nm süreçle üretilen bir işlemci olduğu için güç tüketimi konusunda çok da agresif davranmıyor. Bir de zaten 33W hızlı şarj olunca yani yarım saatlik şarj etmeyle bile çok rahat %60’lara ulaşabiliyorsunuz. 1 saat gibi bir sürede de tam şarja ulaşabiliyor zaten.

Kamera

48 MP ana kamera

8 MP ultra geniş açılı kamera

2 MP derinlik sensörü

2 MP makro kamera

20 MP ön kamera

Çekim modları

Bir de çift taraflı video modu gelmiş hem arka kamerayla hem de ön kamerayla aynı anda video çekimi yapabiliyorsunuz.

Selfie konusunda bence çok başarılı. Özellikle portre modunda çünkü selfielerde gördüğünüz gibi saç tellerimi bile arka plandan ayırmış ufak tefek kaçırmalar olsa da.

Xiaomi’nin video modları da yine mevcut örneğin Vlog modu.

Kablolu ve kablosuz bağlantı desteği

NFC yine var. Yani adında NFC yok diye korkmanıza gerek yok.

3.5 mm kulaklık girişi de yine mevcut.

Hatta kızılötesini bile koymuşlar.

Ayrıca Bluetooth 5.0 mevcut.

Sonuç

Cihazın eleştirilecek yanlarından biri ağırlığı bana kalırsa. 215 gr ağırlığı var bir de kılıf takınca iyice ağırlaşıyor. Yani ortalamanın üstünde ağırlığı olan bir cihaz. Yani bu cihazı satın alacak kullanıcının bunu göze alması lazım. Ben böyle sadelikçi tasarıma sahip hafif bir cihaz arıyorum ve cihazımın ekranı da AMOLED olsun istiyorum diyenlerse Poco X3’e bakmasın. Ama ekran AMOLED olmasa da ben AMOLED’i aramadım X3 Pro’da onu söyleyeyim. Poco X3 Pro’yu alacak adam ben işlemcisi güçlü canavar bir cihaz istiyorum. Ben sürekli telefondan içerik tüketirim telefondan video izlerim telefondan oyun oynarım diyen ve bütün bunları yaparken kamerada da başarılı bir cihaz istiyorum fiyatı da rakiplerine göre uygun olsun diyenler bence X3 Pro’ya mutlaka bakmalı. Ben X3 NFC’yi çok beğenmiştim ve birçok insana da önerdim ve birçok insan da bana güvenerek X3 NFC’yi aldılar. X3 Pro da aynı düzeyde bir cihaz olmuş. Gönül rahatlığıyla önerebileceğim hatta şuan bir akıllı telefon alacak olsam kendime de alacağım cihazlardan biri. Fiyatına karşılık çok şey sunuyor diye düşünüyorum ben.