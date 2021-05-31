İnceleme
Poco X3 Pro İnceleme | Mekanın Sahibi Geri Geldi!
Poco X3 NFC’nin ilk çıkışından beri bence fiyat / performans şampiyonluğunu bırakmadı. Hatta biz de bütün videolarda şu cihaza fiyat/performans yönünden bir rakip çıksa keşke deyip durduk. Fakat işin sonunda rakibi yine kendisi oldu. Poco X3 Pro, Poco X3 NFC’nin çok daha güçlüsü!
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İçindekiler
Poco X3 Pro neler sunuyor?
Muhtemelen Poco X3 NFC’ye göre neler değişti diye merak ediyorsunuz fakat burada X3 NFC üzerinden gitmeyeceğim ve onu ayrı bir videoda konuşacağım.
6’ya 128’lik versiyonu 26 Mayıs 2021 itibariyle 3.400 TL bandında bulunabiliyor. 8’e 256 versiyonu da 3.650 TL bandında. Yani Poco, X3 modellerinde çok iyi fiyat vermeyi başarıyor.
Poco X3 Pro’nun bu fiyat bandında Snapdragon 860’ı sunabilmesi de çok başarılı. Ben cihazı alır almaz 865’le bir karşılaştırmak istedim. Mesela biliyorsunuz Mi 10T modellerinde Snapdragon 865 5G var. Aralarındaki performansları kıyaslamak istedim. 860 ve 865 arasındaki fark önemliydi çünkü insanlar merak ediyor 860 da en az 865 kadar güçlü müdür acaba diye. 860 sentetik testlerde 865’in biraz gerisinde kalsa da; aslında gerçekten de çok güçlü bir işlemci. Hatta şöyle ki 865’te de 860’ta da Pubg’yi Ultra HD, Aşırı Yüksek Kare hızında oynatabiliyorsunuz. Çıkabileceğiniz en yüksek ayar zaten. Ve bu ayarda 865’le de 860’la da hiç kasma donma olmadan tertemiz oynayabiliyorsunuz.
Peki sentetik testlerde Snapdragon 860 nasıl puanlar alıyor?
Referans olması açısından 865 kullanan Mi 10T Pro’nun puanını da vereceğim. Mi 10T Pro Snapdragon 865’le AnTuTu’da 665.252 puan aldı. Poco X3 Pro da 860’la 567.048 puan aldı. Fark fazla gözükse de dediğim gibi günlük performans anlamında aradaki farkı hissedebilmeniz mümkün değil. Geekbenchte de 865’li Mi 10T Pro tek çekirdekte 907 puan alırken çoklu çekirdekte 3.371 puan aldı. Snapdragon 860’lı Poco X3 Pro da tek çekirdekte 762 çoklu çekirdekte 2.712 puan aldı. PcMark performans testinde de Mi 10T Pro yine Snapdragon 865’le 11.873 puan aldı. Poco X3 Pro ise 11.148 puan aldı.
Özetle gördüğünüz bütün bu puan farkına rağmen Snapdragon 860 günlük kullanıcı gözünde 865’i aratmıyor. Ayrıca UFS 3.1 olması da performans yönünde bir artı.
Tasarım
Performans tarafını geçip gelelim tasarıma. Bu tasarıma gözünüz aşinadır diye tahmin ediyorum çünkü Poco X3 NFC’yle tamamen aynı. Fakat ön tarafta bir ilerleme var Poco X3 Pro’da Gorilla Glass 6’ya geçilmiş. Dayanıklılık yönünden avantaj bu. Tasarımın kötü yana bana kalırsa; güzel gözükse bile ortalamaya göre biraz kalın olması ve arka tarafın bence biraz fazla leke tutuyor oluşu dezavantaj fakat görüntü olarak bence güzel bir tasarım. Ön tarafta 6.67 inç IPS panelin üzerinde bir nokta çentik var. Ufak olduğu için ekran keyfinizi negatif anlamda etkilemiyor. Arka tarafta cihazın merkezinde yer alan şerit ve yan taraflar yine farklı düzenlerde boyanmış durumda.
3 ayrı renk seçeneği de var. İllüzyonlu siyah, metal bronz ve buz mavisi. Bizim elimizdeki rengi ise illüzyonlu siyah olarak geçen renk.
Suya ve toza dayanıklılık
IP53 sertifikası da var bu da belli oranda suya ve toza dayanıklılık anlamına da geliyor. Fakat IP53 kesin anlamda suya ve toza dirençli anlamına gelmiyor bi IP67 veya IP68 kadar efektif değil bu da aklınızda bulunsun.
Parmak izi okuyucu da en sevdiğim şekilde güç tuşuna entegre olarak tercih edilmiş.
Ekran
Ben Poco X3 Pro’nun ekranını çok seviyorum çünkü 6.67 inçlik IPS bir panel var HDR destekli ve 120 Hz tazeleme hızını destekleyebiliyor. 240 Hz de dokunma hassasiyeti var. Oyun oynamanın ve içerik tüketmenin çok keyifli olduğu bir cihaz özellikle bu ekranla. Bir de ekranı stereo sesle desteklemişler ve ben çok iddialıyım 5.000-6.000 TL bandını bile hesaba kattığımda ses konusunda bu kadar başarılı cihaz pek yok. Sesin maksimum yüksekliği tatmin edici ve çıkışı da çok temiz. Zaten Hi-Res Audio sertifikası da var. Yani Poco bu X3’lerde bu işi çok iyi yapıyor. Kullanımda hiç AMOLED ekranı aratmayan bir ekran var burada. Hem oyun oynamak hem içerik tüketmek X3 Pro’yla cidden çok keyifli.
Batarya ve pil performansı
Pil konusunda kafasında soru işaretleri olan vardı X3 Pro biraz daha hızlı pil tüketiyor diyen kullanıcılar olduğunu duydum. Açıkçası ben öyle bir problem yaşamadım. Günlük kullanımımda fazla fazla yetti bana. Zaten 5.160 mAh pil var. Yani günümüz standartlarının baya baya üstünde bir kapasite ve Snapdragon 860 da 7 nm süreçle üretilen bir işlemci olduğu için güç tüketimi konusunda çok da agresif davranmıyor. Bir de zaten 33W hızlı şarj olunca yani yarım saatlik şarj etmeyle bile çok rahat %60’lara ulaşabiliyorsunuz. 1 saat gibi bir sürede de tam şarja ulaşabiliyor zaten.
Kamera
48 MP ana kamera
8 MP ultra geniş açılı kamera
2 MP derinlik sensörü
2 MP makro kamera
20 MP ön kamera
Çekim modları
Bir de çift taraflı video modu gelmiş hem arka kamerayla hem de ön kamerayla aynı anda video çekimi yapabiliyorsunuz.
Selfie konusunda bence çok başarılı. Özellikle portre modunda çünkü selfielerde gördüğünüz gibi saç tellerimi bile arka plandan ayırmış ufak tefek kaçırmalar olsa da.
Xiaomi’nin video modları da yine mevcut örneğin Vlog modu.
Kablolu ve kablosuz bağlantı desteği
NFC yine var. Yani adında NFC yok diye korkmanıza gerek yok.
3.5 mm kulaklık girişi de yine mevcut.
Hatta kızılötesini bile koymuşlar.
Ayrıca Bluetooth 5.0 mevcut.
Sonuç
Cihazın eleştirilecek yanlarından biri ağırlığı bana kalırsa. 215 gr ağırlığı var bir de kılıf takınca iyice ağırlaşıyor. Yani ortalamanın üstünde ağırlığı olan bir cihaz. Yani bu cihazı satın alacak kullanıcının bunu göze alması lazım. Ben böyle sadelikçi tasarıma sahip hafif bir cihaz arıyorum ve cihazımın ekranı da AMOLED olsun istiyorum diyenlerse Poco X3’e bakmasın. Ama ekran AMOLED olmasa da ben AMOLED’i aramadım X3 Pro’da onu söyleyeyim. Poco X3 Pro’yu alacak adam ben işlemcisi güçlü canavar bir cihaz istiyorum. Ben sürekli telefondan içerik tüketirim telefondan video izlerim telefondan oyun oynarım diyen ve bütün bunları yaparken kamerada da başarılı bir cihaz istiyorum fiyatı da rakiplerine göre uygun olsun diyenler bence X3 Pro’ya mutlaka bakmalı. Ben X3 NFC’yi çok beğenmiştim ve birçok insana da önerdim ve birçok insan da bana güvenerek X3 NFC’yi aldılar. X3 Pro da aynı düzeyde bir cihaz olmuş. Gönül rahatlığıyla önerebileceğim hatta şuan bir akıllı telefon alacak olsam kendime de alacağım cihazlardan biri. Fiyatına karşılık çok şey sunuyor diye düşünüyorum ben.
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Kamera, pil, şarj ve performans noktasında kafanıza takılan soruların cevapları bu videoda!
Samsung Galaxy A72 özellikleri
Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt
Samsung Galaxy A52 özellikleri
Boyut: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm
Ağırlık: 189 gram
Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 25 Watt (Kutudan 15 Watt çıkıyor)
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BUKALEMUN GİBİ FARE! | SteelSeries Rival 5 incelemesi
85 gram ağırlığındaki ürün ABS kaplama ile tutuşunuzu rahatlatıyor. Aynı zamanda 2 metre örgülü kablo ile uzak USB noktasına da rahatlıkla ulaşması sağlanmış. SteelSeries IP54 mekanik anahtar kullanan Rival 5’te 80 milyon tıklama ömrü de mevcut. Üzerinde programlanabilir 9 tuş ile LOL, CS:GO, WOW, Fortnite gibi oyun türü fark etmeksizin tüm oyunlara göre ayarlayabilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Şekli itibarıyla sağ ele göre dizayn edilen SteelSeries Rival 5, aynı zamanda pence, avuç içi ya da parmak ucu şeklinde dilediğiniz gibi kullanımlara da rahatlıkla uyum sağlıyor.
TrueMove Air sensörü ile 100–18.000 CPI, 400 IPS, 40G hızlanma ve 1000Hz / 1 ms tarama özellikleri barındıran Rival 5’in detayları videomuzda.
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MSI Summit E13 Flip Evo modeli detaylarına bakmak ve fiyat bilgisi için; https://app.hps.im/d7ct/ea795a39
KUSURSUZ İŞ BİLGİSAYARI | MSI Summit E13 Flip Evo
MSI Summit E13 Flip Evo özellikleri
MSI’ın kurumsal serisi ürünlerden biri olan Summit, Prestige ve Modern serilerine ek olarak profesyonellerin fazlasıyla hoşuna gidecek yhapıda geliyor. Estekik tasarım yaklaşımını altın oran ile matematikselleştiren MSI, logo yerleşimi ve ekranda 16:10 altın oran kullanarak farklılık yaratmış.
Metal kasası CNC işleme ile özel olarak tasarlanan ürünün bizdeki siyah modelinden farklı olarak beyaz seçeneği de mevcut. E13 ve E16 olarak iki modeli bulunan cihaz, bizde 13 inç modeliyle geliyor. 13,4 inç 16:10 olarak tasarlanan ekranda 1920 x 1200 piksel bir çözünürlük yer alıyor. %100 sRGB desteği ve dokunmatik yüzeyi olduğunu belirtelim.
Intel 11. nesil Core i7 1185G7 işlemcisi 4233 Mhz 32 GB bellek ve 1 TB M.2 Gen 4 SSD yer alan cihaz kurumsal tarafın en performanslı modellerinden biri haline gelmiş. 2 adet Thunderbolt 4 ve Micro SD kart ile artırılabilir depolama desteği yer aldığını da belirtmek gerek.
Kurumsal ihtiyaçların hepsi var!
Kurumsal ürünlerin en bütük odaklarına da değinen MSI Summit E13 Flip Evo modelinde HD bir yapay zeka destekli kamera, hoparlör ve mikrofon mevcut. Böylece hem görüntünüzdeki bozulmaları, hem de ses kanadındaki gürültüler engelleniyor. Özellikle kamerasının fazlasıyla iddialı olduğunu belirtelim. Ayrıca kızılötesi sensör yer alan kamerada Windows Hello ile yüz tanıma kullanılabilir. Elbette bir parmak izi okuyucu da yer alıyor.
Kamera tarafında fiziksel kamera bağlantısı tuşu sayesinde istenmeyen kamera erişimlerini ya da kamerayı bant ile kapatmak gibi işlere girişmenize gerek yok. Bu gerçekten önemli bir detayı olmuş.
Dokunmatik ekranındaki deneyimi artırmak için ise MSI Pen ile gelen Summit E13, bu konuda çok rahat, çok hassas bir deneyim vadediyor. Yazı yazmak, proje ve sunumlara not almak gerçekten bir tabletten bile kolay olabiliyor. Klavye ise normal kullanımlarda çok rahat, ses çıkarmayan ve arkadan aydınlatmalı olması sayesinde kolay bir deneyim sunuyor.
Ses çıkarmayan demişken; cihaz gerçekten 35 db altında kalan gürültüsü ile en sessiz yerde bile performanslı bir çalışma desteği de sunduğunu söyleyelim. 1,35 kg ağırlığı ile de tam bir taşınabilir, şık ve performanslı iken sessiz çalışan iş istasyonu olmayı başarıyor.
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