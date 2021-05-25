Akıllı Telefonlar
Akıllı telefon devi TECNO 35 milyon dolar yatırımla üretime başladı!
Dünyanın önde gelen premium akıllı telefon markalarından TECNO Mobile, 35 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başladı. Mevcut yatırım ile pazarda hem ürün hem de iş modeli anlamında değişim yaratmayı hedefleyen TECNO Mobile’ın Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, “ İstanbul Pendik’teki üretim tesisimizde yaklaşık bin kişilik bir istihdam yaratmayı ve yüzde 10 pazar payı hedefimiz doğrultusunda Türkiye’deki yatırımlarımızı uzun vadede artırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
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Hükümetin doğrudan yabancı yatırım (FDI-foreign direct investment) çekmek için oluşturduğu olumlu yatırım ortamının önemine işaret eden Li, “ Türkiye’ye yatırım yapma kararımızda hükümetin vizyoner yaklaşımı ve sunduğu cesaret verici yatırım iklimi önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisine inanıyor ve bizim için çok değerli olan bu pazardaki güçlü oyuncular arasında yer almayı arzu ediyoruz. Bu noktada koyduğumuz yüzde 10’luk pazar payı hedefi, bu yönde atılmış bir ilk adım. Bu pazarda kalıcı bir oyuncu olma stratejisiyle hareket ederek bu doğrultuda istihdam ve yatırım planlarımızı oluşturuyoruz” dedi.
Akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından
Sunduğu teknolojik ürünler ve iş modeli ile yatırımcı tarafında da kabul ve itibar gören TECNO Mobile’ın ana şirketi TRANSSION Holdings’in piyasa değeri Eylül 2019’daki birincil halka arzında 4,96 milyar dolarlık piyasa değeri elde ederken, Nisan 2021 itibariyle yaklaşık beş katı değere ulaştı. Konuyu değerlendiren Li, “TRANSSION’un sadece geçen yıl yaşanan yüzde 262’lik artışla, Nisan 2021 itibariyle 24 milyar dolara yaklaşan piyasa değeri bu başarının şans eseri olmadığını gösteriyor. Bu rakamlar, TECNO’nun Türkiye’ye yönelik katma değerli yatırım kararı ve istihdama verdiği önemin göstergelerini oluşturuyor” şeklinde konuştu.
Hem global hem yerel ihtiyaca hitap ediyor
Manchester City Futbol Kulübü gibi birçok uluslararası yapının sponsoru olarak küresel bir marka kimliğine sahip olan TECNO’nun Türkiye pazarında önemli bir oyuncu haline gelmeye yönelik yatırımı, Türkiye’nin büyümesinin yanısıra yeni iş yaratılmasına da katkıda bulunacak.
Türkiye’deki kullanıcıların deneyim kalitesini yükseltmeye yönelik olarak üretim süreçlerinin yanısıra destek ve servis alanına da yatırım yapmayı planladıklarını ileten Li sözlerine şu şekilde devam etti: ’’Çin’de Merkezi Shenzen’de kurulmuş olan telekomünikasyon sektörüne yönelik güçlü Ar-Ge bölümümüz, TECNO Mobile’ın telefonlarının en gelişmiş tasarım özelliklerine sahip olmasını ve kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun seçeneği bulma fırsatı elde etmesini sağlıyor. TECNO Mobile’ın, ürünlerinde, geniş akıllı telefon pazarının farklı dinamiklerini kucaklaması ise kolaylıkla yerel özelliklere uyum göstermemize katkıda bulunuyor.’’
Ödüllü ürün portföyü Türkiye’de
Türkiye’deki kullanıcılara çarpıcı bir ürün deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini aktaran Li sözlerini şu şekilde tamamladı: ‘’ Orta ve üst segmentte yer alan CAMON, POVA ve SPARK’ın üretimini kapsayan yatırımımızla ürünlerimizi Türkiye’deki kullanıcıların gereksinimlerine göre özelleştireceğiz. TECNO son iki yılda teknolojik inovasyonunu, zarafet hazzı yaratan ayrıntılara sahip şık tasarımını, profesyonel fotoğraf deneyimini ve dünya çapındaki iş ortağı ağını daha güçlü hale getirerek globalleşme ve uluslararasılaşma alanında belirgin olumlu sonuçlar elde etti. Akıllı telefon sektörü, Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2020’nin Look in Person (LIP) yarışmasındaki ilk karşılaşmasında, dünyanın en iyi beyinleri ile yarışarak şampiyonluğu elde eden TECNO’nun somut başarısına tanık oldu. Diğer yandan sektörün önde gelen araştırma kuruluşu Counterpoint’in en son raporunda TECNO, yapay zeka (AI) destekli fotoğraf ve video çekimi alanında çığır açan az sayıdaki markadan biri olarak tanımlandı. TECNO’nun mükemmel fotoğraf performansı, fotoğrafçılıkta öncü olan CAMON ürün gamının en geniş fiske (flip) kitap çekimi ile 2020 Guinnness Dünya Rekorları arasında yer alması ve IFA’da (Internationale Funkausstellung Berlin) “Kamera Teknolojisi İnovasyonu 2020 Altın Ödülü”nü alması ile de dikkat çekti.”
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Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6 hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
Google, yakın zamanda tanıtmaya planladığı Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro ile akıllı telefon pazarında yeni bir sıçrama yapmayı hedefliyor. Bu cihazlar, yeni bir tasarımın yanı sıra Google’ın yeni çipine de sahip olacaklar. Ayrıca bu yeni çiplerin Samsung ile ortak olarak üretileceği söylenmekte. Hayranların beklentileri, bu yeni anlaşma ile birlikte oldukça yükseldi. XDA Developers yazarlarından biri, yeni yonga setiyle ilgili detayları netleştirmek için yeni bir yazı paylaştı.
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Google Pixel 6’da kullanılması beklenen yeni çip hakkında neler biliyoruz?
Google’ın bu çipi geliştirmesindeki temel amaç, testlerde yüksek skorlar almak değil. Firmanın hedefi, bu çip ile birlikte yapay zeka ve makine öğrenimini en üst düzeye çıkarmak. Yeni yonga seti, gelişmiş bir yapay zeka motoru ve görüntü işleme çipi içerecek. Yapay zekaya bu kadar önem verilmesinin ana sebebi, cihazların fotoğraf yeteneklerini yazılım algoritmaları aracılığı ile iyileştirmek. Ayrıca Pixel Neural Core adlı yapay zeka motorunun Google cihazları için yeni olmadığını da belirtmek gerekiyor. Pixel 3 ve Pixel 4 serisi cihazlarda bu NPU, cihazların temel özellikleri arasında yer alıyordu. Ancak Pixel 5’te şirket bu NPU’yu kullanmaktan vazgeçti.
Genel olarak Google’ın geliştirdiği yonga seti, performans bakımından Snapdragon 865 ile Snapdragon 888 arasında yer alacak. Ayrıca Google Pixel 6’da bulunmasını beklediğimiz kablosuz ultra geniş bant teknolojisi de yeni çip tarafından desteklenecek.
Google Pixel 6 serisi, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Pixel 6, 6.4 inçlik FHD+ çözünürlüklü bir ekran ve çift arka kamera kurulumu ile gelecek. Pixel 6 Pro ise 6.67 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekrana sahip olacak. Pro modelde üç adet kamera mevcut. Bunlardan ilki 50 MP çözünürlüklü ana kamera. Diğer ikisi ise 8 MP çözünürlüklü telefoto lens ve ultra geniş açılı kamera olarak sıralanmakta. 8 MP çözünürlüklü telefoto kamera, 5x’e kadar optik zoomu destekleyecek.
Google’ın yeni telefonu, tasarımıyla birlikte ortaya çıktı!
Geçtiğimiz gün Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, ilk renderlarıyla birlikte ortaya çıktı. Cihazlar, oldukça yeni ve özgün bir tasarım ile gelecek. Görüntülerde, Pixel 6’nın ince çerçeveli bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Üst kenarın ortasında nokta delik tasarımlı bir adet selfie kamerası bulunmakta. Ayrıca bu sefer ekran altında parmak izi sensörü de mevcut. Her iki cihazda da 3.5 mm kulaklık girişi bulunmayacak. Pixel 6’nın üst modeli olan Pixel 6 XL’nin de Pixel 6 ile birlikte duyurulması bekleniyor. Bununla birlikte bu cihazın Pixel 6 Pro mu yoksa Pixel 6 XL olarak mı adlandırılacağı konusunda net bir bilgi yok. Her iki cihaz da Android 12 ile kutudan çıkacak. Pixel 6 serisinin piyasaya sürülmesine oldukça az bir zaman var. Bu süreçte cihazların detaylı teknik özelliklerini ve yeni görsellerini göreceğimizi tahmin ediyoruz.
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Akıllı Telefonlar
GM 21 Pro resmen Tanıtıldı!
General Mobile, GM 21 Pro’nun tanıtımını gerçekleştirdi. Büyük bir merakla beklenen akıllı telefonun özellikleri kullanıcıları heyecanlandıracak cinsten. 165.24×76.95×8.99mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında olan cihazımızın sunduğu teknik özelliklere yakından bakalım.
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Kamera Detayları;
Kamera konusunda beklentileri düşük tutmayın! GM 21 Pro bu noktada oldukça başarılı bir işe imza atıyor. Dörtlü yapay zeka destekli kamerası ultra net görüntüleri, ultra geniş açı fotoğrafları, yakınlaştırmalı kareleri ve makro çekimleri her koşulda ve zamanda yakalamanıza olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış. Fotoğrafçılıkta ileri Pro seviyeye ulaşmanız için size tüm olanakları sınırsız bir şekilde sunmayı hedefleyen GM 21 Pro’da ana Kamera, geniş açı kamera, derinlik kamerası ve makro kamera bulunuyor.
Ana kamera 108MP süper piksel modu sayesinde en net görüntüleri yakalamanıza yardımcı oluyor. 115 dereceye ulaşan geniş açı kamerası sayesinde alanlar problem olmaktan çıkıyor.
Ön kamera’da ise 16MP yüksek çözünürlüklü yapay zeka selfie kamerası bulunan GM 21 Pro ile düşük ışıkta ve zorlu koşullarda fotoğraf kalitesinden taviz vermeyin.
Ağır video çekim kaydı ve hızlı çekim video kaydı özelliği barındıran GM 21 Pro 4K video çekimi de destekliyor.
Performans Detayları;
8 çekirdekli MediaTek Helio G90 işlemcisi bulunan akıllı telefon 6 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili bellek kapasitesi sunmayı ihmal etmiyor. Keza 256 GB’a kadar micro SD kart desteği bulunuyor.Bu sayede en sık kullandığınız uygulama ve oyunlarda herhangi bir probleme rastlamazsınız. Zamandan kazanın! 5000 mAh pil ile sunulan GM 21 Pro, gelişmiş güç tasarrufu modu ile birlikte sunuluyor.
Son olarak güvenliğinde arka planda bırakılmadığı cihazımız da parmak izi okuyucu sensörü ve yüz tanıma teknolojisi bulunuyor.
Son olarak 3.5 mm kulaklık girişi de müzikseverler unutulmamış.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 6 Pro+ 5G Geekbench’te ortaya çıktı!
Oppo Reno 6 Pro+ 5G modeli yakında akıllı telefon piyasasına giriş yapacak. Fiyat performans odaklı seri ile alakalı da çıkış tarihine yakın yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Serinin Pro+ modeli geçtiğimiz günlerde Geekbench platformuna uğradı. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de kesinleşti. Fiyat performans odaklı olması beklenen akıllı telefon amiral gemisi katili sınıfında yer alacak. Akıllı telefona gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 870 işlemcisi verecek.
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Oppo Reno 6 Pro+ 5G modelinin işlemcisi belli oldu!
Akıllı telefon dünyasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Birçok akıllı telefon üreticisi 2021’i yarılarken, model yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Özellikle Android işletim sistemli akıllı telefon üreticileri, durmadan akıllı telefon çıkarmaya devam ediyor. Hemen hemen her seviyeye ürün çıkaran bu üreticiler, rekabeti kendi içlerinde dahi yaşıyorlar. Bununla birlikte bazı firmalar akıllı telefon serilerini her modele uygun getirmek istiyorlar. Bu firmalar arasında eli kuvvetli olan yarışmacılardan biri de kuşkusuz Oppo diyebiliriz. Çinli teknoloji devi, yakında Reno 6 serisini kullanıcılarının karşısına çıkaracak. Fiyat performans odaklı serinin tanıtımına kısa bir süre kala yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Serinin Reno 6 Pro+ 5G modeli geçtiğimiz günlerde Geekbench‘te ortaya çıktı. Akıllı telefonun test sonuçlarının yanı sıra kullanacağı işlemci de ortaya çıktı. Reno 6 Pro+ 5G modeli, tekli çekirdek performansında 4649 puan aldı. Akıllı telefon çoklu çekirdek performansında ise 12712 puan almayı başardı.
Amiral gemisi katili akıllı telefon Qualcomm işlemci ile piyasaya çıkacak. Oppo Reno 6 Pro+ 5G gücünü Snapdragon 870 işlemcisinden alacak. Özellikle fiyat performans açısından çokça tercih edilen bu işlemci Oppo tarafından da kullanılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun 12 GB RAM kapasitesi ile geleceği de kesinleşti. Daha önceden ortaya arılan iddialara göre akıllı telefon 8 GB/12 GB RAM seçeneklerine sahip olacaktı. Geekbench sayesinde akıllı telefonun 12 GB RAM iddiaları böylelikle doğrulanmış oldu. Bununla birlikte akıllı telefonun 128 GB/256 GB depolama seçeneklerine sahip olması beklenmekte. İlk gelen bilgilere göre 8 GB RAM ile 128 GB depolama, 12 GB RAM ile de 256 GB depolama alanı seçenekleri kullanıcılara sunulacak. Tasarım detayları da daha önceden belli olan akıllı telefon, serinin diğer üyelerine benzer özelliklere sahip olacak.
Oppo Reno 6 Pro+ 5G delikli ekran ile geliyor!
Oppo Reno 6 Pro+ 5G geçtiğimiz günlerde Çinli bir teknoloji mağazasının internet sitesinde ortaya çıktı. Akıllı telefon tanıtımından önce serinin diğer üyeleri ile birlikte ortaya çıktı. Bu listeleme sayesinde de akıllı telefonun ve serinin kalan üyelerinin tasarım detayları belli oldu. Reno 6 Pro+ modeli 6.55 inçlik AMOLED FullHD+ ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefon delikli ekran teknolojisine sahip olacak ve bir adet de ön kameraya bünyesinde yer verecek. Kavisli ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon 32 MP değerinde ön kamera ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefon dörtlü arka kamera kurulu ile piyasaya çıkacak. Serinin diğer üyelerinde ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Görünüşe göre Oppo, Reno 6 Pro+ modelini daha kamera odaklı yaparak farklı bir deneyim arayan kullanıcıları hedefliyor. Akıllı telefonun arka ana kamerası 50 MP değerindeki Sony IMX766 lensi olarak belirlenmiş.
Bununla birlikte diğer üç arka kamera ise sırasıyla, 16 MP ultra geniş açı, 13 MP telefoto lens ve 2 MP makro sensör olacak. Oppo Reno 6 Pro+ modeli 4500 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte firma 65W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefon Android 11 işletim sistemi ile piyasaya merhaba diyecek. Çinli bir teknoloji mağazasının internet sitesinde ortaya çıkan akıllı telefon serisi ile alakalı ne yazık ki bir fiyat bilgisi ortaya çıkmadı. 27 Mayıs tarihinde tanıtılacak seri üç telefondan oluşuyor. Bununla birlikte daha önceden ortaya atılan iddialara göre Reno 6 Dimensity 900 işlemcisi ile gelecek. Serinin en performanslı cihazı olacak olan Reno 6 Pro ise Dimensity 1200 işlemcisinden gücünü alacak. Pro+ modeli ise serinin tek Qualcomm işlemcili modeli olarak kayıtlara geçecek. Bakalım firma Reno 6 serisi ile birlikte beklentilerin üstüne çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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