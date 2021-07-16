POCO X3 Pro Alınır mı?

Redmi Note ailesi herkes tarafından sevilen, beğenilen, tercih edilen ve kullanılan telefon modellerinden bir tanesi. Redmi Note 10 ailesi tanıtıldığı zaman Redmi Note 9 ailesi gibi ilgi göreceği kesindi. Nitekim de öyle oldu diyebiliriz. Ayrıca ailedeki 5G destekleyen tek telefon olarak da dikkat çekiyor.

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Redmi Note 10 5G’nin tasarımına bakacak olursak ailenin diğer üyelerine fazlasıyla benziyor. Çok şık yeşil rengi elimizde olan modelin arka kapağında REDMI yazısının hemen yanına konumlandırılan 5G ibaresi mevcut. Parmak izi güç tuşuna entegre olan modelde ses tuşları da sağ tarafa yerleştirmiş. 161.8 x 75.3 x 8.9 mm ebatlarında, 190 gram ağırlığında ve gri, gümüş, mavi, yeşil renklerinin olduğunu da söyleyelim.

Ekran tarafında Redmi Note 10 ailesinden farklı olarak IPS LCD bir ekran kullanıyor. 6.5 inç FHD+ 90Hz panel kullanan model AdaptiveSync ekran özelliğine sahip. Yani 30 Hz/50 Hz/60 Hz/90 Hz arasında değişken bir ekran teknolojisini içerisinde barındırıyor. 500 nit parlaklık maksimum parlaklığın yanında 405 ppi piksel yoğunluğu bizlere sağlıyor. Ek olarak da Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Performans konusunda ilk defa bir telefonda deneyimlediğimiz MediaTek Dimensity 700 5G işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye Mali-G57 MC2 grafik birimi eşlik ediyor. Bizim elimizde ki modelin 4GB RAM, 128GB hafızaya sahip. Ek olarak da LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama biçimini destekliyor. Android 11 ve MIUI 12 arayüzü ile gelen modelde FM Radyo da bulunuyor.

Kamera kısmında 48 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerinde bir ana kamera bulunuyor. İkinci kamerası ise 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerinde makro çekimler yapabilen bir kamera. Üçüncü kamerada 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip olan bir derinlik algılayıcı kamera/sensör. Bu kameralar ile 1080p 30fps video çekimler yapabilmek mümkün. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlükte f/2.0 diyafram değerinde bir ön kamera bulunuyor. Ön kamera ile de 1080p 30fps video çekimi yapabiliyorsunuz.

Redmi Note 10 5G’nin en güçlü olduğu alan sayabileceğimiz batarya tarafında içerisinde 5000 mAh 18W hızlı şarj destekli bir pil bulunuyor. 2 güne varan bir pil ömrü vadeden telefon PCMarkt testinden 17 saat 34 dakika gibi yüksek bir skor alıyor.

Ses konusu Redmi Note 10 5G ailesindeki diğer üyelerden geri kalıyor. Mono hoparlör bulunması sebebiyle seslerin tize daha yakın sesler veriyor. Ses yüksekliği ise orta seviye bir telefona göre normal denilebilir.

Ağ bağlantısı kısmında orta seviyeye yeni bir soluk getiren Redmi Note 10 5G isminden de anlaşılacağı gibi 5G şebeke bağlantısına sahip. Bu sayede bu telefonu tercih edecek kullanıcılar gelecekte ülkemizde 5G aktif olduğunda yüksek bağlantı hızına ulaşabilecekler. Ek olarak Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantılarına sahip olan model, bağlantı konusunda da günümüz teknolojilerini içerisinde barındırıyor.