OPPO A74 ALINIR MI?

OPPO A Serisi akıllı telefon modelleri A54 ve A74 ile kablosuz kulaklık modeli Enco Air, yaklaşan yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeniz için iyi birer alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Bakmakta fayda var: Kandaki Oksijen Değerini Ölçen OPPO Band Sport Türkiye’de

reklam

OPPO A54’ün arka kısmında 13MP ana kamera, yakın mesafe çekimleri için 2MP makro kamera ve arka planı bulanıklaştırıp fotoğrafın konusunu vurgulayan çekimler için 2MP bokeh özelliği bulunuyor. Renk doygunluğunu ve parlaklığını dengeleyen Dazzle Color ile tüm ortamlardaki çekimleri iyileştiren OPPO A54, Yapay Zeka Sahne Tanıma özelliğiyle ise yeşil bitkiler, havai fişekler, kuşlar, gün doğumu ve gün batımı dahil olmak üzere 23’e kadar farklı senaryoyu akıllıca tanıyabiliyor. A54, gece çekimlerinde ayrıntıları aydınlatmak için Gece Modu’nun dahil olduğu bir dizi farklı fotoğraf özelliklerine de sahip. 5000 mAh kapasiteli bir pille birlikte gelen OPPO A54, tek bir şarjla 2 güne kadar dayanıklılık sunuyor. Tek şarjla 20 saate yakın bir süre YouTube’da video izleyebilir, 23 saat boyunca da WhatsApp’ta yazışabiliyorsunuz. A54’ün 18W hızlı şarjı, telefonunuzu yalnızca 2 saat 23 dakika içinde tamamen şarj ediyor. Piliniz bitmek üzereyken devreye giren Süper Güç Tasarruf Modu, pil ömrünün yalnızca %5’inde bile WhatsApp’ta 85 dakikaya kadar sohbet ve 91 dakika telefon görüşmesi imkanı tanıyor.

Arkada dikdörtgen bir tasarım içerisinde üçlü kamera düzeneğiyle birlikte gelen OPPO A74’ün 48MP çözünürlüğündeki ana kamerası tüm fotoğrafları ve videoları yüksek derecede bir netlikle çekiyor. 48MP ana kameraya portre çekimlerinde başarılı 2MP derinlik kamerası ve küçük ayrıntıları yakalamaya yarayan 2MP makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefonun 5000mAh pili ve 33W hızlı şarjı zamanınızdan keyif almanıza olarak sağlıyor. OPPO A74’ün pili yalnızca 30 dakikalık bir süre içerisinde yüzde 54 oranında şarj oluyor. 72 dakikada ise telefonun tamamını şarj edebiliyorsunuz. OPPO laboratuvarlarında yapılan testlere göre, yalnızca 5 dakikalık şarj ile 5,73 saat telefon görüşmesi yapabilir, Instagram’da 1,37 saat zaman geçirebilir ya da YouTube’da 1,81 saat video izleyebilirsiniz.

Enco Air ile kablosuz müzik dinleme keyfi

OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu, lüks bir dokunma hissi verirken üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık ultra hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor.