Akıllı Telefonlar
Poco X3 NFC, uygun fiyatıyla resmi olarak tanıtıldı!
Poco‘nun uzun zamandır beklenen orta segment telefonu Poco X3 NFC, uygun fiyat ve güçlü donanımıyla resmi olarak tanıtıldı. Telefonun orta segmentte fiyat/performans bakımından oldukça rekabetçi olması, dikkatleri üzerine çekiyor.
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Poco X3 NFC hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Poco X3 NFC, Qualcomm’un Snapdragon 732G yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca telefon, bu yonga setini kullanan ilk telefon olacak. Şirket, bu yonga setini “Bugüne kadarki en güçlü Snapdragon 700 serisi 4G yonga seti” olduğunu iddia ediyor. Cihazın ön tarafta 6,67 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 20:9 en boy oranına sahip bir ekranı bulunuyor. Bu ekran, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve 240 Hz sensör okuma hızı ile gelecek. Telefon, ön tarafta 20 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip nokta delik çentikli selfie kamerasına sahip. Bu kamera, gün ışığında daha iyi sonuçlar elde etmek için piksel gruplama teknolojisi kullanıyor.
Poco X3 NFC, arka tarafta Sony IMX682 sensörlü 64 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 119 derecelik geniş açı sunan f/2.2 diyafram aralığı sunan 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Diğer iki kamera ise 2 MP çözünürlüklü makro kamera ve derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor. Poco, kamera tarafında iddialı bir gece modu, ShootSteady ve Skyscaping 3.0 gibi teknolojileri kullanıcılara sunacak.
X3 NFC, 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.160 mAh değerinde oldukça büyük bir batarya ile geliyor. Ayrıca 33W değerinde şarj aleti cihazın kutusundan çıkacak. Telefonun Type-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Cihazın çift stereo hoparlörü bulunuyor ve şirket bu alanda oldukça iddialı olduğunu belirtiyor. X3 NFC, adındada belirtildiği üzere NFC desteğine sahip. Bunun haricinde Bluetooth 5.1 ve çift SIM desteği cihazda bulunuyor. Telefonun IP53 sertifikası ve Gorilla Glass 5 koruması mevcut.
X3 NFC, bakır ısı borusu ve grafit levha içeren LiquidCool Technology 1.0 Plus‘a sahip. Bu sayede oyun oynarken ve video çekimi yaparken oluşan ısınmanın en aza indirgenmesi hedefleniyor. Cihazın parmak izi okuyucusu ise yan tarafta bulunuyor.
Cihaz ne zaman ve hangi modellerle Türkiye’ye gelecek?
X3 NFC, 6/64 GB ve 6/128 GB olmak üzere iki model ile gelecek. Telefonun “Gölge Grisi” ve “Kobalt Mavisi” olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak. Cihazın fiyatına gelecek olursak 64 GB’lık model 229€, 128 GB’lık model 270€ üzerinden fiyatlandırılacak. POCO X3 NFC‘nin 6GB+64GB ve 6GB+128GB modelleri, Ekim ayında Türkiye’de de satışa çıkacak.
Akıllı Telefonlar
HarmonyOS kullanan ilk Huawei cihazları 2021 yılında geliyor!
HarmonyOS, Huawei tarafından özenle geliştirilme sürecinde. Firmanın geçen sene tanıttığı işletim sistemi, ilk ürünleri ile 2021 yılında bizleri karşılayacak.
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2021 yılında HarmonyOS, kullanan akıllı telefon görebiliriz!
ABD ile Çin arasında yaşanan gerginlik nedeniyle uzun süredir okların hedefinde olan Huawei, yeni çıkış yolları aramaya devam ediyor. Gerek yazılım gerek donanım konusunda yeni alternatifler bulmayı hedefleyen akıllı telefon üreticisi bildiğiniz üzere kendi işletim sistemini geçen sene tanıtmıştı. HarmonyOS adını verdikleri işletim sistemi sayesinde akıllı telefon piyasasına yeni bir soluk getirmeye çalışan firma, görünüşe göre çalışmalarının ilk meyvelerini bizlere sunmaya çok yakın. 10 Eylül tarihinde yapılacak etkinlik ile birlikte HarmonyOS 2.0 sürümünü bizlere gösterecek olan Huawei, 2021 yılında bu işletim sistemini kullanan akıllı telefonları piyasaya çıkarabilir. Huawei CEO‘su Richard Yu, yaptığı açıklama ile bu konuyu doğrularken, hangi akıllı telefon serisi ile geleceği henüz bilinmemekte.
Öte yandan yapılan yorumlara göre firma, yeni işletim sistemini Çin sınırları dışına çıkarmayabilir. Hali hazırda HMS (Huawei Mobile Services) üzerinde çalışmalarını sürdüren firma, küresel pazara yeni işletim sistemini sunmayabilir. Android ve iOS işletim sistemleri ile rekabetin zor olacağını düşünen Çinli firma, bakalım beklediği başarıyı elde edebilecek mi, yoksa yeni işletim sistemi sadece Çin sınırları içerisinde mi yer alacak bekleyip göreceğiz. Hem Huawei marka akıllı telefon hem de diğer akıllı ürünler için oldukça önemli bir yere sahip olan HarmonyOS işletim sistemini merakla bekliyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Realme 7i teknik özellikleri sızdırıldı!
Realme 7i, hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni nesil akıllı telefonunun teknik özellikleri sızdırıldı.
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Realme 7i, Snapdragon 662 işlemcisi ile geliyor!
Realme yeni orta seviye akıllı telefonu 7i modeli için artık gün sayıyor. Firmanın daha önceden tanıttığı 7 serisinin son üyesi olan akıllı telefon, yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. 17 Eylül tarihinde tanıtımı yapılacak akıllı telefonun, teknik özellikleri sızdırıldı. Snapdragon662 işlemcisinden güç alacağı ortaya çıkan Realme 7i, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Helio G95 işlemcisine sahip olması beklenen akıllı telefonun sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 662 ile gelmesi şaşkınlıkla karşılandı.
Tasarım detayları da belli olan akıllı telefon, 6.5 inç HD+ ekran ile bizleri karşılayacak. Delikli ekrana sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon, 90 Hz yenileme hızına sahip olacak. Toplamda beş adet kameranın bizleri karşıladığı cihazda bir adet 16 MP değerinde ön kameranın bulunacağı ortaya çıktı. Arka tarafta yer alan dörtlü kamera sisteminde kameraların, 64 MP + 8 MP + 2MP + 2 MP şeklinde belirlendiği öğrenildi. Parmak izi okuyucusunun cihazın arkasında yer aldığı sızdırılan bilgiler sayesinde ortaya çıkarken, cihazın 5000 mAh değerinde batarya ile piyasaya çıkacağı öğrenildi. Ayrıca akıllı telefon, 18 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. 17 Eylül‘de tanıtımı yapılacak akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21, S-Pen ile görüntülendi!
Galaxy S20‘nin tanıtılmasının ardından uzun bir zaman geçti. Şimdi, gelecek yıl çıkması beklenen Galaxy S21 serisi hakkında sızıntılar mevcut. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan söylentiler cihazın aynı tasarımla geleceğini belirtiyordu. Sızıntılar da, Galaxy S21‘de herhangi özel bir tasarım değişikliği bulunmadığını gösteriyor. Cihaz, Galaxy S20 ve Note 20 ailesine benzer bir tasarım ile gelecek. En önemli değişiklik ise telefonun S-Pen ile birlikte gelecek olması.
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Samsung Galaxy S21 ailesi, Galaxy Note serisinin yerini mi alacak?
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı spekülasyonlar, Galaxy S21 ailesinin Galaxy Note serisinin yerini alacağından bahsediyordu. Bugün ortaya çıkan Galaxy S21’in S-Pen ile görüntülenen renderlarının ardından bu söylenti tekrardan kafaları karıştırdı. S21’in yanı sıra yeni Galaxy Fold’da da S-Pen desteğinin bulunması bekleniyor.
Yeni Galaxy S serisi hakkında başka neler biliniyor?
Galaxy Note 20‘nin duyurulmasının ardından şirket, yeni Galaxy S serisi üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Samsung Galaxy S21 olarak adlandırılması beklenen seri, batarya özellikleriyle ortaya çıktı. Bu özelliklerin belgeleri ise Çin merkezli 3C tarafından veritabanında görüntülendi. Belgelere göre Galaxy S21, 3880 mAh bataryaya Galaxy S21+ ise 4660 mAh bataryaya sahip olacak. Her iki pil de Samsung tarafından değil Ningde Amperex Technology tarafından üretiliyor. Ortaya çıkan pil kapasitesi nominal kapasite olacağı için tipik pil kapasitelerinin daha fazla olmasını bekleyebiliriz. Yani Galaxy S21, 4000 mAh bataryaya Galaxy S21+ ise 4500 mAh batarayaya sahip olacaktır.