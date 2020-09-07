Poco X3 NFC, uygun fiyatıyla resmi olarak tanıtıldı!

Poco‘nun uzun zamandır beklenen orta segment telefonu Poco X3 NFC, uygun fiyat ve güçlü donanımıyla resmi olarak tanıtıldı. Telefonun orta segmentte fiyat/performans bakımından oldukça rekabetçi olması, dikkatleri üzerine çekiyor.

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Poco X3 NFC hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Poco X3 NFC, Qualcomm’un Snapdragon 732G yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca telefon, bu yonga setini kullanan ilk telefon olacak. Şirket, bu yonga setini “Bugüne kadarki en güçlü Snapdragon 700 serisi 4G yonga seti” olduğunu iddia ediyor. Cihazın ön tarafta 6,67 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 20:9 en boy oranına sahip bir ekranı bulunuyor. Bu ekran, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve 240 Hz sensör okuma hızı ile gelecek. Telefon, ön tarafta 20 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip nokta delik çentikli selfie kamerasına sahip. Bu kamera, gün ışığında daha iyi sonuçlar elde etmek için piksel gruplama teknolojisi kullanıyor.

Poco X3 NFC, arka tarafta Sony IMX682 sensörlü 64 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 119 derecelik geniş açı sunan f/2.2 diyafram aralığı sunan 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Diğer iki kamera ise 2 MP çözünürlüklü makro kamera ve derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor. Poco, kamera tarafında iddialı bir gece modu, ShootSteady ve Skyscaping 3.0 gibi teknolojileri kullanıcılara sunacak.

X3 NFC, 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.160 mAh değerinde oldukça büyük bir batarya ile geliyor. Ayrıca 33W değerinde şarj aleti cihazın kutusundan çıkacak. Telefonun Type-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Cihazın çift stereo hoparlörü bulunuyor ve şirket bu alanda oldukça iddialı olduğunu belirtiyor. X3 NFC, adındada belirtildiği üzere NFC desteğine sahip. Bunun haricinde Bluetooth 5.1 ve çift SIM desteği cihazda bulunuyor. Telefonun IP53 sertifikası ve Gorilla Glass 5 koruması mevcut.

X3 NFC, bakır ısı borusu ve grafit levha içeren LiquidCool Technology 1.0 Plus‘a sahip. Bu sayede oyun oynarken ve video çekimi yaparken oluşan ısınmanın en aza indirgenmesi hedefleniyor. Cihazın parmak izi okuyucusu ise yan tarafta bulunuyor.

Cihaz ne zaman ve hangi modellerle Türkiye’ye gelecek?

X3 NFC, 6/64 GB ve 6/128 GB olmak üzere iki model ile gelecek. Telefonun “Gölge Grisi” ve “Kobalt Mavisi” olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak. Cihazın fiyatına gelecek olursak 64 GB’lık model 229€, 128 GB’lık model 270€ üzerinden fiyatlandırılacak. POCO X3 NFC‘nin 6GB+64GB ve 6GB+128GB modelleri, Ekim ayında Türkiye’de de satışa çıkacak.