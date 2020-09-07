Huawei Freebuds Pro, 10 Eylül’de resmi olarak tanıtılacak!

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD yasağı sebebiyle geçirdiği zor zamanlara rağmen yeni ürünler ve teknolojiler üretmeye devam ediyor. Şirket, 10 Eylül tarihinde yeni tam kablosuz kulaklığı olan Huawei Freebuds Pro‘yu resmi olarak tanıtacak. Son zamanlarda aksesuar pazarında artan satışlar, firmanın bu sektöre yoğunlaşmasında etkili olmuş gibi gözüküyor.

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Huawei Freebuds Pro hakkında neler biliniyor?

Bugün, Huawei Freebuds Pro ile ilgili yeni bir video ortaya çıktı. Video, yeni tam kablosuz kulaklığın dinamik gürültü azaltmayı destekleyeceğini gösteriyor. Ayrıca Freebuds Pro, “P” harfine benzer bir tasarım ile gelecek. Önceden paylaşılan postere göre kablosuz kulaklık, kulak içi tasarıma sahip olacak. Airpods tarzı bir tasarım yerine bu tasarımın kullanılması, kulak rahatlığı açısından oldukça önemli.

Şirketin paylaştığı resmi görsellerde de görüleceği üzere kulaklığın kablosuz şarj bölmesi, Apple Airpods‘dan farklı olacak. Huawei‘nin kablosuz şarj kutusu için geliştirdiği yeni tasarım, üst tarafta daha yuvarlak, alt tarafta ise düz olarak karşımıza çıkacak. Bunun hem konfor hem de duruş açısından daha iyi bir sonuç vermesi bekleniyor.

Bu hafta WinFuture tarafından yayınlanan rapora göre cihazın siyah, gümüş ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak. Ayrıca Freebuds Pro, Kirin A1 yonga setine sahip olacak ve Bluetooth 5.2 desteği ile gelecek. 10 Eylül’de gerçekleşecek lansmanda cihaz hakkındaki tüm detayları öğreneceğiz.