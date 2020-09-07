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Huawei Freebuds Pro, 10 Eylül’de resmi olarak tanıtılacak!
Çinli teknoloji devi Huawei, ABD yasağı sebebiyle geçirdiği zor zamanlara rağmen yeni ürünler ve teknolojiler üretmeye devam ediyor. Şirket, 10 Eylül tarihinde yeni tam kablosuz kulaklığı olan Huawei Freebuds Pro‘yu resmi olarak tanıtacak. Son zamanlarda aksesuar pazarında artan satışlar, firmanın bu sektöre yoğunlaşmasında etkili olmuş gibi gözüküyor.
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Huawei Freebuds Pro hakkında neler biliniyor?
Bugün, Huawei Freebuds Pro ile ilgili yeni bir video ortaya çıktı. Video, yeni tam kablosuz kulaklığın dinamik gürültü azaltmayı destekleyeceğini gösteriyor. Ayrıca Freebuds Pro, “P” harfine benzer bir tasarım ile gelecek. Önceden paylaşılan postere göre kablosuz kulaklık, kulak içi tasarıma sahip olacak. Airpods tarzı bir tasarım yerine bu tasarımın kullanılması, kulak rahatlığı açısından oldukça önemli.
Şirketin paylaştığı resmi görsellerde de görüleceği üzere kulaklığın kablosuz şarj bölmesi, Apple Airpods‘dan farklı olacak. Huawei‘nin kablosuz şarj kutusu için geliştirdiği yeni tasarım, üst tarafta daha yuvarlak, alt tarafta ise düz olarak karşımıza çıkacak. Bunun hem konfor hem de duruş açısından daha iyi bir sonuç vermesi bekleniyor.
Bu hafta WinFuture tarafından yayınlanan rapora göre cihazın siyah, gümüş ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak. Ayrıca Freebuds Pro, Kirin A1 yonga setine sahip olacak ve Bluetooth 5.2 desteği ile gelecek. 10 Eylül’de gerçekleşecek lansmanda cihaz hakkındaki tüm detayları öğreneceğiz.
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Karşınızda dünyanın ilk çerçevesiz akıllı saati: Rollme Hero
Rollme’yi son zamanlarda akıllı saat endüstrisinde yeni yeni görmeye başlıyoruz. Rakipleri kadar pek ilgi çekici olmasa da firmanın yeni duyurduğu Rollme Hero modeli, alışılmışın dışında bir akıllı saat tasarımıyla geliyor.
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Ekran – kasa oranları iyileştikçe akıllı telefonların ekranında çerçeve görmemeye başladık. Ancak ne yazık ki akıllı saatler için böyle bir durum söz konusu değil. O kadar rahatsız edici olmasa da akıllı saatlerin de artık tasarımsal anlamda ciddi bir revizyona ihtiyacı olduğu aşikar, bu devrim niteliğindeki revizyon ise Rollme’den gelecek. Zira firma, gerçekten çerçevesiz ekranlı bir akıllı saat için kolları sıvamış durumda.
“Akıllı saat” tasarımının yeniden yorumlandığı akıllı saat: Rollme Hero
Rollme’ye göre bir akıllı saatte tam ekran deneyimi sunmak için muazzam bir çaba ve ileri seviye mühendislik gerekiyor. İşte şirket, uzun süren mühendislik çalışmaları neticesinde Rollme Hero modelinde çerçeveden arındırılmış bir ekran tasarımıyla sınırları aşmayı başardıklarını söyledi.
Rollme Hero ile alakalı teknik ve tasarımsal diğer bilgiler oldukça sınırlı, çünkü Rollme bu cihazı tam anlamıyla hazırlamamış. Ancak saatin ortaya çıkan görüntülerine baktığımız zaman epey sade ve şık bir görünüme sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Ayrıca diğer ikonların ve saat verilerinin de sıkışık olmaması, cihazın şıklığını daha şık hale getiriyor. Saatin hem analog hem de dijital olarak aynı anda kullanılabilir olması da çerçevesiz ekranın bir başka nimeti.
Rollme Hero akıllı saatin resmi web sitesinde, MediaTek MT6739 yonga setine ve 3 GB RAM + 32 GB dahili hafızaya sahip olduğu belirtiliyor. Bu işlemcinin özelliklerinden yola çıkarak, Rollme Hero’da büyük olasılıkla LTE ve Bluetooth 4.2 desteği olacağını öngörebiliriz. Saat formunda olduğundan dolayı cihazın suya ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip olması bekleniyor.
Öte yandan Hero aslında tek bir model değil, ek olarak Rollme Hero Pro adlı bir üst model daha bulunuyor. Rollme’nin bu modelde de bir ilki; Qualcomm’un giyilebilir cihazlar için ürettiği Snapdragon Wear 4100+ yonga setini kullanan ilk akıllı saati üretmeyi başardığını ekleyelim. 12 nm üretim sürecinden geçen bu yonga seti, kardeşlerine göre %85′e kadar daha yüksek hızlı çalışabiliyor. Ayrıca yonga setinde, akıllı saatin grafiklerinden sorumlu olacak bir adet de Adreno A504 GPU yer alıyor.
Her iki modelin de akıbetinin ne olacağı ve ne zaman son kullanıcıyla buluşacağı belli değil. Ancak şüphesiz akıllı saat dünyasında yeni bir rekabet ortamı yaratacaklar.
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Huawei FreeBuds Pro, tasarımı ve özellikleriyle sızdırıldı!
Huawei, FreeBuds Pro olarak adlandırdığı yeni tam kablosuz kulaklığını içinde bulunduğumuz eylül ayında tanıtacak. Bugün ise kulaklıkla alakalı yeni detaylar ve render görüntüleri ortaya çıktı.
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Huawei, en yeni TWS kulaklığı olan FreeBuds Pro modelini Huawei Geliştirici Konferansı 2020′de (HDC 2020) resmi olarak tanıtacak. 10-12 Eylül arasında yapılacak tanıtım etkinliği öncesi, kulaklık çiftiyle alakalı bazı ayrıntılar ortaya çıktı.
Huawei FreeBuds Pro görüntüleri sızdırıldı
Görüntülere bakıldığında ilk olarak Huawei FreeBuds Pro’nun, üzerinde büyük bir Huawei logosunun işlendiği dikdörtgen bir gövdeye sahip olduğu anlaşılıyor. Bu gövdeyle birlikte genel olarak FreeBuds Pro modelinin, FreeBuds 3 serisine göre dış tasarımının daha farklı olduğunu anlayabiliyoruz. Elbette ki Huawei, FreeBuds Pro’nun adındaki “Pro”luk iddiasını teknik özelliklerde de göstermiş; bu bağlamda kulaklığın kalbinde, şirketin kendi üretimi olan Kirin A1 yonga seti olduğunu ekleyelim.
Kirin A1, FreeBuds Pro’nun Aktif Gürültü Engelleme (ANC) başta olmak suretiyle diğer tüm özellikleri bakımından, sahibine Bluetooth 5.2 aracılığıyla müthiş bir ses deneyimi yaşatmaktan sorumlu. FreeBuds Pro, bu ses deneyimini yaşatırken güç ihtiyacını ise her iki tarafında da ayrı ayrı yer almakta olan 52.5 mAh büyüklüğündeki bataryası sayesinde karşılıyor; bu bataryanın şarjı bittiğinde de kulaklıkları kutusuna yerleştirerek şarj edebilmek mümkün olacak.
Ek olarak Huawei FreeBuds Pro’nun gümüş, siyah ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneğiyle geleceğini de belirtelim. Avrupa’da 150 Euro – 1.320.00 TL + vergiler – fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen kulaklıkla alakalı bilmediğimiz diğer detaylar ise HDC 2020′de tam anlamıyla karşımızda olacak.
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Huawei, 10 Eylül’de altı yeni ürün tanıtacak
Huawei, bazı kaynaklara göre 10 Eylül’de altı yeni ürün tanıtacak. Bu ürünler arasında Freebuds, Watch ve Matebook serileri alıyor.
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Freebuds ve Freelace serisi yenileniyor
Huawei’in ses getiren tam kablosuz kulaklık serisi Freebuds’a yeni bir ürün daha ekleniyor. Freebuds Pro ismi ile piyasaya çıkacak modelin en önemli özelliğinin, önceki modellere göre çok daha iyi bir ANC (Aktif Gürültü Engelleme)’ye sahip olması bekleniyor.
Şirketin boyun bantlı kablosuz kulaklık serisi Freelace için de yeni bir model geleceği belirtiliyor. Huawei Freelace Pro olarak piyasaya çıkacak modelin çift ANC’ye sahip olacağı ve UBS-C üzerinden hızlı şarj destekleyeceği söylenen diğer bilgiler arasında.
İki yeni akıllı saat tanıtılacak
Şirketin paylaştığı görsellerde akıllı saatlerine de iki yeni ürün ekleyeceği görülüyor. Bunlardan birinin Watch Gt2 tasarımına çok benzediği görülüyor. İkinci saatin ise bir akıllı band olacağını gözlemleyebiliriz.
Huawei, dizüstü bilgisayarlara da yeni iki ürün geliyor.
Huawei’in sevilen dizüstü bilgisayar modellerine iki yeni model daha ekleniyor. Şirketin paylaştığı görsellerde ”Tam ekrandan daha fazlası” ve ”Hafif, sanatsal” sloganları yer alıyor. Yeni modeller hakkında başka bir bilgi şu anlık bulunmuyor.