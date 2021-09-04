Akıllı Telefonlar
POCO X3 GT Oyun Testi | Bu Telefon Isınmıyor!
POCO X3 serisi herkes tarafından çok sevilen serilerin başında geliyor. Özellikle fiyat performans oranı yüksek olan bu serinin yeni ve en güçlü üyesi X3 GT içerisinde MediaTek Dimesity 1100 işlemcisini bulunduruyor. Peki bu MediaTek’in amiral seviyesine konumlandırdığı işlemci oyunlarda nasıl bir performans gösteriyor?
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POCO X3 GT sunmuş olduğu özelliklerle dikkat çekiyor. bunlardan bazıları 120 Hz ekran yenileme özelliğine sahip olması, MediaTek Dimensity 1100 işlemcisini bulundurması, 67W hızlı şarj destekleyen 5000 mAh büyüklüğünde batarya bulundurması ve siz oyunlarda akıcı bir şekilde oynarken telefonun ısınmasını engellemek için içerisinde bulunan Liquid Cool 2.0 soğutma teknolojisini barındırması.
POCO X3 GT’yi ilk başta %35 kalan pilini 67W hızlı şarj aletiyle şarj ettik ve 32 dakika 30 saniyede %100 seviyesine ulaştı.
Bu özellikleri en iyi şekilde test edebilmek için 2 saat boyunca PUBG oynadık. İlk bir saatlik dilimde Akıcı ayarlarda 90FPS olarak oynarken, ikinci bir saatlik dilimde de telefonun desteklediği en yüksek ayar olan HDR modunda oynadık. Ayrıca her 30 dakikada bir POCO X3 GT’nin hem ön yüzeyi hem de arka yüzeyinin sıcaklığını ölçtük.
İlk yarım saatlik 90fps değerinde oynadığımızda sıcaklığın ekran tarafında 41.8 derece olduğunu gördük. Arka tarafta ise 41.7 değerini gözlemledik. İkinci yarım saatlik süreçte yani 1 saat sonunda ön taraftaki sıcaklığın 43.6, arka tarafta ise 41.5 olarak ölçümledik.
HDR moduna geçtikten sonra 90 dakikalık oyun sonunda ise sıcaklığın aşağı düştüğünü ve ön tarafta en fazla 39 derece olduğunu gözlemledik. Arka tarafta ise 38.7 derece olduğunu gördük. İki saatlik oyunun sonunda ön tarafta en yüksek 40.1 sıcaklığın olduğunu ve arka tarafta ise 38.6 olduğunu görmüş olduk. İki saatlik oyun deneyimi sonunda %61’e düşen POCO X3 GT’nin bataryasını yine kutu içerisinden çıkan 67W hızlı şarj aletiyle 22 dakika 33 saniyede %100 seviyesine ulaştırmış olduk.
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Akıllı Telefonlar
OPPO A74 ve OPPO Enco Air İndirimli Fiyatlarıyla Turkcell Mağazalarında
OPPO kullanıcıların bellek talebinin artması durumunda RAM artırma özelliğiyle dikkat çeken A74 model akıllı telefonu ve TÜV Rheinland’dan ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı Enco Air, Turkcell mağazalarında Fırsat Garajı kampanyasında taksitli alımlarda indirimli fiyatlar üzerinden tüketicilerle buluşuyor.
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OPPO’nun RAM artırma özelliğiyle dikkat çeken A74 modeli ve TÜV Rheinland’dan ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı Enco Air, Turkcell mağazalarında Fırsat Garajı kampanyasında indirimli fiyatlar üzerinden tüketiciyle buluşuyor. 13 Eylül’e kadar devam edecek kampanya kapsamında tüketiciler taksitli ödemeyi seçtiklerinde her iki ürüne de indirimli fiyatlar üzerinden sahip olabiliyorlar. OPPO A74 modeli kampanya bitimine kadar 12 aylık taksitli ödeme planında aylık 357,22 TL yerine 338,99 TL üzerinden tüketiciyle buluşuyor. OPPO’nun kablosuz kulaklığı Enco Air ise yine 12 aylık taksitli ödeme planında aylık 62,27 TL yerine 55,94 TL üzerinden satışa sunuluyor.
Tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan A74, sahip olduğu 33W hızlı şarj özelliğiyle sizi gün boyunca yarı yolda bırakmazken gözleri koruyan AMOLED ekranı, 128GB ultra geniş bellek kapasitesi ve 6.43 inç genişliğindeki ekranıyla rahat bir kullanım vaat ediyor. OPPO A74’ün pili yalnızca 30 dakikalık bir süre içerisinde yüzde 54 oranında şarj oluyor. 72 dakikada ise telefonun tamamını şarj edebiliyorsunuz. OPPO laboratuvarlarında yapılan testlere göre, yalnızca 5 dakikalık şarj ile 5,73 saat telefon görüşmesi yapabilir, Instagram’da 1,37 saat zaman geçirebilir ya da YouTube’da 1,81 saat video izleyebilirsiniz. Arkada dikdörtgen bir tasarım içerisinde üçlü kamera düzeneğiyle birlikte gelen OPPO A74’ün 48MP çözünürlüğündeki ana kamerası tüm fotoğrafları ve videoları yüksek derecede bir netlikle çekiyor. 48MP ana kameraya portre çekimlerinde başarılı 2MP derinlik kamerası ve küçük ayrıntıları yakalamaya yarayan 2MP makro kamera eşlik ediyor. A74 kullanıcıların bellek talebinin artması ya da en zorlu uygulamaların kullanılması durumunda, dahili depolama kaynaklarından alan ayırarak akıllı telefonun belleğine ekleme yapabilen RAM artırma özelliğiyle birlikte geliyor. Dilerseniz mevcutta 4GB RAM’e +3GB daha ekleyerek 7GB’a kadar çıkarabiliyorsunuz. ‘Ayarlar’ menüsü altında ‘Telefon Hakkında’ kısmında RAM seçeneğini seçerek RAM yükseltme ayarını kolaylıkla yapabilirsiniz.
OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu ve üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor. Enco Air’ın bu sertifikayı alan ilk ürün olması da performansını bağımsız olarak kanıtlıyor.
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Akıllı Telefonlar
Huawei Petal Search “Yakınlarda” özelliğini iş ortaklarına anlattı
HUAWEI, geliştirdiği arama motoru Petal Search’ün “Yakınlarda” özelliğinin tanıtıldığı webinarda, sektörün önde gelen markaları ile bir araya geldi. 2020’nin Mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunulan, HUAWEI ailesinin son gözdelerinden Petal Search, Türkiye’deki ikinci webinarını gerçekleştirdi.
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Dünya çapında 170’ten fazla ülkede ve bölgede, 50’den fazla dilde sunduğu içerikleri ile kullanıcılarına geniş bir arama motoru deneyimi sunan Petal Search’ü daha yakından tanıtmak amacıyla düzenlenen webinara, kendi sektöründe önemli markalar katıldı. Moderatörlüğünü HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ekosistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı’nın yaptığı ve Petal Search “Yakınlarda” özelliğinin anlatıldığı webinarda, Petal Search’ün özellikle markaların ihtiyaçlarına uygun özellikleri ve bunların markalara daha fazla nasıl fayda sağlayabileceği konuları üzerinde duruldu. Ayrıca, webinar boyunca Petal Search’ün hem global hem de lokal pazardaki genel performansı ve beklentileri, Türkiye’de yer alan AR-GE merkezinin bu projeye dair gerçekleştirdiği lokal pazarlama ve iş geliştirmeye yönelik aldığı aksiyonları, Petal Search’ün başta “Yakınlarda” özelliği olmak üzere, alışveriş ve seyahat gide diğer önemli kategorilerine dair genel bilgiler ve iş birliği yapmak isteyen markaların sürece nasıl dahil olabileceği gibi birçok konu ele alındı.
Petal Search “Yakınlarda” özelliği ile kullanıcılar, yakın oldukları yerleri ve etraflarında neler olduğunu görebiliyorlar. Buna ek olarak, etrafta bulunan kafe, restoran, spor salonu, giyim mağazası ve buna benzer birçok yerel işletme yine kullanıcılar tarafından ulaşılabiliyor. Bununla birlikte bu özellik, kullanıcılara faydalı olabilecek önerileri görmelerini ve ihtiyaç duydukları yerlere kolayca ulaşabilmelerini sağlıyor. Petal Search kullanıcıları “Yakınlarında” sekmesi ile de yaşadıkları yerdeki restoranları görüntüleyebilir, market fiyatlarına göz atılabilir, uygun kiralık evlerin harita üzerinden uzaklığına bakabilirler. Petal Search’le ilgili daha detaylı bilgi için: https://consumer.HUAWEI.com/tr/mobileservices/search adresine göz atabilirsiniz.
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