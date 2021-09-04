POCO X3 GT Oyun Testi | Bu Telefon Isınmıyor!

POCO X3 serisi herkes tarafından çok sevilen serilerin başında geliyor. Özellikle fiyat performans oranı yüksek olan bu serinin yeni ve en güçlü üyesi X3 GT içerisinde MediaTek Dimesity 1100 işlemcisini bulunduruyor. Peki bu MediaTek’in amiral seviyesine konumlandırdığı işlemci oyunlarda nasıl bir performans gösteriyor?

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POCO X3 GT sunmuş olduğu özelliklerle dikkat çekiyor. bunlardan bazıları 120 Hz ekran yenileme özelliğine sahip olması, MediaTek Dimensity 1100 işlemcisini bulundurması, 67W hızlı şarj destekleyen 5000 mAh büyüklüğünde batarya bulundurması ve siz oyunlarda akıcı bir şekilde oynarken telefonun ısınmasını engellemek için içerisinde bulunan Liquid Cool 2.0 soğutma teknolojisini barındırması.

POCO X3 GT’yi ilk başta %35 kalan pilini 67W hızlı şarj aletiyle şarj ettik ve 32 dakika 30 saniyede %100 seviyesine ulaştı.

Bu özellikleri en iyi şekilde test edebilmek için 2 saat boyunca PUBG oynadık. İlk bir saatlik dilimde Akıcı ayarlarda 90FPS olarak oynarken, ikinci bir saatlik dilimde de telefonun desteklediği en yüksek ayar olan HDR modunda oynadık. Ayrıca her 30 dakikada bir POCO X3 GT’nin hem ön yüzeyi hem de arka yüzeyinin sıcaklığını ölçtük.

İlk yarım saatlik 90fps değerinde oynadığımızda sıcaklığın ekran tarafında 41.8 derece olduğunu gördük. Arka tarafta ise 41.7 değerini gözlemledik. İkinci yarım saatlik süreçte yani 1 saat sonunda ön taraftaki sıcaklığın 43.6, arka tarafta ise 41.5 olarak ölçümledik.

HDR moduna geçtikten sonra 90 dakikalık oyun sonunda ise sıcaklığın aşağı düştüğünü ve ön tarafta en fazla 39 derece olduğunu gözlemledik. Arka tarafta ise 38.7 derece olduğunu gördük. İki saatlik oyunun sonunda ön tarafta en yüksek 40.1 sıcaklığın olduğunu ve arka tarafta ise 38.6 olduğunu görmüş olduk. İki saatlik oyun deneyimi sonunda %61’e düşen POCO X3 GT’nin bataryasını yine kutu içerisinden çıkan 67W hızlı şarj aletiyle 22 dakika 33 saniyede %100 seviyesine ulaştırmış olduk.

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