Arka Kamerasıyla Fark Yaratan Telefon! | TECNO CAMON 16 İNCELEME

vivo, yakın zamanda ülkemizde üretime başlayan markalardan biri olmasının dışında orta ve üst seviye telefonlarını da tüketicilerin beğenisine sunan bir marka. Pandemi sonrası ilk canlı lansmanı da vivo, V21 ailesinin tanıtımıyla gerçekleştirdi. Şimdi ise ofisimize gelen V21’e daha detaylı bakalım.

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vivo V21’in şık tasarımı ve üst düzey malzeme kalitesi

vivo V21’i incelemeye tasarımında başlayacak olursak ilk başta şık duran rengi bizleri karşılıyor. Gün Batımı Ritmi ve Alacakaranlık Mavisi olarak iki farklı renge sahip olan modelin boyutlarına baktığımızda 159,68 mm x 73,9 mm x 7,29 mm ölçülerini görüyoruz. Ayrıca 176 gram ağırlığında olması da elde tutuşu kolaylaştırıyor. Ek olarak alüminyum çerçeve ve ön-arka cam yüzeyi ile malzeme kalitesi de üst seviyede tutulmuş. Ayrıca çerçevelerin oval yerine düz bir biçimde tutulması elde tutuş konforunu da arttırıyor. Arka camın yansıtma engelleyici mat cam ile kaplanmış olması parmak izi lekelerini de üzerinde tutmamasını sağlıyor. Kamera çıkıntısının da minimum seviyede tutulmasıyla şık görüntüyü tamamlıyor.

Eksiksiz ekran özellikleri

Ekran tarafında ise V21 bizlere 6,44 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde Samsung yapımı E3 AMOLED 90Hz HDR10+ özellikleri sunuyor. 409 PPI yoğunluk sunan ekranın maksimum parlaklık seviyesi ise 800nit. Görüntülerin keskinliği iyi ayarlanmış, renkler ise kontrastı yüksek sonuçlar çıkarabiliyor. Ayrıca çerçevelerin ince tutulmasıyla %84,8 ekran/ gövde oranı sağlıyor. Segmentinde beklenen özellikler V21’de eksiksiz bulunuyor.

Verimli işlemci: Dimensity 800u

vivo V21 daha önce hiçbir telefonda görmediğimiz bir işlemciyi içerisine bulunduruyor; Dimensity 800u. Bu işlemci MediaTek’in orta üst seviye telefonlar için geliştirdiği bir işlemciyken günlük hayattaki kullanımda ise rahat bir kullanım sunuyor. Yük altına girdiğinde herhangi bir sorun yaşatmamasının yanında ısınmayı da minimum düzeyde tutuyor. Bu işlemciye ek olarak Mali-G57 MC3 GPU’da eşlik ediyor. 8GB RAM ile gelen model yazılım ile ek +3GB RAM’e sahip olabiliyor. UFS 2.2 desteleyen 128GB depolama da günümüz şartlarında yeterli olarak gözüküyor. Test skorlarına baktığımızda ise Antutu’da 383.246 puan, 3DMark Wilf Life testinde 1605 puan ve Geekbench5 tesinde 605 / 1814 almayı başarıyor. Ağır grafikli oyunlardan PUBG’de Akıcı-Aşırı Yüksek / HD-Yüksek oynayabiliyorken, PES 2021’de ise Düşük-Standart/60fps oynatabiliyor. Pil verimliliği tarafında da iyi işler çıkaran bu işlemci Android 11 ve FunTouch 11.1 yazılımı sayesinde akıcılık sunuyor, günlük kullanımda rahat bir kullanım sunuyor ve oyunlarda da size konfor sağlıyor.

vivo V21 kamera performansı ile öne çıkıyor

vivo V serisinin en iddialı olduğu noktalardan kamerası iyi işler çıkarıyor. 64 MP 4 eksenli OIS bulunan ana kamera f/1,79 diyafram açıklığıma sahip. Ek olarak bu ana kameranın GW3 sensöre sahip olduğunu söyleyelim. İkinci kamerası ise 8 MP f/2,2 120 derecelik geniş açı kamerası ve son olarak üçüncü kamera 2 MP f/2,4 4cm’ye kadar çekim yapabilen bir makro kamerası. Bu kameralar ile Yüksek Çözünürlük, Panorama, Canlı Fotoğraf, Yavaş Çekim, Hızlandırılmış, Pro, Ar çıkartmaları, Belge ve Çift pozlama modlarında çekim yapabilmek mümkün. 4K 30fps/1080p 60fps videolar çekebiliyorken 1080p 120fps ağır çekim yapabiliyorsunuz. Süper- Anti sarsıntı modu ile sabit videolar çekebilmenize olanak tanıyor. Resim İçinde Resim / İkili Görünüm şeklinde Dual-View videolar da çekebiliyorsunuz. Pro modunda ise 16MP RAW ve JPEG çekimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ön tarafta ise 44 MP çözünürlüğünde OIS destekli f/2,0 diyafram açıklığı sunan bir kamera bulunuyor. OIS ile birlikte Anti-Sarsıntı modunu açtığınızda sabit videolar çekebiliyor. Spot ışığı özelliği sayesinde karanlık ortamlarda da net fotoğraflar çekebilmeniz münkün. Ek olarak ön ve arka kamerada da gece modunu kullanabiliyorsunuz. Ön kamera ile 4K 30fps video çekim de gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak OIS 1080p 30fps videoda açılabiliyor.

vivo V21 ile gün boyu kullanım sunan batarya

Batarya konusunda vivo V21 4000 mAh büyüklüğünde bir değer sunuyor. Günlük kullanımınızda Dimesity 800u işlemcisinin verimliliğini de arkasına alan V21 sizi yarı yolda bırakmıyor. Kutu içerisinden çıkan 33W hızlı şarj aleti ile kısa sürede %100 dolum sağlayabiliyor.

Günümüz standartlarını sağlayan ses performansı

vivo V21 kutu içerisinden çıkan kulaklık ve 3,5mm/Type-C dönüştürücü sayesinde multimedya tüketimini sağlayabiliyor. Ek olarak da sağ alt tarafa yerleştirilmiş bir mono hoparlörü bulunuyor. Ses yüksekliği ve kalitesi, bass, tiz ve midler rahat bir şekilde duyulabiliyorken vokal sesleri de berrak bir şekilde verebiliyor.

vivo V21: Güncel teknolojiye sahip

Günümüz teknolojilerini içerisinde barındıran vivo V21 WiFi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantı seçeneklerini sizlere sunuyor. Hızlı bir indirme/yükleme işlemleri yapabiliyorken Bluetooth bağlantılısını da kolayca yapabiliyor. Kablosuz kulaklık bağlantısında ise sorunsuz bir deneyim yaşatıyor.

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