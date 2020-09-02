Huawei P40 Pro, EMUI 11 güncellemesi aldı!

Huawei, 10-12 Eylül tarihleri arasında HDC 2020‘yi düzenleyecek. Huawei Geliştirici Konferansı‘nda yeni nesil yazılımlar tanıtılacak. Kullanıcılar HarmonyOS 2.0 ve EMUI 11‘i merakla bekliyorlar. Geçtiğimiz gün Huawei P40 Pro (ELS-N04), EMUI 11 güncellemesini resmi olarak aldı. Buna ek olarak bu akıllı telefon Wi-Fi Alliance tarafından Wi-Fi 6 sertifikası aldı. Bu sertifikada cihazın Android 10 üzerine kurulu EMUI 11’i çalıştırdığı görüntülendi.

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Huawei Mate 40 serisinde hangi EMUI sürümü kullanılacak?

Mate 40 serisinde EMUI 11‘in Android 11 tabanlı olarak geleceği yönünde söylentiler bulunuyor. Ancak taban model Mate 40, Android 10 tabanlı EMUI 10.x ile gelecek. Spekülasyonlara göre Google, Android 11’i 8 Eylül tarihinde resmi olarak piyasaya sürecek. Bu, Mate 40 serisinde Android 11‘in kullanılabilmesi için şirkete birkaç hafta kazandırıyor. Raporlara göre EMUI 11, arayüzde önemli değişiklikler yaptı. AOD tasarımı, bölünmüş ekran ve kapsamlı sistem hizmetlerinde yenilikler bulunuyor. Şirket, genel deneyimin oldukça iyi olduğunu belirtiyor.

Huawei‘ye göre aynı zamanda yeni arayüz daha iyi bir GPU Turbo ve tek elle kullanım modunda yeni özellikler ile gelecek. Bunlar haricinde hareket kontrolü, dosya paylaşımı, güvenlik ve uçuş modunda iyileştirmeler yapılacak. Huawei ekosistemindeki ürünler, yeni arayüz ile birlikte daha iyi ve hızlı bir etkileşim gerçekleştirecek. Huawei P40 Pro için gelen EMUI 11‘i güncellemeler sekmesinden kontrol edebilirsiniz.

3 Eylül‘de gerçekleşecek IFA 2020 fuarında şirket Kirin 9000 yonga setini tanıtacak. Bazı spekülasyonlar burada Mate 40 serisinin de tanıtılacağını söylese de bu zayıf bir ihtimaldir.