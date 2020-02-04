Genel
POCO X2 vs Realme X2 karşılaştırması
Fiyat performans oranları ile dikkat çeken iki akıllı telefon POCO X2 vs Realme X2 karşılaştırmasını teknik özellik ve fiyat kategorisinde karşılaştırıyoruz.
İlginizi çekebilir: Nvidia GeForce Now servisi kullanıma açıldı!
Pocophone bugün gerçekleştirdiği etkinlikle yeni cihazı POCO X2 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Hindistan’da gerçekleştirilen cihaz lansmanında telefonun Realme X2 modeli ile kıyaslandığı gözlerden kaçmadı. Bizlerde fiyat performans oranı ile oldukça dikkat çeken iki telefonu karşılaştırıyoruz.
Ekran – POCO X2 vs Realme X2 karşılaştırması
Poco ve Realme tarafında iki farklı ekran yapısı bizleri karşılıyor. POCO X2 modelinin ön kısımında iki adet delik ile ön kamera kurulumu sağlanmakta. 6.67 inç IPS LCD 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde ki ön panel, kullanıcılara %88.8 ekran kasar oranı sunuyor. 120 Hz tazeleme hızı ile rekabette öne çıkan akıllı telefonda inç başına düşen piksel miktarı 395 ppi olarak ölçümlendi. 20:9 görüntü oranı sunan POCO X2 modelinin ekran koruması Corning Gorilla Glass 5 ile sağlanıyor.
Realme X2 modeline baktığımızda ise Super AMOLED teknolojisinin kullanıldığını görmekteyiz. IPS LCD panele kıyasla siyah görüntülerin yansıtılmasında öne geçen telefonun ekranı 6.4 inç büyüklüğünde. 1080 x 2340 FHD+ ekran çözünürlüğü ile birlikte gelen telefonun orta kısımında ön kamera için ayrılmış damla çentik karşılıyor. %84.3 ekran kasa oranı ile birlikte gelen panelde 6oHz tazeleme hızı desteği bulunuyor. 402 ppi olarak ölçümlenen ekran Corning Gorilla Glass 5 ile düşmelere ve darbelere karşı korunuyor.
Performans – POCO X2 vs Realme X2 karşılaştırması
Performans tarafına geldiğimizde iki akıllı telefonunda aynı yonga setini kullandığını görmekteyiz. Qualcomm Snpadragon 730G yonga setini kullanan akıllı telefonlarda 8 çekirdek bulunuyor. Bunlar 2x 2.2 GHz hızında çalışan Kryo 470 Gold, 6x 1.8 GHz hızında çalışan Kryo 470 Silver birimleri. Adreno 618 grafik birimi ile güçlendirilen yonga seti Snapdragon 730’a göre biraz daha üstün performans sunuyor. Android 10 işletim sistemi ile piyasaya sunulacak POCO X2 modeli 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM depolama ve RAM seçenekleri ile birlikte geliyor. Realme X2 modelinde ise Android 10 güncellemesi beta kullanıcılarının erişimine açıldı. Realme X2 modelinin satış seçeneklerinde ise 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM opsiyonları bulunuyor.
Sentetik test sonuçlarına geldiğimizde ise bugün gerçekleştirilen POCO X2 etkinliğinde iki cihazın karşılaştırılmasının yapıldığını görüyoruz. Şirket yetkilileri tarafından ölçümlenen verilere göre; POCO X2 modeli Antutu Benchmark testinde 274334 puan almayı başardı. Realme X2 modeli ise aynı sentetik test sonucunda 266583 puan alarak POCO modelinin arkasında yer aldı. Yapılan bir başka testte ise sentetik test sonuçlarının tekrarlandığında POCO X2 modelinin stabilitesini korurken; Realme X2 modelinin performansında düşüş yaşadığı gözlemleniyor. Cihazların batarya performansı göz önüne alındığında ise POCO X2 modeli 4500 mAh batarya gücüne sahipken, Realme X2 modelinde 4000 mAh batarya bulunuyor.
Kamera – POCO X2 vs Realme X2 karşılaştırması
Realme X2 modeli arka tarafta dörtlü kamera ve ön tarafta bir ön kamera kurulumu ile toplamda 5 kameraya sahip. Cihazın arka tarafında dikey olarak konumlandırılan dört kameradan biri 64MP çözünürlüğündeki f/1.8 diyafram açıklığındaki ana kamera. Telefon arka tarafında bulunan diğer üç kamera ise 8 MP,f/2.3 ultra-geniş açı, 2 MP, f/2.4 makro kamera, 2 MP, f/2.4 derinlik sensörü. LED flaş ile desteklenen kamera sistemi 4K çözünürlüğünde 30 kare videolar çekmenize olanak sağlıyor. Telefonun ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığında. 1080p’de 30 kare video çekebilen selfie kamerası damla çentik içerisine konumlandırılmış durumda.
POCO X2 modelinin arka kısımına baktığımızda cihazın orta kısımına konumlandırılmış dikey dört sensör bizleri karşılıyor. Telefonun ana kamerası 64MP çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Cihazın diğer kameraları ise 8 MP, f/2.2 ultra-geniş açı, 2 MP, f/2.4 makro kamera ve 2 MP, f/2.4 derinlik sensörü. Çift flaş ile desteklenen arka kamera kurulumu 4K’da 30 kare videolar çekmenize olanak sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca 720p çözünürlüğünde 960fps ağır çekim videoları çekebiliyor. Telefonun çift ön kamerası ise 20MP f.2.2 diyafram ve 2 MP, f/2.4 diyafram açıklığına sahip. 2MP çözünürlüğündeki ikincil kamera derinlik sensörü olarak kullanılıyor. Böylelikle ön tarafta donanımsal desteğe sahip portre fotoğraflar çekilebiliyor.
Fiyat – POCO X2 vs Realme X2 karşılaştırması
İlk olarak Hindistan pazarında rekabet edecek iki cep telefonun fiyat etiketlerinin rekabetçi olduğunu belirtmemiz gerekiyor. POCO X2 modelinin lansmanında da görüleceği üzere fiyatlandırma politikası Realme X2 modeline göre konumlandırıldı. POCO X2 modelinin 6GB RAM, 64GB depolama modeli 15.999 Hindistan Rupisi (~1350 TL); 8,256GB modeli ise 19,999 HR (~1680 TL) olarak belirlendi.
Eylül ayında tantılan Realme X2 6GB,64GB depolama seçeneğine sahip modeline baktığımızda ise fiyatın 16.999 Hindistan Rupisi (~1430 TL) olarak belirlendiği gözükmekte. Benzer fiyat etiketi ve benzer özellikleri ile fiyat performans oranında dikkat çeken iki telefonun önümüzdeki süreçte satın alım tercihlerini etkileyeceği gözüküyor.
Genel
Samsung Galaxy S20 serisinin önsipariş hediyesi Galaxy Buds+
Samsung Galaxy S20 serisinin önsipariş hediyesi Galaxy Buds+. Samsung‘un merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu Samsung Galaxy S20 serisinden bir akıllı telefonun Avrupa’da önsiparişle alınması durumunda Samsung tarafından Galaxy Buds+ hediye verilecek.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10 için yapılacak lansmanın 14 Şubatta olması bekleniyor!
Samsung‘un yeni amiral gemisi telefonu Samsung Galaxy S20, hem medya hem de kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Galaxy S20 serisi, oldukça şık bir önsipariş hediyesiyle geliyor. Avrupa’da önsipariş edilen S20 serisi akıllı telefonlarla beraber Samsung‘un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+ hediye olarak verilecek. İlk ürünlerin kullanıcılara ulaşma tarihi olarak 13 Mart tarihi veriliyor. Ancak Galaxy S10 önsiparişleri kullanıcılara beklenen tarihten önce ulaşmıştı, yine bir sürpriz de bekleyebiliriz.
Yeni amiral gemisinin Avrupa için beklenen satış fiyatları ise şöyle:
Samsung‘un bu hamlesi önsipariş sayısını olumlu etkileyecek gibi gözüküyor…
Genel
Realme ilk akıllı televizyonunu MWC’de tanıtacak
Hindistan’ın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi Realme, akıllı televizyon pazarında da yer almak istiyor. Şirketin pazarlama sorumlusu ilk televizyonun MWC 2020 fuarında tanıtılacağını açıkladı.
İlginizi çekebilir: Uygun fiyata en iyi kamera onda mı? Realme 5 Pro ile Balat (VIDEO)
Bir yıldan az bir süre içerisinde 8 milyon akıllı telefon satışı ile Hindistan’da önemli bir pazar payı elde eden Realme, akıllı televizyon pazarına giriş yapacak. Global Pazarlama Müdürü Francis Wang, Twitter üzerinden kullanıcıların sorularını cevapladı. Realme’nin ilk akıllı bilekliğini Mart’ta duyuracaklarını açıklayan Wang, şirketin ilk akıllı televizyonunun da Mobil Dünya Kongresi 2020 fuarında tanıtılacağını belirtti. 24 Şubat tarihinde başlayacak etkinlikte akıllı telefonların yanı sıra akıllı televizyonlarını da tüketicilerin beğenisine sunacak şirket Hindistan’da pazarında önemli bir yer elde etmek istiyor. Şirket gelirlerinin globalde %60’ını pazarlayan bu bölge için özel çalışmalar devam ediyor. Akıllı televizyonun fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama bulunmazken, bölgenin ekonomisi göz önüne alındığında düşük bütçeli bir cihazın tanıtılması bekleniliyor.
Dünya geneline baktığımızda Realme gibi çoğu akıllı telefon üreticisi akıllı televizyon pazarında kendine yer bulmaya çalışmakta. BBK Grup altında çalışmalarına devam eden OnePlus, fiyat performans oranı ile dikkat çeken Xioami, Honor ve Nokia televizyon üretimine katılan firmalardan birkaçı. Akıllı televizyonların abonelik uygulamaları, çerçevesiz geniş tasarımları ve Android desteği ile uygulama zenginliği tüketicilerin dikkatini çekiyor. IHS Marketing tarafından yapılan market analizi 2016-2019 yılında akıllı televizyonların değişimini göstermekte. Android ve Roku işletim sistemlerinin televizyonlarda yaygınlaştığını belirten raporda 2023 yılına kadar dünya genelinde akıllı TV satışlarının %85 oranında artabileceği tahmin ediliyor.
Genel
Çinli teknoloji devlerinden Corona virüsü mücadelesine büyük destek
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü artan vaka sayısı ile birlikte evrensel bir sağlık problemi haline geldiğini biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü 14.500 kayıtlı vaka sayısı ile birlikte geçtiğimiz günlerde uluslararası acil durum ilan etti. Birçok ülke Çin’e seyahatleri yasakladı veya kısıtlama yoluna gitti.
İlginizi çekebilir: Taipei Game Show 2020, Koronavirüs nedeniyle ertelendi
Çinli teknoloji devleriden yapay zeka ile Corona virüsü mücadelesine büyük destek
Virüsün tedavisi için yapılan araştırmalara geçtiğimiz günlerde mobil telefon üretisi Huawei, e-ticaret şirketi Tencent, arama motoru Baidu(BIDU) ve TikTok uygulamasının sahibi ByteDance gibi büyük Çinli şirketlerden 115 milyon dolar bağış yapılmıştı. Ayrıca Alibaba şirketi kurucusu ve Çin’in en zengin adamı olan Jack Ma virüsün tedavisi için yapılan araştırmalara 14.4 milyon dolar bağışlamıştı. Yapılan yardımlar sadece Çin’le sınırlı kalmadı. Bill ve Melinda Gates vakfı 15 milyon dolar bağışta bulundu.
Çinli teknoloji devleri Alibaba ve Baidu Corona virüsü ile mücadeleyi ekonomik desteğin bir adım ilerisine taşıdı. Yapay zeka ile çalışan gen sıralama araçlarını virüsün tedavisi üzerine çalışan bilim adamlarının kullanımı açtı.
Alibaba geçtiğimiz hafta Pekin’de bulunan İlaç Keşif Enstitüsü ile iş birliğine giderek Corona virüsü yapay zeka ile takip edebilmek için açık kaynak kodlu veri platformu oluşturdu. Şirket geliştirdikleri bu aracı virüs üzerine çalışan bütün enstitülerin kullanımına açtı.
Çin’in en büyük arama motorunu işleten teknoloji devi Baidu, RNA tahmin algoritması olan Linear-Fold’u genetik test kurumlarına, salgın önleme merkezlerine ve dünyadaki bilimsel araştırma enstitülerine açtı. Şirket algoritmasının, Corona virüsün RNA yapısın incelme süresini 55 dakikadan 27 saniyeye indirdiğini iddia ediyor.
Bu süreçte diğer büyük teknoloji şirketleri de salgını kontrol etmeye yardımcı olmaya çalışıyor. Google SOS alert uygulaması kullanıma sundu. Facebook ve Instagram sürekli olarak virüs ile ilgili yanlış bilgi veren haberleri taramaya devam ediyor.