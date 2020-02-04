Nvidia GeForce Now servisi kullanıma açıldı!

Nvidia GeForce Now servisi beta programından çıkarak tüm kullanıcılara açıldı. Servisin aylık üyelik ücreti $4.99 olarak duyuruldu.

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Nvidia GeForce Now stream servisi

Nvidia‘nın bir süredir beta programında olan oyun stream servisi GeForce Now nihayet resmi olarak tanıtıldı. Hizmet, son yıllarda sıkça gündeme gelen bulut tabanlı oyun platformlarının en yeni örneği. Uygulama, rakipleri gibi kullandığınız cihazın donanımından bağımsız şekilde üst seviyede oyun oynama deneyimi sağlamayı hedefliyor.

Cihazınıza sanal bir GeForce grafik kartı eklenerek çalışan uygulama, Windows, Mac, Shield ve Android akıllı telefonlar gibi pek çok cihazla uyumlu. Yılın ilerleyen zamanlarında Chrome OS cihazların da destekleneceği duyuruldu.

Nvidia GeForce Now‘ın belki de en öne çıkan avantajı; kullanıcıların çeşitli uygulamalardaki kütüphanelerindeki mevcut oyunlarına bu yeni platformda da ulaşabilecek olmaları. Kullanıcılar Steam, Origin ve UPlay‘daki oyunlarının yanı sıra servisteki otuzu aşkın ücretsiz oyuna da ulaşabilecekler. Bunun yanı sıra RTX ekran kartlarına sahip olan oyuncular, GeForce Now’daki destekli oyunları RTX’le açabilecekler.

Tanıtılmasından bu yana oldukça ses getiren Google Stadia ile benzer bir kullanıma sahip olan bulut tabanlı oyun stream platformu GeForce Now ilk üç ay deneme sürümüyle gelecek. Servisin aylık abonelik ücreti ise $4.99 olarak belirlenmiş.