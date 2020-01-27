Akıllı Telefonlar
POCO X2, 4 Şubat’ta 120Hz panel ve 64MP kamerasıyla geliyor!
POCO, geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız bir açıklama yapmıştı ve artık Xiaomi markasından bağımsız çalışacaklarını duyurmuştu. Bu duyuru üzerinden çok zaman geçmeden yeni model duyuruları gelmeye başladı bile.
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Firmanın, bağımsız olarak çıkaracağı ilk telefon modeli olacak X2’nin duyuru tarihi resmen açıklandı. POCO X2, 4 Şubat’ta yani önümüzdeki hafta raflardaki yerine alacak.
POCO X2, telefonun gelişini firmanın resmi Twitter hesabı üzerinden “BeSmoothAF” tag’iyle açıkladı. Ayrıca, attıkları tweet’in linkine tıkladığınız zaman açılan sayfada cihazla ilgili ipuçlarına gidebiliyorsunuz.
Şu an gelen bilgilere göre telefonda, 120Hz tazeleme oranı bulunacak. POCO, bu teknolojiye ekstrem oyunculuk için ekstrem tazeleme oranı adını veriyor. Ayrıca, Sony IMX686 sensörüne sahip 64 MP çözünürlükte kamera, sıvı soğutma ve Qualcomm yonga seti de barındıracak.
Uygun fiyat algısını, rakipleri olan Oppo gibi reklam politikalarından kısarak korumaya çalışan şirket bu vurguyu hazırladıkları internet sitesinde de koruduklarını belirtti.
Eğer mobil site üzerinden linke gittiğiniz zaman, firmanın 120Hz ekran tazeleme oranını övdükleri bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Ekranda aynen şunlar yazıyor:
Sizin ekranınızın tazeleme oranı 120Hz. Oh, Yani güncel ve en iyi telefona tüm paranı harcamayı düşünüyorsan, akıllı bir seçim yapacaksın demektir. Bizimle aynı fikirdesin. Fakat yanlış da yapabilirsiniz. Kendini kandırma.
Bir hayli iddialı slogan kullanan şirketin, cihazı önümüzdeki hafta lansmanla birlikte tanıtması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi 8A, Geekbench’te Android 10’la görüntülendi!
Xiaomi Redmi 8A, Geekbench’te Android 10 tabanlı MIUI 11 kullanırken görüntülendi. Geçtiğimiz kasım ayında, MIUI 11’i alan cihaz ilk olarak bu yazılıma Android 9.0 tabanlı olarak erişmişti.
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Xiaomi Redmi 8A, geçtiğimiz senenin kasım ayında MIUI 11 sürüm güncellemesine kavuşmuştu. Yükseltmeyle birlikte, arayüzü büyük oranda değişen ve gelişen telefona birçok yeni özellik eklenmişti. Fakat, Android yazılım güncellemesine erişememişti.
Geekbench’te ortaya çıkan verilere göre bu durum değişiyor. Android 10 tabanlı MIUI 11 cihaza geldi.
Liste de gösterilen verilere göre Redmi 8A içerisinde Android 10 yazılımını çalıştırıyor. Beklenen güncellemenin, tam olarak geliş aralığı belirlenmiş durumda değil. Geekbench’teki raporlara göre biraz daha sabırlı olmanız lazım.
Akıllı Telefonlar
Nokia 9.1 PureView rafa kaldırıldı! Nokia 9.2 PureView için çalışmalara başlandı
Söylentilere göre HMD Global, Nokia markalı yeni bir amiral gemisi model üzerinde çalışıyor. Ancak geçen sene Nokia 9 ile gelen başarısızlığın ardından şirket, tarihin tekerrür etmemesi için bu kez daha ciddi adımlar atacak.
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Beşli arka kamera sistemi yolun sonuna geldi
NokiaPowerUser‘ın güvenilir bir kaynaktan aldığı duyumlara göre HMD Global tarafından beklenen Snapdragon 855 işlemcili Nokia 9.1 PureView modeli rafa kaldırıldı. Onun yerine sonraki nesil olarak gelecek Nokia 9.2 PureView modelinin çalışmalarına odaklanıldı.
Nokia 9.2 PureView üzerinde, daha güçlü olan Snapdragon 865 işlemcisi kullanılacak. Ayrıca Nokia 9 PureView‘da kullanlan “ışık kamerası teknolojisi” bu cihazda gelmeyecek. Konuyla ilgili henüz bilgi verilmiyor. Ancak Nokia 9 PureView için olan satış sonrası destek sorunlarından ötürü ortaklarından biriyle yollarını ayırıyor gibi gözüküyor. Nokia 9.2 PureView‘da, Toshiba gibi bir eski ortağı tarafından sağlanan büyük sensörlerden içeren “harika bir kamera” olması planlanıyor.
Nokia 9.2 PureView yılın ikinci yarısında gelecek
Nokia‘nın yeni nesil amiral gemisinin Haziran 2020‘den önce tanıtılması beklenmeyip, sonbahara sarkabileceği söyleniyor. Fiyatlandırma konusunda henüz kesin bir bilgi olmasa da amiral gemisi cihazlarla doğrudan rekabet içinde olmaması bekleniyor. HMD Global, Nokia 9.2 PureView ile daha fazla satış yapmak için Nokia 8 ile dikkat çekmiş, yüksek performansı ucuz fiyata sunma politikasına yönelebilir.
Akıllı Telefonlar
Render çizimleri sızan Motorola cihazı, stylus kalemle gelebilir
İsabetli sızıntılarıyla ünlü Evan Blass (@evleaks), Amerika merkezli operatör Verizon için üretilmesi muhtemel olan Edge+ adlı yeni bir Motorola cihazdan bahsetti. Daha sonra ise Evan Blass tarafından Motorola markasına ait gizemli modelin render çizimleri yayınladı.
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Motorola’dan Samsung’un Note serisine rakip mi gelecek?
Bu cihazın önceden bahsi geçen Edge+ modeli mi yoksa tamamen farklı bir model olup olmadığı henüz kesin değil. Fakat asıl sürpriz olan kısım ise söz konusu cihazın çizimlerinde stylus kaleme sahip olması. İnce sayılabilecek yan çerçevelere, alt kısımda nispeten kalın bir çerçeveye ve punch-hole diye tabir edilen delikli kameraya sahip bir modelle karşı karşıyayız.
Motorola’nın bu cihazı Edge+ olarak isimlendirmeyebilir de. Söz konusu sızıntılardan bunu destekleyen kesin bir kanıta sahip değiliz. Ayrıca Evan Blass (@evleaks), söz konusu cihazın amiral gemisi bir Motorola olarak algılamanın da doğru olmadığını, yakın zamanda duyurulan Samsung Galaxy Note 10 Lite modeline rakip olmasının da muhtemel olduğunu söyledi.