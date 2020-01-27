POCO X2, 4 Şubat’ta 120Hz panel ve 64MP kamerasıyla geliyor!

Söylentilere göre HMD Global, Nokia markalı yeni bir amiral gemisi model üzerinde çalışıyor. Ancak geçen sene Nokia 9 ile gelen başarısızlığın ardından şirket, tarihin tekerrür etmemesi için bu kez daha ciddi adımlar atacak.

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Beşli arka kamera sistemi yolun sonuna geldi

NokiaPowerUser‘ın güvenilir bir kaynaktan aldığı duyumlara göre HMD Global tarafından beklenen Snapdragon 855 işlemcili Nokia 9.1 PureView modeli rafa kaldırıldı. Onun yerine sonraki nesil olarak gelecek Nokia 9.2 PureView modelinin çalışmalarına odaklanıldı.

Nokia 9.2 PureView üzerinde, daha güçlü olan Snapdragon 865 işlemcisi kullanılacak. Ayrıca Nokia 9 PureView‘da kullanlan “ışık kamerası teknolojisi” bu cihazda gelmeyecek. Konuyla ilgili henüz bilgi verilmiyor. Ancak Nokia 9 PureView için olan satış sonrası destek sorunlarından ötürü ortaklarından biriyle yollarını ayırıyor gibi gözüküyor. Nokia 9.2 PureView‘da, Toshiba gibi bir eski ortağı tarafından sağlanan büyük sensörlerden içeren “harika bir kamera” olması planlanıyor.

Nokia 9.2 PureView yılın ikinci yarısında gelecek

Nokia‘nın yeni nesil amiral gemisinin Haziran 2020‘den önce tanıtılması beklenmeyip, sonbahara sarkabileceği söyleniyor. Fiyatlandırma konusunda henüz kesin bir bilgi olmasa da amiral gemisi cihazlarla doğrudan rekabet içinde olmaması bekleniyor. HMD Global, Nokia 9.2 PureView ile daha fazla satış yapmak için Nokia 8 ile dikkat çekmiş, yüksek performansı ucuz fiyata sunma politikasına yönelebilir.