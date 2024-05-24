Poco cephesi Poco F6 ve F6 Pro modellerini tanıttığı etkinlikte büyük bir sürpriz yaparak ilk tableti olan Poco Pad modelini de duyurdu. Yeni canavar, iş ve eğlenceyi bir araya getiren özellikleriyle dikkat çekiyor. Redmi Pad Pro ile büyük benzerlikler taşıyan Poco tablet harikalar yaratıyor. İşte özellikleri ve fiyatı.

İlk Poco Tablet Poco Pad Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Poco Pad, 12.1 inç büyüklüğünde ve 2.5K çözünürlüğe sahip bir ekranla geliyor. Bu ekran, 68 milyar rengi (12-bit) destekleyen ve 120Hz yenileme hızına sahip bir LCD panel. Ekranın en yüksek parlaklığı 600 nit olup, düşük ışıkta titreşimsiz bir deneyim için DC karartma özelliği de bulunuyor.

Tablet, hem iş hem de eğlence için optimize edilmiş. 16:10 en boy oranı, kullanım açısından dengeli bir deneyim sunarken, Dolby Atmos destekli dört hoparlör ve Dolby Vision desteği, eğlence tarafında yüksek kaliteli ses ve görüntü sunuyor.

Cihazın içindeki 10,000mAh kapasiteli pil, 16 saat kesintisiz video oynatma süresi sunarken, 33W hızlı şarj desteği sayesinde 15 dakikalık şarjla 26 saatlik müzik çalma süresi sağlıyor. Poco, Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisiyle güçlendirilmiş olan Poco Pad’de 8GB RAM ve 256GB depolama alanı sunuyor. Ayrıca, 1.5TB’a kadar microSD kart desteği ile geniş depolama imkanı sağlanıyor.

Yeni canavar, Xiaomi’nin HyperOS işletim sistemi ile çalışıyor. Bu sistem, Poco Pad ve eşlik eden HyperOS telefonları arasında ekran paylaşımı ve dosya sürükle-bırak gibi kullanışlı özellikler sunuyor. Ayrıca, tek dokunuşla telefonunuza bağlanma gibi pratik çözümler de mevcut.

Cihaz, şık metal yekpare gövdesi ile 7.52 mm kalınlığında ve 571 gram ağırlığında. Gri ve mavi renk seçenekleriyle sunulan Poco Pad, estetik olarak da kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Poco, yeni tabletine özel bir dizi aksesuar da tanıttı. Poco Pad Cover, tableti korumak için tasarlanmışken, iş için kullanım planlayanlar için Poco Pad Klavye mevcut. Not almak ve çizim yapmak isteyen kullanıcılar için ise Poco Smart Pen sunuluyor.

Poco Pad Fiyatı

Poco Pad fiyatı da etkinlikte açıklandı. Cihaz 300 dolar erken satış fiyatı ile piyasaya sürüldü. Lansman promosyonunun ardından cihazın fiyatı 330 dolara çıkacak. Aksesuarlar için de fiyatlar açıklandı. Klavyeli kılıf 80 dolar, stylus kalem 60 dolar ve standart kılıf 20 dolar olarak fiyatlandırıldı.

Poco tabletin sunduğu özellikler ve uygun fiyatı ile hem iş hem de eğlence için güçlü bir seçenek olması bekleniyor. Özellikle geniş ekranı, güçlü hoparlörleri ve uzun pil ömrü ile kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

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