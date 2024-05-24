Apple, iPad serisini yenileme zamanının geldiğinin farkındaydı ve birkaç hafta önce bu ihtiyacı karşılayarak yeni iPad Pro ve Air modellerini duyurdu. Peki kullanıcılar eski tabletlerini değiştiriyor mu? Hangi Apple ürünü daha uzun ömürlü? Kullanıcı verilerine göre, mevcut iPad sahipleri yeni modelleri beklerken cihazlarını eskisinden daha uzun süre ellerinde tutuyor.

iPad Kullanıcıları Cihazlarını iPhone’lara Göre Daha Uzun Kullanıyor, iPad Daha Uzun Ömürlü Çıktı!

Yeni iPad modellerinin duyurulmasıyla birlikte, mevcut kullanıcıların eski cihazlarını nasıl değerlendirdiği önemli bir konu haline geldi. Bu durumu daha iyi anlayabilmek için iPad sahiplerinin yeni bir iPad aldıklarında eski cihazlarını ne yaptıkları incelendi. Ayrıca, bu verileri daha doğru değerlendirmek adına iPhone sahiplerinin yeni modele geçtiklerinde eski telefonlarıyla ne yaptıkları da incelendi.

Araştırmanın bulguları ise oldukça ilginç. Buna göre Mart 2024’te sona eren on iki aylık dönemde, yeni iPad alan kullanıcıların %67’si eski cihazlarını ya aile üyelerine veya arkadaşlarına vererek ya da saklayarak değerlendirdi. Buna karşılık, yeni iPhone alan kullanıcıların sadece %41’i eski telefonlarını benzer şekilde sakladı veya devretti. Bu farklılık, iPad kullanıcılarının eski cihazlarını elden çıkarmada daha az istekli olduğunu gösteriyor.

Eski iPad’lerin yaklaşık üçte biri, arkadaşlar veya aile üyeleri tarafından kullanılırken, eski iPhone’ların yalnızca %10’u bu şekilde değerlendiriliyor. Bu durum, eski iPad’lerin oldukça kullanışlı ve faydalı olduğunu, yeni bir modelin piyasaya çıkması durumunda bile bu cihazların emekliye ayrılmasının aciliyet gerektirmediğini gösteriyor.

Yeni iPad alan kullanıcıların %10’undan daha azı eski cihazlarını takas ederken, yeni iPhone alan kullanıcıların neredeyse yarısı bu yolu tercih ediyor. Bu, yenilenmiş iPad’ler için ikinci el pazarının iPhone’lara kıyasla daha durgun olduğunu veya kullanıcıların eski iPad’lerini saklamayı maddi kazançtan daha değerli bulduğunu işaret ediyor.

Eski cihazlarının kaybolduğunu, çalındığını ya da kırıldığını bildiren iPad ve iPhone kullanıcıları arasında da önemli bir fark var. Yeni bir iPad alan kullanıcıların %23’ü, eski cihazlarının kaybolması, çalınması veya kırılması nedeniyle yeni tablet satın alma işlemi gerçekleştirdi. Buna karşılık, yeni bir iPhone alan kullanıcıların yalnızca %6’sı bu durumlarla karşılaşarak yeni bir cihaz almak zorunda kaldı. Bu, birçok iPad sahibinin kullanılamaz durumdaki cihazlarını değiştirme ihtiyacı hissettiğini, ancak Apple’ın bu satın alımların daha çok yeni ve gelişmiş özelliklere sahip modelleri tercih etme isteğiyle motive olmasını umduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, Apple cephesinin yeni iPad serisi ile birlikte eski cihazların değerlendirilme şekli, kullanıcıların teknolojik cihazlara olan bağlılıklarını ve kullanım alışkanlıklarını gözler önüne seriyor. Yeni modellerin cazibesi her ne kadar güçlü olsa da, eski iPad’lerin hala değerli ve kullanışlı olması, bu cihazların elden çıkarılmasını geciktiriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? En uzun kullandığınız cihazınız hangisi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!