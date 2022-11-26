Xiaomi 2019 yılında ana serisi Mi’ye bir de T serisini ekledi. T serisiyle birlikte yüksek performans arayanlara daha düşük fiyatlarla akıllı telefon sahibi yapma amacıyla başlamıştı. Bu anlayışını hala devam ettiriyor.

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İlk olarak T serisi Mi 9T ve Mi 9T Pro ile başladı. Amiral gemisi malzeme kalitesi, amiral gemisi işlemci Snapdragon 855 ile performansı isteyenlere Pro, orta seviye özellikleri satın almak isteyenlere ise 9T modeli tüketiciyle buluştu. Mi Fanlar tarafından çok sevilen bu seriyi Xiaomi devam ettirdi.

Bir sene sonrasında 2020 yılında ise 10T ve 10T Pro modelleri gün yüzüne çıktı ve bu seriyi efsane yapan iki telefon haline geldi. Özellikle 108MP kamerasıyla dikkat çeken 10T Pro amiral gemisi Snapdragon 865 işlemcisiyle herkesin beğenisini topladı. IPS LCD erkanı olmasına karşın 144Hz ekran tazelemesinin olmaması büyük bir özellikti. Ancak bu kadar özelliğini kalın ve kaba kasasında bulundurmasıyla elde tutması zor cihazlardan biriydi.

Takvimler 2021 yılını gösterdiğinde ise Xiaomi, 11T serisi ile sahne aldı. MediaTek Dimensity 1200 işlemcisiyle 11T modeli hem performanslı hem de verimli bir kullanım sunarken 11T Pro modeli ise amiral gemisi Snapdragon 888 işlemcisinin yanında 120W hızlı şarjı ile dikkat çekti. Ayrıca iki telefonun ekranı da 120Hz AMOLED ve yüksek parlaklıklara çıkabiliyordu. 10T serisine göre çok daha iyi bir tasarım dili bulunan 11T serisi malzeme kalitesi bakımından önceki serilerde olan alüminyum gövde yerine sert plastik malzemeye geçiş yaptı.

Bu sene ise Xiaomi, efsane seriyi 12T ve 12T Pro modelleriyle genişletti. 12T modelinde MediaTek Dimensity 8100 Ultra işlemcisiyle verimlilik ve performans tarafında artış yaşatırken 5000 mAh bataryasını 120W hızlı şarj ile destekledi. 12T Pro modelinde ise yine amiral gemisi işlemcilerden biri olan Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini kullandı ve sorunsuz bir performans sundu. Bunun yanında Xiaomi ilk defa bir telefonunda 200MP kamerayı kullanarak yeni bir atılım yaptı.

Peki siz Xiaomi’nin T serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu serideki telefonlardan birisini kullanıyor musunuz? Aralarındaki favori telefonunuz hangisi, kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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