Poco M4 Pro 4G, Helio G96 Yonga Seti İle Duyuruldu!

Poco M4 Pro, ilk olarak geçtiğimiz yıl eylül ayında Dimensity 810 yonga setiyle birlikte 5G özelliğiyle karşımıza çıkmıştı. Cihaz, kasım ayında Redmi Note 11 5G adıyla Çin’de de resmileşti. Şimdi ise Poco M4 serisi yeni bir Pro varyasyon ile geliyor. Cihaz bu sefer, MediaTek Helio G96 yonga setiyle 4G bağlantısına sahip olacak. Telefon, geçtiğimiz günlerde Geekbench ve TENAA sızıntılarıyla gündeme gelmişti.

İlginizi çekebilir: Realme GT Neo 3, yeni bir ekran tasarımıyla gelecek!

Poco M4 Pro 4G, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Poco M4 Pro 4G, Redmi Note 11S ile benzer özelliklere sahip. Cihaz, ana kamerası hariç tümüyle Redmi Note 11S’in özelliklerini taşıyor. Bununla birlikte Poco M4 Pro, yine kendine özel, özgün bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Telefon, 6.43 inçlik FHD+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel ile geliyor. Poco M4 Pro 4G, Helio G96’dan gücünü alacak. Ayrıca bu yonga seti, sıvı soğutma teknolojisini de destekliyor. Bununla birlikte cihaz, 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanına sahip olacak. Kamera tarafında ise telefonun, ön tarafta 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. Arka tarafta ise 64 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunmakta.

M4 Pro 4G, Android 11 tabanlı MIUI 13 ile kutudan çıkacak. Kullanıcıların Android 12 güncellemesini almak için biraz daha beklemesi gerekecek. Cihaz, 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya ile gelecek. Bu da yaklaşık olarak bir saatte tam şarjı vaadediyor. Cihazda kablolu kulaklık kullanıcılarının hoşuna giden 3.5 mm kulaklık girişi de mevcut. Ayrıca microSD yuvası ve stereo hoparlör de telefonun ilgi çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Poco M4 Pro 4G, fiyatlandırma tarafında ise kullanıcıları üzmemeyi hedefliyor. Bununla birlikte cihaz, mavi, siyah ve sarı renk seçenekleriyle karşımıza çıkacak. Telefonun fiyatlandırması:

6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı – 198$

ve depolama alanı – 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı – 218$

ve depolama alanı – 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı – 238$

şeklinde olacak. Bununla birlikte cihazın Avrupa pazarına hangi fiyattan çıkacağı hala kesin değil.