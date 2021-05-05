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POCO M3 İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #5
POCO M3 modelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. “Dilşah ile 1 ay” adını verdiğimiz serimizde Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Oppo Reno4 İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #4
Geçtğimiz ay Oppo Reno4 cihazını deneyimleyen Dilşah bu ay POCO M3 hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda sizlerle paylaşıyor.
POCO M3 Teknik Özellikleri;
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662
- GPU: Adren 610 GPU
- İşletim Sistemi: Android 10
- Arayüz: MIUI 12
- 4GB RAM + 128GB ROM
- 6.53″ FHD+ ekran
- 6.000 mAh pil (18W hızlı şarj desteği)
- 48 MP’lik ana kamera
- 2 MP’lik makro kamera
- 2 MP’lik derinlik sensörü
- 8 MP’lik ön kamera
- 162,3 mm yükseklik
- 77,3 mm genişlik
- 9,6 mm kalınlık
- 198 gr ağırlık
Giriş segmentinde seyreden cihazımız sarı, mavi ve siyah rengiyle beraber Türkiye’de satışa çıktığı günden bu yana birçok kullanıcının radarına girmeyi başaran bir telefon oldu.
Bu videomuzda Dilşah sizlere 1 ay kullanıp, inceledeği POCO M3 hakkındaki düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşıyor.
İyi Seyirler.
POCO M3 modeline HepsiBurada üzerinden ulaşmak için tıklayın!
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Akıllı Telefon
SAMSUNG GALAXY A52 İNCELEME | Merak edilen telefon!
Samsung Galaxy A52 incelemesiyle karşınızdayız. 4.000 TL fiyatla satışa sunulan ancak 3.800 civarına düşen Galaxy A52’nin detaylarına bakıyoruz.
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SAMSUNG GALAXY A52 İNCELEME | Merak edilen telefon!
Samsung Galaxy A52 özellikleri
Samsung Galaxy A52 8.4 mm inceliğinde ve 189 gram ağırlığıyla beraber geliyor. Çerçevesi ve arkası plastik olarak seçilen Galaxy A52’nin tutuş hissiyatı ise güzel. Hiç parmak izi bırakmayan ve rahat bir kullanım vadeden cihaz, tek elle rahat kullanılabilir yapıda.
Ekran Özellikleri
6,5 inç boyutunda ve Super AMOLED panel kullanan Samsung Galaxy A52, 90 Hz tazeleme hızı da sunuyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekran, 800 nit parlaklığa kadar çıkarken, video ve oyun keyfinizde oldukça iyi vakit geçirmenizi de sağlıyor. Çene kısmında biraz çerçeve kalan üründe nokta çentik kısmı da mevcut.
Donanım Özellikleri
Gücünü Qualcomm Snapdragon 720G’den alan telefonda 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanı da yer alıyor. Hibrit SIM seçeneği bulunan telefonda ikinci SIM yuvasını dilerseniz SD kart alanı olarak da kullanabilirsiniz. Ben kullanırken 256 GB bir kart kullandım ve geniş geniş depolama rahatlığını da yaşadım.
Kamera Özellikleri
Kamera tarafına geldiğimizde ise 64 MP değerinde ve OIS destekli bir kamera dörtlüsü ile geldiğini söyleyelim Samsung Galaxy A52’nin. Yardımcı kameralar olarak 12 MP geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP değerinlik sensörü yer alıyor. 4K 30 fps, 1080p 60 ve 30 fps çekim yapabilen cihazda 1080p 60fps ve 4K 30fps çekimlerde sabitleme çalışmıyor. Kalite olarak da ciddi gelişmeler gördüğümüz Galaxy A serisinde bir amiral gemi kalitesinde ön ve arka kamera performansı sunduğunu belirtmek gerek. 32 MP ön kamerası da 4K çekim yapabildiğinin de altını çizelim.
Diğer özellikler
Deneyim olarak stereo hoparlör barındıran telefonda ikinci hoparlör ahizeden kullanıldığı için tam bir çevresel ses deneyimi olmasa da mono olanların önünde performans sunabiliyor elbette. IP67 sertifikası ise bu telefonu en farklı kılan noktalardan biri.
Batarya ve şarj noktasına geldiğimizde 4.500 mAh batarya kullanan Samsung Galaxy A52, 25 Watt’a kadar şarj desteği sunsa da kutudan 15 Watt gibi günümüzde komik bir değerde şarj aleti koymuş. Sebebini bilemiyorum fakat saçma elbet 🙂
Ancak genel olarak baktığımızda Samsung Galaxy A52, tasarımı ve sunduğu özellikler ile 3.500 – 4.000 TL bandının en önemli cihazlarından biri olmayı başarıyor. Ben keyifle kullandığımı belirtmek istiyorum.
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Aksesuar
Huawei Band 6 | Bileklik görünümlü akıllı saat!
Huawei Band 6 incelemesiyle karşınızdayız. Huawei’nin Watch akıllı saat serisinde yaptığı gelişmeleri Watch Fit ardından Band 6’ya aktardığını görüyoruz. Bakalım markanın yeni akıllı bilekliğinde bizlere neler sunuyor.
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Huawei Band 6 | Bileklik görünümlü akıllı saat!
Akıllı saat ve bileklikler de yavaş yavaş vazgeçilmez ürünlerden biri olmaya başladı. Farklı formlarda gördüğümüz bu ürünlerden tam bir hibrit diyebileceğimiz yeni model karşımıza çıkıyor. Huawei Band 6 bir bilekliğe göre daha fazla ekran alanı sunan tarzıyla dikkat çekici olmayı başarıyor.
Ekran özellikleri
1,47 inçlik AMOLED FullView ekran ile gelen Band 6, adındaki FullView ibaresinin hakkını da veriyor. Bilekliğin ekranının oldukça geniş ve kullanışlı olması bu konuda önemli bir artı. Çünkü genellikle bilekliklerde dokunmatik alanın alt taraflarında kapasitif tuş görmekteyiz. Ancak Huawei Band 6’da ekranın herhangi bir noktasında dokunmatik olarak kullanmanız sağlanmış. Ayrıca menü ve ana ekrana dönüş için sağda da bir adet fiziksel buton da bulunuyor.
194 x 368 piksel çözünürlük sunan ekranın parlaklığı da oldukça yeterli. Artık şu günlerde güneş kendini fazlasıyla göstermişken ekrandaki her ibareyi rahatlıkla görebilmek bu ürünün en önemli artılarından.biri. Ekrandan bahsederken saat yüzü dediğimiz konuya da değinmek gerek. 100’den fazla yüz bulunan Band 6’da hem ücretli hem ücretsiz seçenekler mevcut. Ücretli seçenekler de 1,5 TL civarı olması da daha afilli arayüz isteyenler için oldukça uygun.
Huawei Band 6 tasarımı
18 gram ağırlığı oldukça yerinde olduğunu da belirtelim. Polimer malzemeden üretilen kasası oldukça sağlam ve aynı zamanda silikon kayışları da kaliteli bir hissiyat veriyor. Grafit Siyahı, Amber Gündoğumu ve Sakura Pembesi renk seçenekleri ile gelen bileklikte favorim Sakura Pembesi oldu.
Peki, tasarım kısmını bir kenara bırakırsak bu bileklik bizlere neler sunuyor? İsterseniz biraz da bu konuya değinelim.
7/24 sağlık takibi
Bir bileklikten bekleyeceğimiz 7/24 nabız takibi elbette Huawei Band 6 için de geçerli. Ancak bunun yanı sıra stres takibi, TruSleep 2.0 ile uyku takibi de yapıyor. Fakat en önemli özelliği kandaki oksijen oranını sürekli ölçülmesi. Birçok bileklik ve saate SPO2 takibinin geldiğini gördük.Ancak Huawei Band 6 bunu sürekli yaparak olası sorunlarda anında uyarabiliyor. Tabii uyarı vereceği bir sorun yaşamamak güzel olur 🙂
Uyku takibinde derin uyku, REM uykusu, hafif uyku ve uyanık olma durumlarının hepsini Huawei Health üzerinden görebiliyorsunuz. Tıpkı Huawei akıllı saatlerinde olduğu gibi tüm verileri bu uygulama üzerinden detaylı olarak görebilirsiniz. Aynı zamanda kadınlar için adet döngüsü takibi de bu bileklikte mevcut.
Spor konusuna geldiğimizde ise 96’dan fazla spor modu bu üründe mevcut. Bu bazı saatlerdeki sayıdan bile fazla. Yeni ip atlama modu da eklenmesi bu pandemi süreci için oldukça iyi. 10 profesyonel egzersiz modu ve 85 özelleştirilmiş egzersiz modu ile gelen Huawei Band 6 evde ya da salonda yapacağınız tüm spor aktivitelerinde size koçluk yapabilir.
Diğer özellikler
Tüm uygulamalardan gelen bildirimleri sorunsuzca gösterebilen Huawei Band 6, hangi uygulamadan geldiğini de ikonlarla gösterebiliyor. Bu sayede her telefon bildiriminde telefona bakmak yerine akıllı bilekliğiniz üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ancak bildirimlere bir cevaplama seçeneği olmadığını belirtelim. Zaten bileklik olduğu için de bu çok doğal.
Bu kadar özelliğe rağmen 14 güne varan batarya süresi sunan Huawei Band 6, yaklaşık bir haftadır bende ve %70 şarj ile kutudan çıkan ürün %27 şarj ile halen kullanılabilir yapıda. Bu da bir kere şarj edip rahat rahat kullanmamıza olanak tanıyor.
Genel olarak baktığımız zaman hem bilekliklerden daha geniş ve kullanışlı ekranı, herm birçok spor modu desteği hem de 7/24 sağlık takip mekanizması ile 550 TL’lik fiyatını hak eden bir ürün olmuş. Saatlerin büyük ve ağır, bilekliklerin ise ince ve daha az seçenek sunmasından yakınanlar için tam bir hibrit cihaz olarak Huawei Band 6’yı fazlasıyla sevdiğimi belirtmek istiyorum. Bu bileklik olmuş!
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Genel
Hangisi Daha İyi Fotoğraf Çekiyor? Redmi Note 10 Pro mu, yoksa Samsung Galaxy A52 mi?
Samsung Galaxy A52 ile Redmi Note 10 Pro modellerinin farklı koşullarda fotoğraf kıyaslaması ile karşınızdayız.
Redmi Note 10 ile Samsung Galaxy A52’nin Hepsiburada ve Trendyol’da satılan modellerini kıyaslamak için şu link’leri kullanabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/fb2c9d4 – https://ty.gl/fpkkfo4
Bugünlerin en popüler iki telefonu kesinlikle Samsung Galaxy A52 ile Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Birçok açıdan birbirine rakip olan bu iki telefonun en çok merak edilen özellikleri ise kameraları.
Kafalardaki sorular “Hangisinin kamerası daha iyi çekiyor” ile başlıyor “Hangisini satın almalıyım?”la devam ediyor.
Bu iyi telefon arasında kararsız kalan ve önceliği fotoğraf kalitesi olan takipçilerimiz için bugüne kadar Türkiye’de hiç yapılmamış bir kıyaslama videosu hazırladık.
Bu videomuzda editörlerimiz sokağa çıkıp Galaxy A52 ve Redmi Note 10 Pro ile aynı kareleri çektiler. Hem ön kamera hem de arka kamera ile gece ve gündüz çekimleri yaptılar.
Ardından da kendi çektikleri fotoğrafların eleştirisini yaparak hangi telefonun, hangi koşullarda daha iyi sonuç verdiğini değerlendirdiler.
Editörlerin tamamen kendi beğenilerini yansıtan bu değerlendirmenin telefon seçiminde sizlere yardımcı olacağını umuyoruz.
Redmi Note 10 ile Samsung Galaxy A52’nin Hepsiburada ve Trendyol’da satılan modellerini kıyaslamak için şu link’leri kullanabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/fb2c9d4 – https://ty.gl/fpkkfo4
Samsung Galaxy A52 Başlıca Teknik Özellikleri
6.5 inç boyutundaki Full HD+ Super AMOLED 90 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran,
Snapdragon 720G 4G işlemci
4 GB / 6 GB / 8 GB RAM seçenekleri
128 GB / 256 GB depolama alanı seçenekleri ve microSD kart desteği
64 MP Sony IMX682 ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörleri, 32 MP çözünürlüklü ön kamera
25W hızlı şarj desteğiyle 4500 mAh batarya (Kutudan 15W adaptör çıkıyor)
IP67 sertifikası, NFC, stereo hoparlör,
Android 11
Redmi Note 10 Pro Başlıca Teknik Özellikleri
6.67 inç FHD AMOLED 120 Hz ekran
33W destekli 5020 mAh batarya
Qualcomm Snapdragon 732G işlemci Adreno 618 grafik işlemcisi
6 GB / 8 GB RAM seçenekleri
64 GB / 128 GB depolama seçenekleri
108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP arka kamera, 16 MP ön kamera
Stereo Hoparlör
IP53 sertifikası
Redmi Note 10 ile Samsung Galaxy A52’nin Hepsiburada ve Trendyol’da satılan modellerini kıyaslamak için şu link’leri kullanabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/fb2c9d4 – https://ty.gl/fpkkfo4
Bu iki cep telefonuyl ailgili yayınladığımız diğer videolar:
Samsung Galaxy A52 kutu açılış videosuna https://youtu.be/T1_fl_TvWKo adresinden ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy A52 ile POCO X3 NFC’nin genel anlamda kamera kıyaslamalarının yapıldığı vlog’umuza https://youtu.be/yzQA1a4DvnM adresinden ulaşabilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 10 kutu açılış videosuna https://youtu.be/k7NQFp-F5ME adresinden ulaşabilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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