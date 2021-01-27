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POCO M3 fiyatını neden beğenmedim? (VİDEO)
POCO M3 nihayet N11’de satışa çıktı. Peki 2.499 TL ve 2.599 TL’ye satılan bu cihazın fiyatı gerçekten iyi mi? Ersin değerlendiriyor.
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POCO M3 fiyatını neden beğenmedim?
Merakla beklenen Xiaomi POCO M3, 25 Ocak 2021 günü 2.499 TL fiyatla N11’de satışa çıktı. M3’ün Türkiye için çok önemli bir telefon olduğunu düşünen Ersin, daha önce yayınladığımız inceleme videosunda “2.500 TL’ye kadar açıklanacak her fiyat M3 için iyidir” derken, şu an “2.499 TL’yi pahalı bulduğunu” söylüyor. Geride bıraktığımız 25 – 30 günde fikrini değiştiren şeyleri detaylarıyla birlikte bu videoda anlatıyor.
Cihazın Teknik Özellikleri:
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662
GPU: Adren 610 GPU
İşletim Sistemi: Android 10
Arayüz: MIUI 12
Bellek ve Depolama: 4GB RAM + 128GB ROM
Ekran: 6.53″ FHD+
Batarya: 6.000 mAh (18W hızlı şarj desteği)
Kamera: 48 MP’lik ana kamera + 2 MP’lik makro kamera + 2 MP’lik derinlik sensörü
Ön Kamera: 8 MP
Boyut: 162,3 mm yükseklik, 77,3 mm genişlik, 9,6 mm kalınlık
Ağırlık: 198 gr
Cihaz yurt dışında 150 Euro’ya satışa çıktı. Ardından 20 Euro indirim ile 130 Euro’ya kadar düşmüştü. Peki Türkiye’de ilk resmi satış fiyatı olan 2.499 TL bu cihazın fiyatına göre doğru bir fiyatlandırma mı? POCO M3 2.499 TL ve 2.599 TL fiyatlarla Türkiye’deki diğer fiyat rakipleriyle aşık atar mı? Xiaomi Türkiye’nin uyguladığı bu fiyat politikası bu renkli ve ilgi çekici başlangıç seviyesi telefon için yeterli mi? Ersin, daha önce incelemede bahsettiği fiyat konusunu yeniden değerlendirerek cihazın fiyatını tarafsız bir şekilde yorumluyor.
Lütfen sizler de bu telefon hakkındaki görüşlerinizi, fiyat konusundaki düşüncelerinizi aktarmayı unutmayın.
İpuçları
Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
Günümüz dünyası akıllı cihazların dönemi olarak dikkat çekiyor. Akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, akıllı süpürgeler derken her şey akıllandı. Peki bu dönemde klasik saatlere para vermek mantıklı mı? Biz de bu videoda klasik saat yerine akıllı saat almak için 5 nedeni sıraladık.
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Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
1- Pil ömrü
Klasik akıllı saatler aylar süren pil ömrü ile bir avantaja sahip olsa da Watch GT 2 serisi 14 gün Watch Fit ise 10 güne varan pil ömrü sunuyor. Bu da akıllı saatler arasındaki en uzun sürelerden biri. İki hafta bir yaklaşık bir saat bile sürmeyen şarj ile uzun süreler kullanabilirsiniz.
2- Malzeme kalitesi
Bir diğer klasik saat tercihiniz premium tasarım ise bu ürünler gerçekten çok pahalı fiyatlara satılıyor, Watch GT 2 Pro bu noktadaki eksikliği kapatan yegane ürün. Safir cam yüzeyi ve titanyum çerçevesi ile şık ve bir o kadar da kaliteli bir ürün konumunda. Bir diğer yandan Watch GT 2 ve GT2e ürünleri paslanmaz çelik kasası ile geliyor.
3- Sağlık takibi ve Spor asistanı
Klasik saatleri akıllı saatlerden ayıran farklardan biri ise sağlık takibi yapabilen özellikleri. Nabız takibi, uyku izleme, SPO2 ölçümü, stres ölçümü yapabiliyorlar. Bu sayede hem günlük yaşantınıza hem de sağlık durumunuzu an be an takip edebiliyorsunuz. Spor yapanlar için 100’den fazla spor aktivitesini destekleyen GT 2 ailesinde yürüyüş, koşu, bisiklet ya da kapalı alanda, spor salonlarında yapılacak aktiviteler dahil olmak üzere tüm işlerde avantaj sunuyor. Yani, klasik saatlerde bulunan kronometreden daha fazlası var 🙂
4- Akıllı özellikler
Sonuçta bir akıllı saat ailesinden bahsediyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz özellikler elbette akıllı saati akıllı saat yapan özellikler olsa da ekstra olarak GT 2, GT 2 Pro modellerinde bulunan çağrı cevaplama özelliği sayesinde telefonunuzdan gelen aramaları direkt olarak saatinizden cevaplanabilir. Bir diğer yandan dinlediğiniz müziği dirket olarak saatten kontrol edebilir, telefonunuza gelen bildirimleri saatten görebilirsiniz.
5- Her kişiye, tarza ve bütçeye uygun
Klasik akıllı saatlerde sürekli aynı tarzı kullanmanız gerekir. Yapabileceğiniz maksimum şey ise kordonu değiştirmek. Fakat GT 2 serisinde tarzınıza uygun yüzlerce saat arayüzünü değiştirir, kordon ve o gün giydiğiniz kıyafetinize uygun tamamlayıcı bir tarz oluşturun. GT 2 Pro, GT 2, GT 2e ve Watch Fit olarak klasik severler, sporcular, gençler gibi farklı tarzlara ve bütçelere göre saat seçiminizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz.
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