Apple, üretken modellerin gücünü kişisel bağlamla birleştirerek faydalı ve özgün akıllı teknolojiler sunan kişiye özel akıllı teknoloji sistemi Apple Intelligence’ı iPhone, iPad ve Mac’e getirdiğini duyurdu.

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Apple Intelligence; iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia’ya tamamen entegre. Apple Intelligence; dili ve görselleri anlayıp oluşturmak, uygulamalarda işlemler gerçekleştirmek ve günlük işleri kolaylaştırmak amacıyla kişisel bağlama dayalı çıkarımlar yapmak için Apple çipin gücünden yararlanıyor.

Apple, Private Cloud Compute ile bilgi işlem kapasitesini aygıt içi işleme ve özel Apple çipli sunucularda çalışan sunucu tabanlı daha geniş modeller arasında esnek bir şekilde ölçeklendirebiliyor. Bu da yapay zekada gizlilik için yeni bir standart ortaya koyuyor.

Peki bu Apple Intelligence tam olarak neler sunuyor? Hangi cihazlara gelecek? ChatGPT entegrasyonu nedir? Tüm detayları Aydoğan aktarıyor.