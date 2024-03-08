Çinli teknoloji devi Xiaomi, orta üst segment için piyasaya süreceği Poco F6 Pro üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Poco F6 Pro sertifikasını aldı. Detaylara bakalım.

Poco F6 Pro sertifikası

NBTC sertifikasyon sitesinden alınan Poco F6 Pro sertifikasına göre akıllı telefon 23113RKC6G model numarasına sahip olacak. Poco F6 Pro sertifikasının alınması aynı zamanda akıllı telefonun tanıtımının yakın olduğunu da gösteriyor.

Bir önceki nesil: Poco F5 Pro

Poco F5 Pro, 1440×3200 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise AMOLED bir panel kullanılıyor.

Poco F5 Pro kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB/ 12 GB/ 16 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor. Akıllı telefonun kablosuz şarj desteği de bulunuyor.

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Kamera tarafında ise Poco F5 Pro üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 64 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.