Geçen yılın sonlarına doğru piyasaya çıkan Huawei Mate 50 serisi, uydu bağlantısı ve güçlü kameralar gibi ilgi çekici özelliklere kavuşmuştu. Bununla birlikte, diğer Huawei telefonları gibi, seri de 4G bağlantısıyla sınırlıydı ve bu da seriyi daha az arzu edilir hale getirdi. Bu, yaklaşmakta olan Huawei Mate 60 serisi ile değişebilir. Amiral gemisi serisinin Ekim ayında piyasaya sürüleceği ve 5G bağlantısı getireceği söyleniyor. Detaylar burada.

Çinli sızıntı yapan Classmateguan tarafından yakın zamanda yapılan bir Weibo gönderisine göre, merakla beklenen Huawei Mate 60 serisinin bu Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu zaman çizelgesi, önceki yılın yayın planıyla çakışıyor. İlginç bir şekilde, tahminci, şifrelenmiş “GGGGG” mesajının performansından da anlaşılacağı gibi, gelecek telefonların 5G bağlantısına sahip olacağını öne sürüyor gibi görünüyor.

Bilmeyenleriniz için, Qualcomm gibi ABD şirketleri ile ticaret kısıtlamaları nedeniyle Huawei’nin 5G teknolojisini kullanması yasaklandı. Bu hamlenin Çinli şirketin akıllı telefon işini olumsuz etkilediği görüldü. Sadece birkaç yıl önce Huawei, akıllı telefonların ve kablosuz ağ ekipmanlarının satışında küresel bir liderlik konumu iddia etti, ancak şimdi pazarda pek alakalı değil.

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Her halükarda Huawei teknolojinin hızına ayak uyduruyor ve tüketicilere iyi akıllı telefonlar sunmaya devam ediyor. En son sürüm olan P60 serisi, tüketiciler tarafından olumlu karşılanan etkileyici bir tasarıma ve kamera kurulumuna sahiptir. Ancak şirketin erişimi bununla sınırlı olduğu için serinin şu anda 4G yonga setleri kullandığını belirtmekte fayda var.

Mate 60 serisi hakkında çok az detay olmasına rağmen, internette dolaşan Mate 60 serisi bir telefonun Honor X40’a benzer dairesel bir arka kameraya sahip olduğunu gösteren bazı renderlar var. Ancak bu renderlar doğru değil gibi görünüyor. Bakalım Huawei yeni serisi ile ambargoları aşabilecek mi?