Poco, yeni akıllı telefon modelleri Poco F5 Pro 5G ve Poco F5 5G’yi Türkiye’de satışa sundu. Poco F5 Pro 5G‘nin fiyatı 18.799 TL, Poco F5 5G‘nin fiyatı ise 14.699 TL olarak belirlendi. İşte telefonların özellikleri.
Poco F5 Pro 5G, Çin’de satılan Redmi K60 modeline oldukça benziyor ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile güçlendirilmiş durumda. Cihazda 6,67 inç WQHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı bulunuyor. Ayrıca ekran altında entegre bir parmak izi tarayıcı ve Gorilla Glass 5 koruması mevcut.
Poco F5 Pro 5G’nin arka tarafında 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Ön kamera ise 16 MP. Telefon, LiquidCool VC adlı soğutma sistemi ile termal performansını artırmayı hedefliyor. 8GB/12GB RAM ve 256GB/512GB depolama seçenekleri sunan Poco F5 Pro 5G, 5160 mAh kapasiteli pil ile 67W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteği sunuyor. Cihaz, MIUI 14 ve Android 13 ile kutudan çıkıyor.
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İçindekiler
POCO F5 Özellikleri
- Boyut: 161.1 x 75 x 7.9 mm
- Ağırlık: 181 gram
- Ekran: 6,67 inç FHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision
- İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2
- Bellek: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Video: 4K 30 fps
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 67 Watt
- Arayüz: MIUI 14 for POCO, Android 13
POCO F5 Pro Özellikleri
- Boyut: 162.8 x 75.4 x 8.6 mm
- Ağırlık: 204 gram
- Ekran: 6,67 inç QHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
- Bellek: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Video: 8K 24 fps
- Batarya: 5160 mAh
- Şarj: 67 Watt / 30 Watt Kablosuz
- Arayüz: MIUI 14 for POCO, Android 13