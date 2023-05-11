Poco, yeni akıllı telefon modelleri Poco F5 Pro 5G ve Poco F5 5G’yi Türkiye’de satışa sundu. Poco F5 Pro 5G‘nin fiyatı 18.799 TL, Poco F5 5G‘nin fiyatı ise 14.699 TL olarak belirlendi. İşte telefonların özellikleri.

Poco F5 Pro 5G, Çin’de satılan Redmi K60 modeline oldukça benziyor ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile güçlendirilmiş durumda. Cihazda 6,67 inç WQHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı bulunuyor. Ayrıca ekran altında entegre bir parmak izi tarayıcı ve Gorilla Glass 5 koruması mevcut.

Poco F5 Pro 5G’nin arka tarafında 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Ön kamera ise 16 MP. Telefon, LiquidCool VC adlı soğutma sistemi ile termal performansını artırmayı hedefliyor. 8GB/12GB RAM ve 256GB/512GB depolama seçenekleri sunan Poco F5 Pro 5G, 5160 mAh kapasiteli pil ile 67W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteği sunuyor. Cihaz, MIUI 14 ve Android 13 ile kutudan çıkıyor.

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Poco F5 5G ise orta sınıf Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti, 8 GB/12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile geliyor. 6,67 inç AMOLED ekranı 1080p çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Arka tarafta 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunan Poco F5 5G’nin ön kamerası da 16 MP. 5000 mAh bataryası ve 67W kablolu hızlı şarj desteği bulunan telefonun parmak izi tarayıcısı yan tarafa monte edilmiş.

Yeni Poco modelleri, güçlü özellikleri ve uygun fiyatlarıyla Türkiye’deki kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

İçindekiler POCO F5 Özellikleri

POCO F5 Pro Özellikleri POCO F5 Özellikleri Boyut: 161.1 x 75 x 7.9 mm

161.1 x 75 x 7.9 mm Ağırlık: 181 gram

181 gram Ekran: 6,67 inç FHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision

6,67 inç FHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2

Snapdragon 7+ Gen 2 Bellek: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Video: 4K 30 fps

4K 30 fps Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj: 67 Watt

67 Watt Arayüz: MIUI 14 for POCO, Android 13 POCO F5 Pro Özellikleri Boyut: 162.8 x 75.4 x 8.6 mm

162.8 x 75.4 x 8.6 mm Ağırlık: 204 gram

204 gram Ekran: 6,67 inç QHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision

6,67 inç QHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Snapdragon 8+ Gen 1 Bellek: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Video: 8K 24 fps

8K 24 fps Batarya: 5160 mAh

5160 mAh Şarj: 67 Watt / 30 Watt Kablosuz

67 Watt / 30 Watt Kablosuz Arayüz: MIUI 14 for POCO, Android 13