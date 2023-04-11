Xiaomi‘nin merakla beklenen Poco F5 serisi amiral gemisi katili akıllı telefonlarını bu ayın sonunda piyasaya sürmesi bekleniyor ve yaklaşmakta olan Poco F5 Pro’nun tasarımını sergileyen yeni bir sızıntı çevrimiçi olarak ortaya çıktı.

Twitter’da Hardik Desai tarafından paylaşılan poster, beyaz renk seçeneğiyle Poco F5 Pro’nun arka tasarımını gösteren görseli paylaştı.

Listede gösterilen Poco F5 Pro’nun görüntüsü, bu Ocak ayında Çin’de satışa sunulan Redmi K60 akıllı telefona çok benziyor ve akıllı telefonun arka sol üst kısmındaki büyük dikdörtgen kamera adası, cihazın üçlü kamera birimlerini barındırıyor.

Boyutlar ve parlak arka kısım da doğru ve soldaki Poco markasıyla Poco F5 Pro, küresel pazar için yeniden markalanmış bir Redmi K60 olacak gibi görünüyor.

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Poco F5 Pro’nun özelliklerine gelince, akıllı telefon, 5500 mAh’lik devasa bir pil ve 67W hızlı kablolu şarj ve 30W hızlı kablosuz şarj desteği ile Poco’nun kablosuz şarj özelliğine sahip ilk cihazı olacak. Poco F5 Pro, kaputun altında Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alacak.

Ekrana gelince, Poco F5 Pro, 1400 nit tepe parlaklığı, 68,7 milyar renk, DCI P3 renk gamı desteği ve 1920Hz PWM yüksek frekanslı karartma özelliğine sahip 6,67 inç AMOLED panele sahip. Cihazda ayrıca bir ekran altı parmak izi okuyucusu da bulunacak.

Poco F5 Pro’nun kameraları, geçen yılki Poco F4 ile aynı 8MP ultra geniş ve 2MP makro lensin yanı sıra OIS stabilizasyonlu aynı ana Omnivision OV64B sensörü olacak.

Poco F5 Pro’nun yanı sıra, standart Poco F5’in (yeniden markalanan Redmi Note 12 Turbo) de Nisan ayında birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.