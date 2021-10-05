POCO F3 ile 1 Ay Geçirmek | Dilşah’la 1 Ay

POCO F3 mdoelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. “Dilşah ile 1 Ay” adını verdiğimiz seride Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak. Geçtğimiz ay Galaxy A52 cihazını deneyimleyen Dilşah bu ay POCO F3 hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda sizlerle paylaşıyor.

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POCO F3 ÖZELLİKLERİ;

Boyut: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm

Ağırlık: 196 gram

Koruma: Gorilla Glass 5 (ön ve arka)

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, HDR10+

İşlemci: Snapdragon 870

Bellek: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4520 mAh

Şarj: 33 Watt

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