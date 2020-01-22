Akıllı Telefonlar
Pocophone F1 Android 10 güncellemesi aldı
Pocophone F1 stabil Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı. 1.9GB boyutundaki güncelleme pek çok yeniliği beraberinde getiriyor.
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Snapdragon 845 işlemcili en ucuz telefon olarak bilinen Pocophone F1 için stabil Android 10 güncellemesi yayınlanmaya başladı. Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerine göre yeni yazılım güncellemesinin boyutu 1.9GB. Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışacak MIUI 11.0.4.0QEJMIXM güncellemesi, 1 Ocak güvenlik yamasını içerisinde barındırıyor. Çeşitli iyileştirmelerin yapıldığı ve hataların düzeltildiği sistem güncellemesi, ikincil alandaki bildirim sorunun çözülmesine yardımcı oldu. Oyunlarda arkaplan tüketiminin azaltılması ve oyun içerisinde mesajlarınızı yanıtlamanızı sağlayan GameTurbo özelliği bu güncelleme ile kullanıcılara sunuldu. Android 10 ile birlikte gelen yenilikleri içerisinde barındıran paketin birkaç gün içinde tüm kullanıcılar ile paylaşılması bekleniliyor. Yazılım güncellemesi bildirimi cihazınıza gelmediyse, telefonunuzun “Ayarlar” bölümündeki “Yazılım Güncelleme” kısmına tıklayarak güncel paketleri denetleyebilirsiniz.
Pocophone F1 teknik özellikleri ve fiyatı
Ekran:
6.18 inç IPS LCD FHD+ 1080×2246, %82.2 ekran kasa oranı, 18:7:9 görüntü oranı, Corning Gorilla Glass
İşlemci:
Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) sekiz çekirdek, 4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver
Grafik Birimi:
Adreno 630
Depolama ve RAM seçenekleri:
64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM
Batarya:
4000 mAh, 18W (Quick Charge 3.0), 94 saat durma, 25.31 saat konuşma, 13.51 saat internet, 12.11 saat video izleme
Kamera:
12 MP ana kamera, f/1.9, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel odak
5 MP, f/2.0, 1/5.0″, 1.12µm, derinlik sensörü
Çift LED Flaş, Video: 2160p@30/60fps, 1080p@30fps
20 MP, f/2.0 ön kamera, 1080P 30 kare video
İşletim Sistemi:
Google Android 8.1, Android 9.0 Pie, Android 10 MIUI 11
Bağlantılar:
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot internet paylaşımı, Bluetooth 5, A-GPS, GLONASS, BDS, Type-C 1.0 USB 2.0, USB On-The-Go
Antutu Benchmark, Geekbench, BasemarkOS Sonucu:
Anutu Benchmark: 332.586, Geekbench Tekli Çekirdek: 440, Geekbench Çoklu Çekirdek: 1754, BasemarkOS 2: 4034 puan, BasemarkOS X: 43652, BasemarkOS 2.0: 3713 puan
Fiyatı:
220 dolar
Akıllı Telefonlar
Instagram, IGTV butonunu kaldırdı
Popüler sosyal medya platformu Instagram, yeni bir değişikliğe gitti. Uygulamanın ana sayfasında sağ üst köşede bulunan IGTV butonu kaldırıldı.
Sosyal ağ uygulaması Instagram içinde video paylaşımını sağlamak için geliştirdiği özelliklerden biri olan IGTV, beklendiği kadar ilgi görmedi. Birçok kişinin YouTube kullanması ve yeteri kadar kullanıcı dostu olmaması yüzünden popüler olamayan IGTV özelliği ikinci plana atılmış gibi görünüyor.
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IGTV, “Keşfet” sekmesinin bir parçası olmasının yanı sıra ayrı bir uygulama olarak da hizmet vermekte. Ancak bundan sonra uygulamayı açtığınızda sağ üst köşedeki o büyük IGTV simgesini göremeyeceksiniz. IGTV’de dizilerin fragmanlarından sokak röportajlarına kadar binlerce çeşit video yer almakta. Ancak kullanıcıların çoğu IGTV özelliğini sevmediklerini dile getirmekte.
Bu konudaki en önemli rakibi TikTok, TechCrunh’a göre Haziran 2018’den bu yana ABD’de 80,5 milyon indirme gerçekleştirirken IGTV ise 1,1 milyonda kaldı. Popüler sosyal medya platformu Instagram IGTV için birçok yenilikler yapsa da istenilen popülerliği yakalayamadı.
Konuyla ilgili olarak Facebook sözcüsü şunları söyledi: “Instagram uygulamasında ana ekranın sağ üst köşesindeki IGTV simgesini çok az tıklıyoruz . Instagram’ı her zaman mümkün olduğunca basit tutmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle topluluğumuzdan gelen geri bildirimlere dayanarak bu butonu kaldırıyoruz” dedi.
Instagram tarafından kaldırılan IGTV butonunun olduğu yere yeni özelliklerin olduğu başka bir buton ekleneceği yönünde tahminler de bulunmakta.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 ailesinin fiyat tahminleri
Samsung Galaxy S20 ailesinin tanıtımına sadece birkaç hafta kala, Max Weinbach tarafından atılan bir tweette, yeni jenerasyon Galaxy S serisi ve Galaxy Z Flip modellerinin tahmini fiyat değerleri paylaşıldı. Tabi ki de bu fiyatlar Avrupa’daki satış fiyatları olacak. Ülkemizdeki vergiler eklendiğinde daha farklı olacağı da kuvvetle muhtemel.
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Galaxy S20 modeli, Galaxy S10’dan daha ucuz olabilir
Yeni amiral gemisi modellerinin en altında yer alacak olan normal Galaxy S20 için fiyatlandırma konusunda 800 Euro ile 900 Euro arası bir fiyatta satılması bekleniyor. Geçen sene Galaxy S10 modelinin 899 Euro gibi bir fiyata çıkmasını göz önünde bulundurursak, Galaxy S20 az da olsa ucuz bir fiyata çıkacak gibi görünüyor.
Ayrıca standart modelin 5G versiyonu olan Galaxy S20 5G ise Weinbach’ın tahminlerine göre Samsung‘un 100 Euro gibi bir farkla, yaklaşık 900-1000 Euro gibi bir fiyata satacağını ön görüyor.
Normal Galaxy S20 modeli 6.2 inçlik Infinity-O ekran, Exynos 990 işlemcisi ve üçlü arka kamerayla gelecek. Bu üçlü kurulumda 12 MP ana kamera, 64 MP çözünürlüklü 3x telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açı kameralar yer alacak.
Ayrıca normal Galaxy S20 modeli 4000 mAh batarya, Android 10 sürümü üzerine One UI 2.1 arayüzü ve microSD kartlar ile 1 TB’a kadar arttırılabilir 128 GB dahili hafıza gibi özelliklere de sahip olacak.
Galaxy S20+ ile Galaxy S10+ arasında büyük fiyat farkı olmayacak
Yeni jenerasyonu tanıtılacak olan Galaxy ailesinin bir diğer üyesi olan Galaxy S20+ ise 950 euro ile 1050 Euro arası bir fiyata sahip olacak. Galaxy S20+ 5G ise 1050 Euro ile 1100 Euro arası bir etiketle gelecek. Geçen sene Galaxy S10+ modelinin 999 Euro gibi bir fiyatla satışa çıktığını da belirtelim.
Galaxy S20+ modeli elbette ki normal S20‘ye göre ufak tefek farklılıklarla gelecek. Bu modelde ekran 6.7 inç‘e büyüyecek ve arka kameralara ToF sensörü eklenecek. Depolama konusunda normal Galaxy S20 ile aynı kalacağı beklense de bataryanın 4500 mAh değerine çıkarılarak, daha büyük ekrandan kaynaklı olacak tüketimi dengelenecek.
Galaxy S20 Ultra fiyatıyla “ultra” ekinin hakkını verecek
Serinin en üstünde konumlandırılacak olan Galaxy S20 Ultra modeli maalesef 4G LTE modeliyle gelmeyecek. Sadece 5G‘li olarak üretilecek ve fiyat olarak ise 1300 Euro gibi uçuk bir fiyattan satışa çıkacak. Geçen sene Galaxy S10 5G modelinin 1249 Euro gibi bir fiyattan çıktığını da söylemeden geçmeyelim.
Peki Galaxy S20 Ultra ne gibi yenilikler sunacak?
6.9 inç boyutunda 120 Hz’lik bir ekranı bulunacak. Tamamen yeni dörtlü kamera kurulumuna yer verilcek. Bunlar sırasıyla, 108 MP çözünürlüğe sahip ana kamera, 10 kat optik, 30 kat hibrit ve 100 kat dijital yakınlaştırma yeteneğine sahip 48 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve ToF sensörü olacak.
Ayrıca siyah, mavi, pembe ve gri renkleriyle satışa çıkması bekleniyor. Tabi bölgeden bölgeye, satışa çıkacak renkler farklılık gösterebilir.
Galaxy Z Flip en büyük rakibi Motorola Razr’dan ucuz olabilir
11 Şubat’taki tanıtımda Galaxy S20 ailesine ek olarak, markanın katlanabilir yeni telefonu olan Galaxy Z Flip de tanıtılacak. Tanıtıldığına oldukça dikkat çeken katlanabilir ekranlı Motorola Razr, 1599 Euro gibi bir etikete sahipken, Galaxy Z Flip modelinin 1400 Euro gibi bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor.
Galaxy Z Flip‘te dayanıklılığı arttıran ince bir cam katmanıyla desteklenmiş, katlanabilir 6.7 inçlik Infinity-O ekran bulunuyor. Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alacağı söylenen cihazdaki 12 MP arka ve 10 MP ön kameraya 3300 mAh değerinde ufak sayılabilecek bir batarya olacak.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Pro , 120Hz ekranı ve delikli kamera tasarımıyla geliyor!
OnePlus 8 Pro’nun en çok beklenen değişikliklerinden biri 120Hz ekran tazeleme hızına ulaşmaktı. Geçtiğimiz gün bu özellik doğrulandı. Ayrıca görselde dikkat çeken başka bir nokta ise delikli ön kamera tasarımı ile gelecek olması oldu.
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OnePlus, sızıntıyı nasıl doğruladı?
OnePlus geçen hafta bir forum gönderisinde açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gün ise TrueTech‘te yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntıda, bir menü ekranı gibi görünen, telefonunuzun ekran tazeleme hızını 60,90 ve 120 olarak değiştirebildiğiniz bir seçenek bulunuyor. Önceki OnePlus cihazları 90Hz ile sınırlıydı. Yine de çoğu telefonda bu ekran tazeleme hızını göremiyorduk.
OnePlus 8 Pro için 120Hz ne kadar gerçekçi?
OnePlus optimizasyonu sağlamak ve videolarda daha yüksek yenileme hızları sağlamak için isteğe bağlı hareket yumuşatma özelliğini uygulayacağını belirtti. Günümüzde televizyonlarda bu yöntem uygulanıyor fakat istenildiği gibi çalışmıyor. Eğer OnePlus yeterince optimize bir şekilde bu özelliği sunarsa, en optimize 120Hz telefonu piyasaya sunmuş olacak.
OnePlus 8 Pro, delikli ön kamera tasarımıyla gelicek!
Sızdırılan görselde dikkat çeken bir başka nokta ise delikli ön kamera tasarımı oldu.OnePlus 7 Pro, kullandığı açılır kapanır pop-up kamerasıyla gözleri üzerinde çekmişti. OnePlus 8 Pro‘nun da aynı kamera sistemiyle geleceği düşünülüyordu fakat firmanın pop-up kamera yerine delikli bir kamera tasarımı tercih ettiği görülüyor.