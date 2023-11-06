POCO, firmanın yeni bütçe dostu telefonu POCO C65 ile karşımıza çıktı. Sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bu telefona gelin yakından bir göz atalım. Telefonda 90 Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde ekran yer alıyor.

Ekranda çentik içinde yer alan 8 MP selfie kamerası bulunuyor. POCO C55 ile aynı Helio G85 yonga seti tarafından destekleniyor. RAM tarafında ise 8 GB’a kadar genişletme seçeneği sunuyor.

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Kamera ön tarafında ise telefonun 50 MP ana kamerası ve 2 MP makro kamerası bulunuyor. Ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ve 18W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh pil ile birlikte geliyor. 130 dolara satılacak olan bu telefon ülkemiz pazarına da gelecek gibi görünüyor.

Tasarımsal olarak da oldukça şık görünen bu bütçe dostu telefon, giriş seviyesinde sınırları zorlayacak gibi görünüyor. Android 13 ile gelen bu telefon bakalım firmanın satış beklentilerini karşılayabilecek mi?

POCO C65 özellikleri