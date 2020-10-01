Poco C3 tanıtım tarihi açıklandı!

Poco C3 tanıtım tarihi belli oldu. Firma Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte cihazın 6 Ekim tarihinde tanıtılacağını duyurdu.

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Poco C3, 6 Ekim tarihinde tanıtılacak!

Xiaomi’nin alt firmaları arasında yerini alan Poco, yeni orta seviye akıllı telefonu ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. C serisinin ilk modeli olarak karşımıza çıkacak akıllı telefonun tanıtım tarihi firmanın yaptığı duyuru ile birlikte ortaya çıktı. Poco Hindistan Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, akıllı telefon 6 Ekim tarihinde kullanıcılara sunulacak. Tasarım detayları veya teknik özellikleri bilinmeyen akıllı telefon şu an için bazı söylentiler dışında herhangi bir bilgi sunmamakta.

👀3️⃣, the next #GameChang3r from POCO is arriving on 6th October @ 12PM on @Flipkart.

Know more: https://t.co/FgindDwGMo 3👁️👁️👁️ RTs & we'll giveaway 1 #POCOC3 to a lucky winner. pic.twitter.com/Coec2qqd3o — POCO India #POCOC3 (@IndiaPOCO) October 1, 2020

Redmi 9C modelinin varyasyonu olacağı düşünülen Poco C3, söylentilere göre MediaTek yapımı Helio G35 işlemcisi ile kullanıcılarını karşılayacak. Öte yandan yine Redmi 9C ile alakalı yapılan yorumlara göre akıllı telefon toplamda dört adet kameraya üzerinde yer verecek. Ön kameranın 5 MP olacağı düşünülürken, arka kameraların sırasıyla 13 MP ana kamera, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olacağı iddia edilmekte. 6.5 inçlik HD+ ekran paneline sahip olması beklenen akıllı telefonun, damla çentik veya delikli ekrana sahip olup olmayacağı ise henüz belli değil. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı düşünülen akıllı telefon 10W değerinde şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayabilir. Bakalım cihaz gerçekten de Redmi 9C modelinin bir varyasyonu olarak mı karşımıza çıkacak bekleyip göreceğiz.