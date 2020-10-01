Google Fotoğraflar Android sürümüne yeni düzenleme araçları geldi

Google, Fotoğraflar uygulamasının Android sürümünü güncelledi. Güncellenen uygulama makine öğrenimiyle desteklenen yepyeni bir öneri algoritmasının yanı sıra gelişmiş düzenleme araçları içeriyor.

İlginizi çekebilir: Google Duo, çerçeveleme özelliğini Samsung telefonlara da getiriyor

reklam

Google, Android ve iOS kullanıcılarına sunduğu fotoğraf görüntüleme yazılımı Google Fotoğraflar’ı basit bir görüntüleyici olmaktan çıkararak hayatı kolaylaştıran özelliklerle donatıyor. Google’ın uygulamada son zamanlarda yaptığı en önemli yenilik, fotoğraf düzenleyicinin makine öğrenimini temel alan yeni araçlarla revize edilmesi oldu.

İlk olarak geçen ay ortaya çıkan tamamen yenilenmiş düzenleyici, fotoğraflarınız üzerinde sizin için ince ayarları dahi yapabiliyor.

Google Fotoğraflar, yenilenen düzenleme araçlarıyla daha işlevsel!

Google Fotoğraflar uygulamasındaki fotoğraf düzenleme menüsün eklenen yeni “Öneriler” sekmesinde bulabileceğiniz söz konusu araçlar sayesinde fotoğrafların parlaklık, kontrast ve portre efektlerini otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Bu noktada Google, fotoğrafın ayarlarını yapmakla sizi uğraştırmıyor.

Zaten adından da anlaşılacağı gibi size öneri olarak sunulan yeni araçlar, ilgili görsel üzerinde seçtiğiniz ayarların Google Fotoğraflar tarafından yapılmasını sağlıyor. Ek olarak Fotoğraflar’ın yaptığı ayarları beğenmediğiniz takdirde Google, yapılan ince ayarları değiştirmenize de izin veriyor.

Google, başlangıçta Geliştirme ve Renkli pop gibi önerilere dayalı olarak bazı temel seçenekler sunuyor. Ancak şirket, önümüzdeki aylarda belirli görüntü türleri (portreler, manzaralar, gün batımı gibi) için yeni seçenekler ekleyeceğini söyledi. Ayrıca, Pixel 4a (5G) ve Pixel 5 için, portrelerdeki yüzlerdeki aydınlatmayı iyileştirmek için makine öğrenimini kullanan özel bir düzenleme özelliği Portrait Light da Google Fotoğraflar uygulamasında kullanılacak.

Google tek dokunuşlu önerilere ek olarak, yeni düzenleyicide parlaklık, kontrast, doygunluk, sıcaklık ve daha fazlası gibi ayrıntılı düzenlemeleri bulmayı ve uygulamayı da kolaylaştırdı. Bu bağlamda yeni düzenleme menüsünde ihtiyacınız olan aracı bulmak veya yenilerini keşfetmek için tüm seçenekler arasında hızlıca gezinebilirsiniz.