Akıllı Telefonlar
Poco C3, firmanın en uygun fiyatlı akıllı telefonu olarak tanıtıldı!
Poco C3, resmi olarak tanıtıldı. Firmanın çıkardığı en uygun akıllı telefon olan cihazın teknik özellikleri de kesinleşmiş oldu.
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Poco C3 teknik özellikleri belli oldu!
Xiaomi firmasının alt kuruluşu olan Poco, yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu ile kullanıcılarını karşılıyor. Poco C3 modelini tanıtan firma, kendi markası ile çıkan en ucuz telefonu kullanıcılarına sundu. Teknik özellik ve tasarım detayları da öğrenilen akıllı telefon, orta giriş seviyeye konumlandırılmış. MediaTek yapımı Helio G35 işlemcisinden güç alan akıllı telefon 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Cihazın fiyatı da seçilen RAM ve depolama alanına göre değişiklik göstermekte.
Redmi 9C modelinin Poco versiyonu olacak olan Poco C3, benzer bir tasarım anlayışı ile kullanıcılarını karşılamakta. 6.53 inçlik damla çentikli HD+ ekran ile piyasaya çıkacak olan akıllı telefon, 5 MP değerinde ön kameraya sahip. Arka tarafta kare tasarıma sahip üçlü kamera ile bizleri karşılayan akıllı telefonda kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro kamerası olarak belirlenmiş. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon, 10W hızlı şarj desteği sunmakta. 3 GB RAM 32 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 102 dolarlık fiyat etiketine sahip olurken, 4 GB RAM ve 64 GB‘lık versiyon ise 122 dolar fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 ekran altı kameraya sahip olamayacak
Ekran altı kamera teknolojisi, akıllı telefon dünyasının gözünü diktiği en yeni inovasyonlarından biri. ZTE ve VSmart gibi şirketler bu teknolojiye sahip ilk telefonları tanıtmışken şimdi de pazarın dev oyuncusu Samsung gözünü buraya dikti. Ancak söylentilere göre önümüzdeki yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan Galaxy S21 bu desteğe sahip olamayacak.
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Samsung ne zaman çağa ayak uyduracak?
Samsung’un raporlarına göre şirket ancak 2021’in ikinci yarısında ekran altı kamera içeren ve bu sayede yüksek ekran/kasa oranına sahip cihazlar üretmeye başlayabilecek. Şu anki üretim teknikleriyle kamerayı ekran altına monte ettiklerinde fotoğraf kalitesinden çok feragat eden Samsung bu durumdan memnun olmadı. Bu sebeple daha geç olsa da daha kaliteli fotoğraflar için S21’de de bu yeniliği göremeyeceğiz.
Ayrıca 2021 yılı için Xiaomi ve Oppo gibi dev Çinli şirketler de ekran altı kameralı telefonlar üretmeyi planlıyor. Samsung’un da bu kamerayı ilk olarak Z Fold3 ile sunması bekleniyor. Bu sebeple önümüzdeki yılın sonlarına doğru ekran altı kameralı telefon pazarının da oldukça kızışacağını öngörebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Exynos 2100, 5 nm üretim teknolojisi ile yakında geliyor!
Samsung ve TSMC küresel çapta en büyük iki yonga seti üreticisidir. Fakat TSMC, yarışı Samsung’tan bir adım daha önde götürüyor. Son haberlere göre Samsung, 5 nm yonga setleri üzerinde çalışıyor. Exynos 990‘ın beklenen performansı vermemesi şirketi geçmişte oldukça zora sokmuştu. Bu nedenle şirket yeni Exynos 2100‘ün geliştirilmesi için büyük çaba harcıyor. Son raporlara göre Galaxy S21, Exynos 2100 ile piyasaya sürülecek.
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Exynos 2100 ne zaman kullanıcılara sunulacak?
Popüler bir Twitter sızıntıcısı, Exynos 2100‘ün Exynos 1000 olarak isimlendirilebileceğinden bahsediyor. Yonga setinin ismi konusunda henüz net bilgiler bulunmasa bile elimizdeki sızıntılar bu iki adlandırmadan birinin kullanılacağını gösteriyor. Atılan tweetlere göre Samsung, yeni yonga seti için hazırlıklarını tamamladı. Samsung yöneticileri, yonga setlerini piyasaya sürmek için uygun zamanı bekliyor. Bu, şirketin resmi çıkış için satışları, speakülasyonları ve diğer göstergeleri izlediği anlamına geliyor.
Qualcomm Snapdragon 875‘in konferansı ile birlikte Samsung da ilgi odağı haline gelecek. Sızıntılara göre Snapdragon 875, Aralık ayında düzenlenecek olan Snapdragon zirvesinde tanıtılacak. Exynos 2100 ise Exynos 990‘dan çok daha performanslı ve verimli bir yonga seti olacak. Her ne kadar Exynos 2100, gerçekleştirdiği ilk performans testinde beklenen sonucu alamasa da çıkış versiyonunda ne olacağı bilinmiyor. Uygun optimizasyonlar gerçekleştiğinde bu yonga seti ilerleyen testlerde daha başarılı sonuçlar gösterebilir.
Akıllı Telefonlar
HarmonyOS 2.0 alacak cihazlar paylaşıldı!
Weibo üzerinden yapılan ve resmi olmayan paylaşımda HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin hangi cihazlarda kullanılabilir olacağı yayımlandı.
Huawei, EMUI 11 desteği sunan akıllı telefonlara HarmonyOS 2.0’ın yüklenebileceğini resmen doğrulamıştı. Ayrıca kademeli olarak geliştiricilere sunulmaya başlanan işletim sisteminin Aralık ayında ilk beta sürümü ile akıllı telefonlara geleceği de biliniyor.
Bugün itibarıyla Courage Digital King adlı Weibo kullanıcısı tarafından paylaşılan tarihlerin, HarmonyOS 2.0 işletim sistemine ait dağıtım takvimi olduğu iddia edildi. Paylaşıma göre işletim sistemini ilk olarak Kirin 9000 yonga setine sahip olacak modeller kullanacak. İkinci partide ise Kirin 990 5G işlemcisine sahip olan P40 ve Mate 30 serilerine dağıtılacak.
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HarmonyOS’in öncelikli serilerin ardından Kirin 810 ve 710 yonga setlerini barındıran bazı cihazlara geleceği de iddia ediliyor. Bu iddia doğru olsa dahi epeyce süre alacağını söylemek mümkün. Paylaşımda yer alan “kısmi” ifadesine bakılarak işletim sisteminin bazı cihazlara gelmeyeceğini söylemek de mümkün.
Huawei’nin nerdeyse tüm akıllı cihazlarda çalışması için geliştirdiği yeni işletim sistemini destekleyecek olan Huawei Mate 40 serisi akıllı telefonların Ekim ayı ortalarında Çin’de, 2021 itibarıyla da global ölçekte satışa sunulması bekleniyor. Bunlara ek olarak Mate 40 serisinin firmanın normal şartlarda izlediği takvime göre geçtiğimiz aylarda tanıtılmış olması gerektiğini fakat ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının yol açtığı tedarik sorunları dolayısıyla geciktiğini de belirtelim.