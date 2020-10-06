Poco C3, firmanın en uygun fiyatlı akıllı telefonu olarak tanıtıldı!

Ekran altı kamera teknolojisi, akıllı telefon dünyasının gözünü diktiği en yeni inovasyonlarından biri. ZTE ve VSmart gibi şirketler bu teknolojiye sahip ilk telefonları tanıtmışken şimdi de pazarın dev oyuncusu Samsung gözünü buraya dikti. Ancak söylentilere göre önümüzdeki yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan Galaxy S21 bu desteğe sahip olamayacak.

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Samsung ne zaman çağa ayak uyduracak?

Samsung ekran altı kameraya sahip ilk cihazı olarak Galaxy S21 ailesinin herhangi bir üyesini tanıtamayacak. Bunun en büyük sebebi ise bu teknolojinin üretiminde yaşanan düşük verimlilik. Aslında ilk olarak bu sene tanıtılan Z Fold2 modeline bu yeniliği entegre etmeyi planlayan şirket bu telefonun ardından S21’de de treni kaçıracağa benziyor. TheElec adlı Kore menşeili sitede yayımlanan rapora göreekran altı kameraya sahip ilk cihazı olarakailesinin herhangi bir üyesini tanıtamayacak. Bunun en büyük sebebi ise bu teknolojinin üretiminde yaşanan. Aslında ilk olarak bu sene tanıtılanmodeline bu yeniliği entegre etmeyi planlayan şirket bu telefonun ardındande treni kaçıracağa benziyor.

Samsung’un raporlarına göre şirket ancak 2021’in ikinci yarısında ekran altı kamera içeren ve bu sayede yüksek ekran/kasa oranına sahip cihazlar üretmeye başlayabilecek. Şu anki üretim teknikleriyle kamerayı ekran altına monte ettiklerinde fotoğraf kalitesinden çok feragat eden Samsung bu durumdan memnun olmadı. Bu sebeple daha geç olsa da daha kaliteli fotoğraflar için S21’de de bu yeniliği göremeyeceğiz.

Ayrıca 2021 yılı için Xiaomi ve Oppo gibi dev Çinli şirketler de ekran altı kameralı telefonlar üretmeyi planlıyor. Samsung’un da bu kamerayı ilk olarak Z Fold3 ile sunması bekleniyor. Bu sebeple önümüzdeki yılın sonlarına doğru ekran altı kameralı telefon pazarının da oldukça kızışacağını öngörebiliriz.