Sosyal Medya
Instagram 10 yaşında: Yeni simgeler ve bir sürü özellik geldi!
Instagram, 10. yıl dönümü şerefine, yeni uygulama simgeleri ve son 3 yılda paylaştığınız hikayeleri görebileceğiniz bir araç dahil platforma eklediği çeşitli özelliklerini tanıttı.
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5 Ekim 2010 tarihinde Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram, 10. yaşını kutluyor. Facebook bünyesinde faaliyetlerine devam eden sosyal medya şirketi yeni yaşının şerefine, kullanıcılara sunduğu çeşitli özellikleri tanıttı.
İsteğe bağlı yeni uygulama simgeleri, hikaye haritası ve diğer ek güncellemelere şimdi daha yakından bakalım.
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— Instagram (@instagram) October 6, 2020
Instagram 10. yıl şerefine gelen yeni özellikler
Yeni simgeler
Instagram’ın kullanıcılara sunduğu en önemli yenilik, isteğe bağlı birbirinden şık renklerle süslenmiş uygulama simgeleri oldu. Güncelleme ile uygulamanın iOS ve Android sürümüne eklenen yeni özellik sayesinde turuncu, sarı, yeşil, mor, siyah, beyaz ve daha pek çok tonda bir dizi simge arasından seçim yapabilirsiniz. Hatta nostalji yaşamak istiyorsanız, Instagram’ın ilk logosunu bile ayarlayabilirsiniz.
Yeni Instagram simgeleri nasıl kullanılır?
Yeni simgeleri ayarlamak için evvela Google Play Store veya App Store üzerinden uygulamanızı güncelleyin. Güncelledikten sonra Instagram’ın Ayarlar bölümünü açın ve o ekranda parmağınızı aşağıya kaydırın, yani sayfa yenileme hareketi yapın. Sonrasında birbirinden güzel şık simgelerden istediğinizi seçebilirsiniz.
Instagram hikaye haritası
Instagram’da yapılan diğer bir yenilik, kullanıcılara sunulan Hikaye Haritası özelliği oldu. Bu özellik basitçe, son üç yılda paylaştığınız hikayeleri gösteriyor. Üstelik hikayelerinizi ister harita ister takvim şeklinde görüntüleyebilirsiniz.
Yorum uyarısına yeni eklemeler
Instagram yukarıda bahsedilen özelliklerin yanı sıra, platformu daha güvenli tutmak için de çalışmalar yapıyor. Bu doğrultuda şirket geçen yıl kullanıma sunmaya başladığı yorum uyarısını, artık sürekli potansiyel saldırgan yorumlar yapmaya çalışan insanları da kapsayacak şekilde genişlettiğini söyledi.
Ayrıca Instagram, yorum uyarısını başlattığı günden bu yana insanları zorbalığın sonuçlarına karşı uyarmanın ve gerçek zamanlı geri bildirim sağlamanın davranışları değiştirmede etkili olduğunun da altını çizdi. Bu yeni uyarılarla beraber sosyal medya şirketi, insanların bir an geri adım atıp sözleri üzerinde düşünmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.
Yorumlarda zorbalığı önlemenin ek yolları
Ek olarak Instagram son birkaç gün içerisinde, daha önce şikayet edilmiş benzer yorumları otomatik olarak gizleyen yeni bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu. Şirket, insanlar olumsuz yorumlara maruz kalmak istememesinin yanı sıra gizli olan yorum türlerinde de daha fazla şeffaflık istediğini söylüyor.
Bu bağlamda örneğin sürekli şikayet edilen ve spam olarak işaretlenen şiddet içerikli bir kelime, diğer kullanıcılar tarafından yorumlarda yazıldığında otomatik olarak gizlenecek. Gizlenen yorumlar ise “Gizli Yorumları Görüntüle” bölümünde tutulacak.
İnternet
Twitter, yanlış bilgilere karşı “Birdwatch” özelliği geliştirdi
Twitter, Birdwatch (kuş gözlemi) adında yeni bir deneysel araca sahip. Platformun yanlış bilgilere karşı silah cephaneliğini genişletme çabalarının yeni ve etkili bir parçası. Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, mobil cihazdaki özelliğin ekran görüntülerini tweetleyerek mevcut durumunda nasıl göründüğünü gösterdi. Görünüşe göre araç, kullanıcıların Sessiz, Engelle ve Bildir düğmelerini de bulabilecekleri açılır menüye bir seçenek olarak eklenecek.
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Twitter Birdwatch nasıl çalışıyor?
Bir kullanıcı Birdwatch’a bir gönderi eklediğinde, esasen onu denetlenmesi için işaretler. Ayrıca, özel olabilen veya herkese açık hale getirilebilen ve söz konusu tweet’i neden işaretlediklerini açıklayan notlar da ekleyebilecekler. Özellik uygulanırsa, Twitter, kullanıcıların Birdwatch’la ilgili notlarını gösteren bir tweet’in altına bir çift dürbün (veya gözlük) gibi görünen yeni bir simge yerleştiriyor. Ayrıca platform, arayüz kenar çubuğuna kullanıcıların katkılarını takip edebilecekleri “Kuş Gözlemi Notları” adlı yeni bir sekme ekleyecektir. Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong, aracın varlığını ilk kez Ağustos ayında, çok daha basit olduğu ve henüz bir adı olmadığı zaman, erken haliyle tanıttı. Twitter yaptığı açıklamada: “Yanlış bilgileri ele almanın ve Twitter’da tweetler için daha fazla bağlam sağlamanın birkaç yolunu araştırıyoruz. Yanlış bilgi kritik bir konudur ve bunu ele almak için birçok farklı yolu test edeceğiz.
Birdwatch kitle kaynak kullanımına dayalı bir denetleme aracı olarak tasarlanmış gibi görünse de, herkese kamuya açık notlar ekleme gücü vermek, şirketin başarmaya çalıştığı şeye ters gelebilir. Twitter’ın tüm kullanıcıların diğer kişilerin okuyabileceği notlar eklemesine izin verip vermeyeceğini veya yalnızca doğrulanmış uzmanlar veya moderatörler gibi seçkin kullanıcıların yapıp yapamayacağını öğrenmek için büyük olasılıkla gelecekteki sürümleri veya daha geniş bir sunum için beklememiz gerekecek.
Sosyal Medya
Facebook Gruplar için yeni özellikler: Yönetici araçları ve dahası
Facebook, Gruplar özelliği için getirdiği yenilikleri duyurdu. Yeni yönetici araçları ve genel grup kullanımı hakkında bir dizi açıklama, şirketin yıllık Topluluk Zirvesi kapsamında yapıldı.
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Facebook, 2020 yılı içerisinde yapılan diğer tüm etkinliklerde olduğu gibi çevrim içi ortamda düzenlenen Topluluk Zirvesi etkinliğini ekim ayının başında gerçekleştirdi. Her yıl olduğu gibi bu yılki etkinlikte de şirket, özellikle platform içerisindeki gruplar için kullanıma sunacağı yenilikler hakkında bilgi verdi.
Gelin şimdi bu yepyeni özelliklere yakından bakalım.
Facebook Gruplar için sunulan yenilikler
Admin Assist (Yönetici Yardımı)
Facebook tarafından gruplar için yapılan en önemli yeniliklerin başında Admin Assist (Yönetici Yardımı) geliyor. Facebook’un açıkladığına göre Admin Assist, grup yöneticilerinin gruptaki hakimiyetini güçlendirecek ve ciddi derecede kolaylaştıracak. Aslında bunu otomatik moderasyon sistemi olarak tasvir etmemiz daha mantıklı olur. Zira Admin Assist’i kendi kriterlerinize göre otomatik olarak işlem yapacak şekilde ayarlayarak grup içindeki paylaşımları daha kolay denetleyebileceksiniz.
Biraz daha detayına inelim. Yönetici Yardımı, çalışma mantığı itibariyle şu şekilde işliyor: İlk olarak grup yöneticisinin, kendi istediği kriterlere göre Yönetici Yardımı’nda görevler belirlemesi gerekiyor. Yönetici bu görevleri ayarladıktan sonra Yönetici Yardımı, grup içerisinde bu görevleri otomatik olarak çalıştıracak ve paylaşımları yöneticinin yerine denetleyecek.
Örneğin, belirli anahtar kelime veya bağlantı içeren paylaşımları ya da bir süredir grupta aktif olmayan kişilerin yaptığı paylaşımları Yönetici Yardımı sayesinde otomatik olarak reddedebilirsiniz. Facebook, yöneticilere bunun gibi araçlar sağlayarak gruptaki hakimiyetini hem güçlendirmeyi hem de kolaylaştırmayı hedefliyor. Kısacası Yönetici Yardımı, grubunuzda hangi içeriğin yayınlanabileceğini veya kimlerin paylaşım yapabileceğini önceden belirleyerek zamandan tasarruf edebilmenizi sağlayan şahane bir sistem olacak.
Facebook, gruplar için getirdiği bu özelliği bilgisayar sürümünden başlayarak önümüzdeki aydan itibaren kullanıma sunacağını açıkladı. Sonrasında ise kademeli olarak mobil cihazlara da gelecek.
Facebook Grup Konuları
Facebook, artık gruplar üzerinde belirli içeriklerin hashtag kullanılarak kategorize edilmesine izin veriyor. Bu bağlamda yöneticiler ve üyeler, bir anahtar kelime veya kelime öbeğinden önce hashtag kullanarak paylaşımlarına konu ekleyebilecek. Ayrıca yöneticiler isterse grup üyelerinin konuları kolayca görmesi için konuları grubun üst kısmına sabitleyebilecek.
Brand Collabs Manager, genel gruplar için sunuluyor
Geçtiğimiz ay Facebook, grup yöneticilerine emeklerini bir gelir kapısına dönüştürmelerine yardımcı olmak için yeni bir yol sağlamıştı. Buna göre grup yöneticileri dilediklerinde markalarla işbirliği yaparak onların kitlelerine ulaşabilmesini ve ürünlerini tanıtmasını sağlıyor. Böylelikle hem yöneticiler markalarla ortaklık sağlayarak gelir elde edebiliyor hem de markalar kendilerine yeni bir pazar bulabiliyor.
Şimdi Facebook, Brand Collabs Manager aracını genel gruplar için kullanıma sunmaya başlıyor. Görselde de görebileceğiniz üzere markalar, Brand Collabs Manager’da potansiyel ortaklık fırsatları aramaya başlarken, sponsorlu içerik yaptırabileceği genel gruplar bulabilecek.
Başlangıçta Brand Collabs Manager’da yalnızca genel gruplar listelenecek. Ancak Facebook, özel gruplar için de sponsorlu içerik imkanı sağlamak için çalışmalar yaptığının altını çizdi.
Facebook Gruplar için, etkileşimi artıracak yeni sohbet araçları
Facebook tarafından gruplar için getirilen en büyük yeniliklerden birisi de Sohbetler özelliği oldu. Kısaca özetlemek gerekirse, grup içerisinde üyelerinizle etkileşiminizi gerçek zamanlı sohbet bölümleri oluşturarak artırabileceksiniz. Ayrıca Facebook, grup içinde üyelerin birbiriyle soru-cevap yapabilmesini de kolaylaştırıyor.
Bu yeni özellik, temelde 4 farklı şekilde kullanılıyor:
- Sohbetler: Bir grup içinde gerçek zamanlı sohbetler oluşturun ve katılın.
- Sohbet istemleri: Topluluğunuzun yanıt vermesi için bir istem başlatarak sohbet ortamı yaratabilirsiniz. Burada başkalarının paylaştıklarını görebilir ve fotoğrafla yanıt verebilirsiniz.
- Soru-Cevap: Yöneticiler, topluluğun katılması kolay bir şekilde metin tabanlı soru-cevap oturumları düzenleyebilir.
- Profilinizi gruplar halinde özelleştirin: Özel bir profil fotoğrafı belirleyerek farklı gruplarda görünme şeklinizi değiştirebilirsiniz.
Herkese açık gruplar için yeni özellikler
Facebook, grup katılımını artırmak için de belli düzenlemeler yaptığını söyledi. Sosyal medya devi, bu amacını herkese açık grupların keşfedilmesini kolaylaştırarak gerçekleştirmeyi hedefliyor. Örneğin birisi bir bağlantı paylaştığında, onunla ilişkili herkese açık gruplardaki paylaşımlar haber kaynağında görünecek. Böylelikle ilgili tartışma konusunun geçtiği diğer grupları ve paylaşımları da keşfedebileceksiniz.
- İlgili tartışmalar: Birisi Facebook’ta bir bağlantı yayınladığında veya bir gönderiyi paylaştığında, bunları haber kaynağındaki ilgili tartışmalar kısmında görebileceksiniz.
- Gruplar sekmesi: Gruplar sekmesini ziyaret ettiğinizde, ilgi alanlarınızla ilgili genel gruplardan gelen gönderilerin yanı sıra, size önerilen popüler gönderileri görebilirsiniz.
- Keşfedilebilirlik: Genel gruplardan gelen gönderileri artık Facebook uygulamasının dışında, örneğin internette arama yaparken görmeye başlayacaksınız.
- Üye olmadan grup içi sohbetlere katılın: Artık olası üyeler, topluluk izin verdiği sürece gruba katılmaksızın içerideki sohbetlerde kendine yer edinebilir. Ayrıca yöneticiler, kimlerin onay almadan gönderi paylaşabileceği gibi grup ayarları üzerinde tam denetime sahip olmaya da devam edecek.
Ek olarak Gruplar sekmesini ziyaret ettiğinizde, ilgi alanlarınıza dayalı genel gruplardan gelen gönderilerin yanı sıra herkese açık gruplardaki önerilen popüler gönderileri de göreceksiniz.
İşletim Sistemleri
Facebook Tizen işletim sistemine yönelik desteğini sonlandırdı
Facebook, bünyesinde barındırdığı WhatsApp, Messenger ve Instagram uygulamaları için de geçerli olmak üzere Tizen işletim sistemine yönelik desteğini resmi olarak sonlandırdı. Tizen’li bir cihazınız varsa, söz konusu uygulamaları artık indiremeyecek ve kullanamayacaksınız.
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Android ve iOS kadar popüler olmasa da bir zamanlar çoğu telefonda kendine yer edinmeyi başaran Tizen işletim sistemine yeni bir darbe Facebook kanadından geldi. Sosyal medya devi, kendisine ait tüm sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını Tizen’den kaldırdı. Buna WhatsApp ve Instagram da dahil. Üstelik söz konusu uygulamalar bu işletim sisteminin yer aldığı telefonlarda hiç çalışmayacak.
Facebook uygulamaları Tizen işletim sisteminden kaldırıldı
Örneğin Tizen’li bir akıllı telefonda WhatsApp kullanan kişileri, uygulamayı açtıktan sonra App No Longer Available (Uygulama artık kullanılamıyor) hatası karşılıyor. Öte yandan Tizen kullanıcılarından Facebook’un aldığı bu karara çok büyük tepkiler de gelmeye devam ediyor.
Aslında Tizen bahsettiğimiz gibi Android ve iOS kadar -hatta hiç- kullanılan bir işletim sistemi değil. Türkiye ve diğer ülkelerde en azından böyle; ancak özellikle Hindistan ve Bangladeş pazarında hatırı sayılır derecede kullanıcı kitlesi bulunuyor. Ayrıca istatistiklere göre Facebook bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, Tizen mağazasındaki en popüler mesajlaşma uygulamasıydı.
Bu bağlamda kullanıcıların WhatsApp’a ihtiyaç duyduğunu düşünürsek, böylesine yoğun tepkiler gelmesi çok normal. Yalnız Facebook muhtemelen gelen tepkileri göz ardı edecek ve uygulamalarını Tizen’e yeniden getirmeyecek.