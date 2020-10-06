Instagram 10 yaşında: Yeni simgeler ve bir sürü özellik geldi!

Instagram, 10. yıl dönümü şerefine, yeni uygulama simgeleri ve son 3 yılda paylaştığınız hikayeleri görebileceğiniz bir araç dahil platforma eklediği çeşitli özelliklerini tanıttı.

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5 Ekim 2010 tarihinde Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram, 10. yaşını kutluyor. Facebook bünyesinde faaliyetlerine devam eden sosyal medya şirketi yeni yaşının şerefine, kullanıcılara sunduğu çeşitli özellikleri tanıttı.

İsteğe bağlı yeni uygulama simgeleri, hikaye haritası ve diğer ek güncellemelere şimdi daha yakından bakalım.

Instagram 10. yıl şerefine gelen yeni özellikler

Yeni simgeler

Instagram’ın kullanıcılara sunduğu en önemli yenilik, isteğe bağlı birbirinden şık renklerle süslenmiş uygulama simgeleri oldu. Güncelleme ile uygulamanın iOS ve Android sürümüne eklenen yeni özellik sayesinde turuncu, sarı, yeşil, mor, siyah, beyaz ve daha pek çok tonda bir dizi simge arasından seçim yapabilirsiniz. Hatta nostalji yaşamak istiyorsanız, Instagram’ın ilk logosunu bile ayarlayabilirsiniz.

Yeni Instagram simgeleri nasıl kullanılır?

Yeni simgeleri ayarlamak için evvela Google Play Store veya App Store üzerinden uygulamanızı güncelleyin. Güncelledikten sonra Instagram’ın Ayarlar bölümünü açın ve o ekranda parmağınızı aşağıya kaydırın, yani sayfa yenileme hareketi yapın. Sonrasında birbirinden güzel şık simgelerden istediğinizi seçebilirsiniz.

Instagram hikaye haritası

Instagram’da yapılan diğer bir yenilik, kullanıcılara sunulan Hikaye Haritası özelliği oldu. Bu özellik basitçe, son üç yılda paylaştığınız hikayeleri gösteriyor. Üstelik hikayelerinizi ister harita ister takvim şeklinde görüntüleyebilirsiniz.

Yorum uyarısına yeni eklemeler

Instagram yukarıda bahsedilen özelliklerin yanı sıra, platformu daha güvenli tutmak için de çalışmalar yapıyor. Bu doğrultuda şirket geçen yıl kullanıma sunmaya başladığı yorum uyarısını, artık sürekli potansiyel saldırgan yorumlar yapmaya çalışan insanları da kapsayacak şekilde genişlettiğini söyledi.

Ayrıca Instagram, yorum uyarısını başlattığı günden bu yana insanları zorbalığın sonuçlarına karşı uyarmanın ve gerçek zamanlı geri bildirim sağlamanın davranışları değiştirmede etkili olduğunun da altını çizdi. Bu yeni uyarılarla beraber sosyal medya şirketi, insanların bir an geri adım atıp sözleri üzerinde düşünmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Yorumlarda zorbalığı önlemenin ek yolları

Ek olarak Instagram son birkaç gün içerisinde, daha önce şikayet edilmiş benzer yorumları otomatik olarak gizleyen yeni bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu. Şirket, insanlar olumsuz yorumlara maruz kalmak istememesinin yanı sıra gizli olan yorum türlerinde de daha fazla şeffaflık istediğini söylüyor.

Bu bağlamda örneğin sürekli şikayet edilen ve spam olarak işaretlenen şiddet içerikli bir kelime, diğer kullanıcılar tarafından yorumlarda yazıldığında otomatik olarak gizlenecek. Gizlenen yorumlar ise “Gizli Yorumları Görüntüle” bölümünde tutulacak.