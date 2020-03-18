Haber
PlayStation 5 oyun konsoluna ait tüm özellikler açıklandı!
Bugün itibariyle, PlayStation 5 özellikleri Sony tarafından bir lansman ile tanıtıldı. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xbox Series X ile birçok yönden eşit sayılabilen özelliklere sahip olan yeni konsol, serinin önceki üyesi PS4 baz alındığında ciddi manada büyük yenilikler sunuyor.
Günümüz standartlarına bakıldığında yavaş yükleme ekranları, takılmalar, yetersiz ses desteği gibi sorunlar yaşatan eski konsollara kıyasla, yeni konsolların büyük dikkat çektiğini ve tanıtımların çoğu bilgisayar kullanıcısını olumlu yönde etkileyebileceğini söylemek mümkün.
Firmanın önceki konsollarına ait tüm oyunlara tam destek sağlayacak olan PS5, bunu yapmak için PS4’de bulunan CPU ve GPU birimlerini taklit edecek. Ayrıca bu yolla beraber HDR desteği bulunmayan oyunlara HDR eklenebilecek. Ses kısmında ise konsolun, oyun esnasında yağan yağmur seslerini dahi en ince detayıyla yansıtabilen bir 3D ses desteğine ve sürücüsüne sahip olacağı söylendi.
Tasarımı ve çıkış tarihi açıklanmayan PlayStation 5 için ilerleyen günlerde bu bilgilerin de ortaya çıkmasını umut ediyoruz.
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Bazı başlıklar altında PlayStation 5’in vadettiği özellikler şu şekilde;
- Rüya niteliğinde bir SSD’ye sahip olması
- Yeni 3D motoru ile olağanüstü bir 3D ses kalitesi vadediyor olması
- 4K UHD desteği
- AMD işbirliği ile üretilen, hızlı CPU ve GPU kombinasyonu
- Hızlı yükleme ekranları, aynı anda çoklu oyun desteği
PS4’e kıyasla Playstation 5 özellikleri:
|PlayStation 5
|PlayStation 4
|CPU
|8x Zen 2 Cores 3.5GHz’e kadar (Değişken frekans)
|8x Jaguar Çekirdek 1.6GHz
|GPU
|10.28 TFLOPs, 36 CUs 2.23GHz (Değişken frekans)
|1.84 TFLOPs, 18 CUs 800MHz’e kadar
|GPU Mimarisi
|Özel RDNA 2
|Özel GCN
|Bellek/Arayüz
|16GB GDDR6/256-bit
|8GB GDDR5/256-bit
|Bellek hızı
|448GB/s
|176GB/s
|Dahili depolama
|Özel 825GB SSD
|500GB HDD
|IO Desteği
|5.5GB/s , Typical 8-9GB/s (Sıkıştırılmış)
|Yaklaşık 50-100MB/s (veri konumuna bağlı hız)
|Genişletilebilir depolama
|NVMe SSD Slotu
|Değiştirilebilir dahili HDD
|Harici depolama
|USB HDD Desteği
|USB HDD Desteği
|Optik sürücü
|4K UHD Blu-ray Sürücü
|Blu-ray Sürücü
Haber
Facebook, çalışanlarına Coronavirus nedeniyle 1000 dolar ekstra ödeme yapacak
Facebook, yaklaşık 45 bin çalışanına Coronavirus (Covid-19) salgını nedeniyle oluşabilecek giderler için ekstradan 1000 dolar ödeme kararı aldı. Şirket, sağlık ve güvenlik sebepleri ile ofise gelemeyen ve işlerini evlerinden yürüten çalışanların ihtiyaçlarını bu şekilde hafifletmeyi hedefliyor.
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Şirketin kurucusu Mark Zuckerbeg‘in, şirket çalışanlarına durumu anlatan bir mail gönderdiği bildirildi. Buna göre; sağlık ve güvenlik sebepleri nedeniyle ofise gelemeyen ve işlerini evden yürüten çalışanlara, Facebook tarafından sağlanan yeme-içme, spor salonu ve diğer hizmetlere ulaşım olmamasından kaynaklı 1000 dolar ekstra ödeme yapılacak. Ödemelerin sadece şirket içerisinde tam zamanlı olarak çalışan kişilere yapılacağı, temizlik görevlisi veya kafeterya çalışanı gibi yarı zamanlı çalışanların bundan faydalanamayacağı söyleniyor. Ayrıca şirketin, işlerini evden yürütemeseler bile normalde kazandıkları ücreti tam zamanlı çalışanlarına ödeyeceğini taahhüt ettiği belirtildi.
The Verge‘in haberine göre, Mark Zuckerberg aynı zamanda bir hayırsever grup ile birlikte Coronavirus testinin sağlanmasına yönelik bir finansal organizasyonu yürütüyor. Oluşturulacak fon ile San Francisco bölgesinde yapılacak Coronavirus testlerinin sayısının artması hedefleniyor.
Güvenlik
Microsoft, internet dünyasının “zombilerini” öldürmeye devam ediyor
Microsoft siber güvenlik konusunda çalışmalarını sürdürüyor. 2012 yılından beri takip ettiği Necrus topluluğunu çökerten firma kullanıcılarına rahat bir nefes aldırdı.
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Peki bu Botnet nedir?
Botnet, kötü amaçlı yazılımların bilgisayarlarda dağıtılıp bu yazılımı kullanan veya yükleyen bilgisayarlara çeşitli görevler vermeye yarayan saldırı amaçlı yazılımlardır. Internet dünyasının zombileri olan Necurs botnet, küresel çapta 9 milyon bilgisayara bulaşmış durumda. Spam e-postalar sayesinde bilgisayarlara bulaşıp geniş bir bot ağı kuran Necurs, 35 farklı ülkede yer alan kullanıcıları etkisi altına aldı. Tam 25 ayda 6 milyon civarı alan adı yaratan bu suç örgütü, 8 yıl boyunca ağını genişletip dünyanın en tehlikeli botnetini oluşturdu. Ayrıca 2014 yılında GameOver Zeus isimli yazılımı internet dünyasına saldı. Bu suç örgütü, spam e-postalar atmak dışında, bilgi hırsızlığı ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı bilinmekte. Son iki ayda 3.8 milyon spam e-posta atan Necurs, Microsoft‘un 35 ülkede yer alan ortakları ile birlikte internet ortamından kaldırıldı. Microsoft sadece Necurs‘u kaldırmayıp, son 25 ayda yer alan hareketlerini inceleyerek gelecekte gerçekleşmesi muhtemel saldırıların da önü kesilmiş.
Microsoft bu mücadelede ki başarısını kullanıcılarına blog sayfasında yaptığı açıklama ile duyurdu. Necurs‘u internetten silen Microsoft, şimdi de internet servis sağlayıcıları ile ortak bir şekilde bu botnet ağının Windows üzerinde bıraktığı izleri temizliyor. ABD sınırları içerisinde yer alan bütün botnet alt yapısını ele geçiren Microsoft‘un çok sürmeden bu suç örgütünü komple dijital dünyadan kazıması bekleniyor.
Apple
Apple, iPad Pro 2020 modelini duyurdu!
Apple, trackpad desteği sunan iPad Pro 2020 modelini tanıttı. Şirket yeni iPad’i YouTube kanalında yayınlanan yeni bir video ile duyurdu. Yeni iPad Pro, daha güçlü bir işlemci ve yeni kamera sistemi gibi kullanıcısını memnun edecek özellikleri de beraberinde getiriyor.
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Yeni iPad’in getirdiği en dikkat çekici özellik ise trackpad’e sahip bir klavye. Alttan aydınlatmalı bir klavyeye sahip olan iPad Pro, dizüstü bilgisayar deneyimi sunmak için klavyesinde bir dokunmatik yüzeye de sahip.
Yeni 2020 iPad Pro, 11 inç ve 12.9 inç büyüklüğünde iki farklı ekran boyutuna sahip. Bu ekranlardan ilki olan 11 inçlik versiyonu 2388 x 1668 piksel değerinde, 12.9 inçlik versiyon ise 2732 x 1668 piksel değerinde çözünürlük sunuyor. Bu sayede 264 ppi piksel yoğunluğu ve 600 nit gibi yüksek bir parlaklık deneyimi sağlıyor.
Apple iPad Pro 2020 donanım tarafında ise iPhone 11 serisinde gördüğümüz Apple A12 Bionic işlemcisinin revize edilmiş hali olan A12Z Bionic işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcinin yanında ne kadarlık bir RAM kullanıldığı ise bilinmiyor.
Pil ömrü 10 saat olacak yeni iPad Pro’nun kamera sistemi ise iPhone 11 serisinin kamera sistemini andırıyor. Kamera sisteminde bulunan ultra geniş açılı lense, derinlik algılama ve artırılmış gerçeklik için kullanılacak LIDAR eşlik ediyor.
Apple iPad Pro Türkiye fiyatı da belli oldu
Apple, yaptığı duyuruyla birlikte yeni iPad Pro’nun fiyatını da açıkladı. Apple Türkiye’nin resmi sitesindeki bilgilere göre yeni iPad Pro’nun fiyatı şöyle:
11 inçlik iPad Pro (128GB) 6.399 TL
11 inçlik iPad Pro (256GB) 7.149 TL
11 inçlik iPad Pro (512 GB) 8.649 TL
11 inçlik iPad Pro (1TB) 10.149 TL
12.9 inç iPad Pro (128GB) / 7.999 TL
12.9 inç iPad Pro (256GB) / 8.749 TL
12.9 inç iPad Pro (512 GB) / 10.249 TL
12.9 inç iPad Pro (1TB) / 11.749 TL