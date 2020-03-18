PlayStation 5 oyun konsoluna ait tüm özellikler açıklandı!

Bugün itibariyle, PlayStation 5 özellikleri Sony tarafından bir lansman ile tanıtıldı. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xbox Series X ile birçok yönden eşit sayılabilen özelliklere sahip olan yeni konsol, serinin önceki üyesi PS4 baz alındığında ciddi manada büyük yenilikler sunuyor.

Günümüz standartlarına bakıldığında yavaş yükleme ekranları, takılmalar, yetersiz ses desteği gibi sorunlar yaşatan eski konsollara kıyasla, yeni konsolların büyük dikkat çektiğini ve tanıtımların çoğu bilgisayar kullanıcısını olumlu yönde etkileyebileceğini söylemek mümkün.

Firmanın önceki konsollarına ait tüm oyunlara tam destek sağlayacak olan PS5, bunu yapmak için PS4’de bulunan CPU ve GPU birimlerini taklit edecek. Ayrıca bu yolla beraber HDR desteği bulunmayan oyunlara HDR eklenebilecek. Ses kısmında ise konsolun, oyun esnasında yağan yağmur seslerini dahi en ince detayıyla yansıtabilen bir 3D ses desteğine ve sürücüsüne sahip olacağı söylendi.

Tasarımı ve çıkış tarihi açıklanmayan PlayStation 5 için ilerleyen günlerde bu bilgilerin de ortaya çıkmasını umut ediyoruz.

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Bazı başlıklar altında PlayStation 5’in vadettiği özellikler şu şekilde;

Rüya niteliğinde bir SSD’ye sahip olması

Yeni 3D motoru ile olağanüstü bir 3D ses kalitesi vadediyor olması

4K UHD desteği

AMD işbirliği ile üretilen, hızlı CPU ve GPU kombinasyonu

Hızlı yükleme ekranları, aynı anda çoklu oyun desteği

PS4’e kıyasla Playstation 5 özellikleri: