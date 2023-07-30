Ülkemizdeki artan döviz kurlarının etkisiyle birçok oyun stüdyosu, Epic Games ve Steam gibi platformlarda yayınladıkları oyunların fiyatlarına zam yapıyor. Öyle ki, yeni çıkan oyunlar zaten birçok oyuncunun erişemeyeceği fiyatlara satılırken, nispeten ucuz olan eski ve kaliteli oyunlara yönelen kullanıcıların da ağzı zamlardan yandı. Bir süredir devam eden bu çılgın zam furyasına Sony de katıldı. Şirket, Steam’deki birçok oyunun fiyatına zam yaptı! Bize oyun oynamak da haram!

İşte Sony’nin Yaptığı Devasa Zamlar!

Oyun

Normal Fiyat Zamlı Fiyat Zam Yüzdesi UNCHARTED : Legacy of Thieves Collection 499 TL 899 TL %80 Marvel’s Spider-Man Remastered 499 TL 1.099 TL %120 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 499 TL 899 TL %80 God of War 329 TL 899 TL %173 Sackboy: A Big Adventure 599 TL 1.099 TL %83 Returnal 599 TL 1.099 TL %83 Horizon: Zero Dawn – Complete Edition 329 TL 899 TL %173 Days Gone 329 TL 899 TL %173 Predator: Hunting Grounds 249 TL 549 TL %120 Ratchet & Clank 599 TL 1.099 TL %83

Bu bağlamda Sony cephesinin özellikle God of War ve Spider-Man serisi gibi çok tutulan yapımlara ciddi bir zam yaptığını söylemek mümkün. Öyle ki, yapılan zam oranı bazı oyunlarda yüzde 173’ü bulmuş durumda. Bu da oyunların fiyatının neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor.

Aslında fiyatları döviz cinsinden hesapladığımızda ülkemizdeki fiyatların birçok pazardan daha ucuz olduğunu söylemek mümkün. Örnek vermek gerekirse, God of War’un ABD fiyatı 49.90 dolar olarak karşımıza çıkıyor, bu da ABD’de fiyatın 1.345 TL civarında olduğunu gösteriyor. Yani bu dehşetengiz fiyatların Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik buhran göz önünde bulundurularak belirlenmiş fiyatlar. Buna rağmen fiyatlar çok yüksek.

Bu son fiyat artışları, karşılaştığımız ilk artış değil ve son artış da olmayacak. Döviz kurları bu şekilde yükselmeye ve Türk Lirası bu şekilde değer kaybetmeye devam ederse, iğneden ipliğe zam gelmemiş hiçbir şey kalmayacak. Eğer bir oyun satın almak istiyorsanız, indirim dönemlerini beklemeyi tercih edebilirsiniz ama o zaman için de bir fiyat garantisi yok.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony’nin bu zamları hakkaniyetli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!