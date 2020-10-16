Haber
PlayStation Store, artık mobil cihazlarda ve internette PS3, PS Vita satmayacak
PlayStation Store’dan PS3, PS Vita ve PSP oyunlarına mobil veya web üzerinden erişimek isterseniz, birkaç gün içinde satın alamadığınızı göreceksiniz. Birkaç gün önce Eurogamer, Sony’nin geliştirme ortaklarına bir e-posta gönderdiğini ve PS5’in Kasım ayındaki lansmanından önce PS Store yenilemesinin bir parçası olarak değişikliği bildirdiğini bildirdi. Ardından şirket, haberleri kullanıcılara gönderilen bir e-postada doğruladı.
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Playstation Store satın alma değişikliği ne zaman başlıyor?
Web için yeni Playstation Store arayüzü 21 Ekim – 26 Ekim tarihleri arasında ve 28 Ekim’de mobil cihazlar için kullanıma sunulacak. Bir kez edindikten sonra, artık bir bilgisayar veya telefon üzerinden PS3, PS Vita ve PSP oyunları ve eklentileri satın alamayacaksınız. Neyse ki bu, Sony’nin bu sistemler için dijital oyunları tamamen kaldırdığı anlamına gelmiyor. Eski konsolunuzdaki mağazayı çalıştırabilir ve oradan satın alabilirsiniz. Ayrıca artık PS4 için bile mobil ve web üzerinden uygulama, tema ve avatar satın alamayacaksınız.
Ayrıca Sony, Playstation Store’un İstek Listesi özelliğini sonlandırıyor. Artık bir başlığı, fiyatları izleyebileceğiniz bir listeye eklemek için “kalp” bırakma özelliği olmayacak. Daha önce kaydettiğiniz oyunlar da kaldırılacak. Sony, e-postasında geçmişte satın aldığınız oyunlara ve dijital içeriğe erişiminizi kaybetmeyeceğinizi garanti ediyor. Bu içerik artık PlayStation Store’dan masaüstü veya mobil üzerinden satın alınamayacak olsa da, Sony’nin e-postası, insanların PlayStation Store’a doğrudan PS3 veya Vita üzerinden erişerek PS3, PSP veya Vita içerik satın alabileceklerini belirtiyor. Bek türleri gibi, PS4 uygulamaları, temaları ve avatarları bir PS4 konsolunda PlayStation Store üzerinden indirilebilir. Ve tahmin edeceğiniz gibi, önceden satın aldığınız PS3, PSP veya Vita içeriğine daha önce olduğu gibi erişmeye devam edebileceksiniz. Mevcut PS4 uygulamaları, temaları ve avatarları PS4‘ünüzde kalacaktır.
Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 7 SE 5G Youth duyuruldu!
Huawei Nova 7 SE 5G Youth, firmanın yaptığı tanıtım ile duyuruldu. Nova 7 SE modeline göre işlemci değişikliğine uğrayan akıllı telefon ortaya çıktı.
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Upuzun isimli Huawei Nova 7 SE 5G Youth ortaya çıktı!
Huawei geçtiğimiz nisan tanıttığı Nova 7 SE akıllı telefonunu, işlemci stoklarının bitmesi nedeniyle, yeniden düzenleyerek piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Nova 7 SE 5G Youth ismiyle kullanıcılarını karşılayacak firma, resmi olarak cihazın teknik özelliklerini de ortaya çıkardı. 5G özellikli MediaTek yapımı Dimensity 800U işlemcisinden gücünü alacak akıllı telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Nisan ayında tanıtılan modelde Kirin 820 kullanılırken, stokların tükenmesi nedeniyle firma işlemci konusunda MediaTek‘e yönelmek zorunda kaldı.
6.5 inçlik delikli FullHD+ ekran ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, bir adet de 16 MP değerinde ön kameraya sahip olacak. Arka tarafta da dörtlü kamera kurulumu dikkat çekerken kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak iken, 40W‘lık hızlı şarj desteğini de kullanıcılarına sunacak. Ayrıca cihazın Android 10 tabanlı EMUI 10.1 sürümüne sahip olacağı öğrenildi. Fiyatı 340 dolar olacak akıllı telefonun önce Çin’de satışa çıkacağı öğrenildi. Küresel pazara cihazın ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.
Apple
Apple, 17 Kasım’da yeni Mac modellerini tanıtabilir
Eylül ayında yeni Apple Watch ve iPad modellerini tanıtan şirket, ekim ayında iPhone 12 ve HomePod mini’yi tanıtmıştı. Apple Silicon işlemcili ilk Mac modelleri ise henüz tanıtılmış değil. Şirket, yeni Mac modellerinin 2020 yılı içerisinde tanıtılacağını daha önce açıklasa da; henüz resmi bir lansman tarihi paylaşılmadı.
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Yeni Mac modellerinde Apple Silicon işlemciler kullanılacak
Twitter’da paylaştığı sızıntılarla tanınan Jon Prosser, Intel işlemci yerine Apple Silicon işlemci kullanacak olan ilk Mac modellerinin 17 Kasım’da gerçekleştirilecek olan özel bir etkinlikle tanıtılacağını iddia etti. Prosser, şirketin etkinlik duyurusunu 10 Kasım’da halka açıklayacağını da ekledi. Şirket, eylül ayında gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ ve ekim ayında gerçekleştirdiği ‘Hi, Speed’ etkinliklerinde de benzer bir yaklaşımı benimsemişti. Benzer bir iddia Bloomberg tarafından da öne sürülmüş, şirketin yeni Mac modellerini kasım ayı içerisinde piyasaya sürmeyi planladığı açıklanmıştı.
You should see this confirmed with an announcement on Tuesday, November 10th.
— Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020
WWDC 2020’de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) açıklama yapan şirket; iPad, iPhone ve diğer cihazlarında Intel işlemciler yerine Apple Silicon işlemcilere geçiş yapacaklarını duyurmuştu.
Şirketin kasım ayında gerçekleştireceği iddia edilen etkinlikte Mac dışında başka bir ürün tanıtıp tanıtmayacağı henüz belli değil. Prosser, kasım ayındaki etkinlikte uzun zamandır beklenen takip cihazı AirTag’lerin de tanıtılacağını iddia etti. Şirketin kablosuz kulaklık modellerinden AirPods Studio’nun ise Mart 2021’de tanıtılması bekleniyor.
Şirket, COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi (online) etkinlikler düzenlediğinden, yeni ürünlerini ayrı ayrı tanıtma politikasını daha mantıklı buluyor.
Akıllı TV
Oppo Akıllı TV, Dynaudio ses teknolojileriyle gelecek!
İlk akıllı televizyonunu tanıtmaya hazırlanan Oppo, bugün resmi Weibo hesabı üzerinden paylaştığı görselle beraber Dynaudio iş birliğini TV tarafında da devam ettireceğini açıkladı. Oppo TV’nin hoparlörleri, Dynaudio tarafından geliştirilen ses teknolojilerini barındıracak.
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Şirket, Dynaudio işbirliğini sürdürmekte kararlı
Akıllı TV pazarından pay almak adına harekete geçen Oppo, ilk akıllı televizyonunu önümüzdeki hafta duyuracak. Tanıtılacak olan cihazlarla alakalı farklı sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Oppo’nun resmi Weibo hesabından yapılan paylaşımla beraber şirketin televizyon üretiminde de Dynaudio ile iş birliği içinde olacağı ifade ediliyor. Farklı ses ürünlerinde de Danimarka merkezli şirketle iş birliğine giden Oppo, televizyonunda da Dynaudio ses teknolojilerine yer verecek. Paylaşılan görselde yer alan’10.19’ detayıyla şirket, 19 Ekim’de gerçekleştirilecek olan lansmana işaret ediyor.
Oppo üç farklı TV modeli duyurabilir
3C sertifikasyon programından yalnızca iki farklı boyuttaki televizyon modelinin geçmesiyle beraber Oppo’nun iki model tanıtılacağı öne sürülmüştü. 55” ve 65” büyüklüğündeki modeller, 120Hz tazeleme hızına ve 4K çözünürlüğüne sahip panelle gelecek. Bu televizyonların haricinde şirket, 19 Ekim’de gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında bir model daha tanıtabilir. Gizchina’da yer alan habere göre Çin merkezli alışveriş sitesi JD.com’un, üç farklı Oppo TV modeli listelediği ortaya çıktı. R1 55”, R2 65” ve S1 65” şeklinde listelenen modeller, Oppo kanadından bir farklı model daha geleceği söylentilerini güçlendiriyor. Oppo, önümüzdeki hafta tanıtacağı akıllı televizyonla beraber pazarda pay sahibi olmayı hedefliyor.