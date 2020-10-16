PlayStation Store’dan PS3, PS Vita ve PSP oyunlarına mobil veya web üzerinden erişimek isterseniz, birkaç gün içinde satın alamadığınızı göreceksiniz. Birkaç gün önce Eurogamer, Sony’nin geliştirme ortaklarına bir e-posta gönderdiğini ve PS5’in Kasım ayındaki lansmanından önce PS Store yenilemesinin bir parçası olarak değişikliği bildirdiğini bildirdi. Ardından şirket, haberleri kullanıcılara gönderilen bir e-postada doğruladı.

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Playstation Store satın alma değişikliği ne zaman başlıyor?

Web için yeni Playstation Store arayüzü 21 Ekim – 26 Ekim tarihleri ​​arasında ve 28 Ekim’de mobil cihazlar için kullanıma sunulacak. Bir kez edindikten sonra, artık bir bilgisayar veya telefon üzerinden PS3, PS Vita ve PSP oyunları ve eklentileri satın alamayacaksınız. Neyse ki bu, Sony’nin bu sistemler için dijital oyunları tamamen kaldırdığı anlamına gelmiyor. Eski konsolunuzdaki mağazayı çalıştırabilir ve oradan satın alabilirsiniz. Ayrıca artık PS4 için bile mobil ve web üzerinden uygulama, tema ve avatar satın alamayacaksınız.

Ayrıca Sony, Playstation Store’un İstek Listesi özelliğini sonlandırıyor. Artık bir başlığı, fiyatları izleyebileceğiniz bir listeye eklemek için “kalp” bırakma özelliği olmayacak. Daha önce kaydettiğiniz oyunlar da kaldırılacak. Sony, e-postasında geçmişte satın aldığınız oyunlara ve dijital içeriğe erişiminizi kaybetmeyeceğinizi garanti ediyor. Bu içerik artık PlayStation Store’dan masaüstü veya mobil üzerinden satın alınamayacak olsa da, Sony’nin e-postası, insanların PlayStation Store’a doğrudan PS3 veya Vita üzerinden erişerek PS3, PSP veya Vita içerik satın alabileceklerini belirtiyor. Bek türleri gibi, PS4 uygulamaları, temaları ve avatarları bir PS4 konsolunda PlayStation Store üzerinden indirilebilir. Ve tahmin edeceğiniz gibi, önceden satın aldığınız PS3, PSP veya Vita içeriğine daha önce olduğu gibi erişmeye devam edebileceksiniz. Mevcut PS4 uygulamaları, temaları ve avatarları PS4‘ünüzde kalacaktır.