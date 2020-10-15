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PlayStation 5 kullanıcı arayüzü nihayet ortaya çıktı
Bir süredir PlayStation 5 kullanıcı arayüzünü ortaya çıkarmak konusunda utangaç tavırlar sergileyen Sony, sonunda arayüzden bilgiler içeren bir videoyu bizlerle paylaştı. PS4 üzerinde birçok deneyim ve kullanıcı geri dönüşü alan firma, PS5 üzerinde arayüz konusunda ciddi yenilikler sunacak gibi görünüyor.
Önceki serilerden tanıdığımız klasik oyun karuseli üzerinde, 4K için ince ayarlar yapıldığı aktarılıyor. Ayrıca, oynadığımız oyunlar üzerinde yardım ve bazı hızlı kullanım özelliklerine ulaşabilmemizi sağlayan, çok amaçlı bir “Kontrol Merkezi’de” PS5 ile birlikte hayatımıza dahil olacak. Bahsedilen yeni “Kontrol Merkezi”, Sony’nin söylemlerine göre, kullanıcıların neredeyse her şeye kolayca ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyor. Ek olarak merkez, yeni DualSense üzerinde yer alan PS logolu tuşa basılması halinde kolayca ulaşılabilir olacak.
Yeni arayüzden görüntüleri içeren video
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Diğer tarafta ise, “Aktiviteler” adı verilen yeni “Kontrol Merkezi” içerisinde yer alan özellik ile birlikte, oyun içerisinde tekrar oynamak istediğimiz bölümlere kolayca erişebileceğiz. Konsolu inceleyen kişilerden de bilindiği üzere, yeni arayüz üzerinde tüm işlemler çok hızlı gerçekleşecek. Ek olarak PlayStation Store’un da PS5 arayüzüne tamamen entegre edildiğini düşünürsek, bu yıl geçmişte şikayet edilen birçok PlayStation kullanıcı arayüzü kusurunun çözüldüğünü görebileceğiz.
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Nokia, yeni COVID-19 algılama sistemine yoğun talep olduğunu açıkladı
Nokia, bir kişinin COVID-19 semptomları gösterip göstermediğini, maske takıp takmadığını belirleyebilmek için termal kamera ve gerçek zamanlı video analizi kullanan otomatik bir COVID-19 algılama sistemi oluşturdu.
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Nokia, COVID-19 algılama sistemini 2 aydır kullanıyor
Finlandiyalı şirket, COVID-19 algılama sistemini Hindistan’ın Chennai kentindeki fabrikasında ağustos ayından bu yana kullanıyor. Tesiste şu ana kadar 200 binden fazla kişiye COVID-19 taraması yapılmış durumda.
COVID-19 salgınının başlangıç aşamasında Hindistan yönetmeliklerine uymak adına bir süre kapatılan fabrikada, an itibarıyla 1.000 kişi çalışıyor. Şirketin mantıksal analiz ve IoT (nesnelerin interneti) başkanı Amit Shah’ın Reuters’a verdiği demeçte; sistemlerinin bir kişinin yüksek ateşi olup olmadığını, yüzünde maskesinin bulunup bulunmadığını direkt olarak tespit ettiğini ve ivedilikle operasyon merkezini uyardığı söyledi.
Gizlilik koşullarını sağlayan sistem, kişilerin yüzlerini bulanıklaştırabiliyor. Tesisin farklı konumlarına yerleştirilebilen sistem tek bir merkezden izlenebiliyor. Böylelikle her kontrol noktasında bir görevli bulunmasına gerek kalmıyor.
Nokia fabrikalarında ve Ar-Ge merkezlerinde söz konusu sistemin halihazırda kullanıldığını belirten Amit Shah; Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya’daki okullar ve diğer kamu kurumları başta olmak üzere tüm sektörlerden yoğun bir talep olduğunu ve satış görüşmelerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.
Şirket; gözetim, güvenlik tehditleri ve cihaz bakımı gibi ek hizmetlerin müşteri talepleri doğrultusunda dahil edilerek daha gelişmiş bir paket sunabileceklerini de açıkladı.
Giyilebilir Teknoloji
Youtube Müzik, Apple Watch serisi için artık kullanılabilir!
Google, giyilebilir cihazlar için kendi geliştirmiş olduğu Wear OS platformundan önce Apple Watch ailesini Youtube Müzik desteğine kavuşturuyor. Google, Apple Watch kullanıcılarına daha çok önem veriyormuş gibi görünüyor.
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Youtube Müzik platformuna her geçen gün daha fazla kullanıcıyı dahil etmeye çabalayan şirket, farklı işletim sistemleri için de çalışmalarına devam ediyor. PhoneArena’da yer alan habere göre kendi geliştirmiş olduğu Wear OS’i pas geçen Google, Apple Watch kullanıcıları için Youtube Müzik uygulamasını kullanıma sunuyor. Watch kullanıcıları bu sayede direkt olarak saatleri üzerinden çalma listelerini görüntüleyip istedikleri şarkıyı seçerek parçayı ileri veye geri alabilecekler. Ancak tüm bu yeni özelliklerden faydalanmak için kullanıcıların Youtube Müzik Premium abonesi olmaları, iPhone ve bir Watch 3 serisi ya da üzeri cihaza sahip olmaları gerekiyor. Güncellemelerin tamamlanmasıyla beraber kullanıcılar akıllı saatleri üzerinden Youtube Müzik uygulamasına ve kontrollerine erişebilecekler.
Youtube Müzik yakında Wear OS için de kullanılabilir olacak
Bunların haricinde Google, getirdiği yeni özellikle beraber tek tuşla hoparlörler üzerinden parçalar oynatılabilecek. Watch serisi için Youtube Müzik uygulamasını getiren Google, Wear OS cihazlarına da uygulamayı pek yakında sunacak. Tüm bu atılımlarla beraber şirket Youtube Müzik platformunun daha fazla kullanıcı tarafından tercih etmesini hedefliyor. Bu gelişlerin platforma fayda saplayıp sağlamayacağını ilerleyen süreçte görmüş olacağız.
Google Chat, 2021’den itibaren herkese açık ve ücretsiz olacak
Google, klasik Hangouts’un yerini alacağını duyurmasının ardından nihayet Chat hizmetini nihayet ne zaman kullanıma sunacağını söyledi. Bugün yapılan resmi duyuruya göre Google, 2021’in başlarından itibaren Chat’i ücretsiz ve herkese açık olarak yayınlayacak.
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Google, salgın döneminde ücretsiz hale getirdiği Meet ile elde ettiği başarıdan sonra, şimdi Google Chat hizmetine el atmaya başlıyor. Perşembe günü yaptığı duyuruda Google yetkilileri, Hangouts uygulamasının kullanımdan kaldırılacağını ve onun yerine Google Chat’in geleceğini söyledi. Ayrıca Google, Hangouts’tan Chat’e geçiş hakkında da bilgiler paylaştı.
2021’de Google Chat herkese ücretsiz olacak
Şu haliyle yalnızca Google Workspace müşterilerine özel olan Google Chat, önümüzdeki yıl hem Gmail’e entegre bir şekilde hem de bağımsız bir uygulama olarak bütün kullanıcıların hizmetine ücretsiz sunulacak. Google, Chat’te emojiyle tepki verme, önerilen yanıtlar ve gerçek zamanlı kimlik avı koruması gibi tüm yeni özelliklerin yanı sıra alışılageldik Hangouts’un tüm eski özelliklerinin de yer alacağını söylüyor.
Grup Ürün Müdürü Matthew Leske, perşembe günü şu açıklamayı yaptı:
“2021’in ilk yarısından itibaren, herkes Hangouts’tan Google Chat uygulamasına geçiş yapmaya başlayabilir. Sorunsuz bir geçiş sağlamak için, Hangouts görüşmelerinizin yanı sıra kişiler ve kayıtlı geçmişinizin de otomatik olarak taşınmasına yardımcı olacağız. Geçiş sürecine başladığımızda hangi adımları atabileceğinize dair daha spesifik rehberleri paylaşacağız.”
Tüm bunların yanı sıra, Hangouts’u Google Fi veya Google Voice ile kullanıyorsanız, yeni uygulama artık bunlarla da çalışmayacak. Google, kullanıcıların sırasıyla Google Mesajlar ve Google Voice uygulamalarını kullanmalarını öneriyor.
Hangouts’un telefon aramaları özelliği kaldırılıyor
Chat hizmetinin yanı sıra Google 2021’den itibaren Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hayata geçecek yeni telekomünikasyon düzenlemelerinden dolayı Hangouts’tan telefon aramaları özelliğini kaldıracağını söyledi. Ekim ayında, bu değişiklikten etkilenen kullanıcılara kalan arama kredileri için nasıl geri ödeme alacaklarına dair rehberlik içeren bir bildirim gönderilecek. Önümüzdeki yılın başlarındaysa Hangouts’un telefon aramaları yapmayı mümkün kılan özelliği tamamen kullanımdan kaldırılacak.