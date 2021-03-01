Sony Playstation 5, kripto para madenciliği için uyarlandı!

Sony Playstation 5 oyun konsolunda, normal şartlarda kripto para madenciliği için şirketin koyduğu özel bir sınırlama mevcut. Ancak bazı meraklı Çinli kullanıcılar, şirketin koyduğu bu sınırlamayı aşmayı başardılar. Bununla birlikte, artık Playstation 5 konsolunda kripto para kazımı yapmak mümkün hale gelecek.

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Sony Playstation 5, kripto para madenciliğinde nasıl bir performans veriyor?

Playstation 5‘in donanım bileşenleri, madencilik için oldukça uygun ve yeterli. Ancak şimdiye kadar kazım işleminin konsolda gerçekleşmesi mümkün olmuyordu. Konsol, Zen 2 mimarisindeki AMD Ryzen CPU‘ya sahip. Bu CPU, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile 3.5 GHz‘e kadar saat hızı sunmakta. Cihaz, RDNA 2 mimarisine sahip AMD Radeon GPU ile geliyor. Konsolda bulunan GPU, 10.3 teraflop gücünde ve oldukça güçlü. Bu nedenle, konsolun kripto para kazımı için orta düzeyde performans sağlayacağını söyleyebiliriz.

Playstation 5 üzerinden yapılan kazım işlemi, paylaşılan fotoğraflar ile ortaya çıktı. Bununla birlikte, yapılan kazım Ethereum üzerinden gerçekleşti. Paylaşılan ekran görüntüsünde konsolun madencilik performansı, 98.76 MH/s’ye ulaşıyor. Ayrıca kazım esnasında cihazın güç tüketimi ise 211W değerini veriyor. Bu sonucun hız aşırtmalı bir sonuç olması muhtemel gözüküyor. Çünkü cihazın gerçek performansı 50 MH/s ile RX 5700 XT düzeyinde olmalı. Dün, Apple M1 MacBook Air ile madencilik yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bugün ise Playstation 5 madenciliği ile ilgili görüntülerin ortaya çıkması, madenciliğin hayatın her alanına girdiğini gösteriyor.