Haber
Sony Playstation 5, kripto para madenciliği için uyarlandı!
Sony Playstation 5 oyun konsolunda, normal şartlarda kripto para madenciliği için şirketin koyduğu özel bir sınırlama mevcut. Ancak bazı meraklı Çinli kullanıcılar, şirketin koyduğu bu sınırlamayı aşmayı başardılar. Bununla birlikte, artık Playstation 5 konsolunda kripto para kazımı yapmak mümkün hale gelecek.
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Sony Playstation 5, kripto para madenciliğinde nasıl bir performans veriyor?
Playstation 5‘in donanım bileşenleri, madencilik için oldukça uygun ve yeterli. Ancak şimdiye kadar kazım işleminin konsolda gerçekleşmesi mümkün olmuyordu. Konsol, Zen 2 mimarisindeki AMD Ryzen CPU‘ya sahip. Bu CPU, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile 3.5 GHz‘e kadar saat hızı sunmakta. Cihaz, RDNA 2 mimarisine sahip AMD Radeon GPU ile geliyor. Konsolda bulunan GPU, 10.3 teraflop gücünde ve oldukça güçlü. Bu nedenle, konsolun kripto para kazımı için orta düzeyde performans sağlayacağını söyleyebiliriz.
Playstation 5 üzerinden yapılan kazım işlemi, paylaşılan fotoğraflar ile ortaya çıktı. Bununla birlikte, yapılan kazım Ethereum üzerinden gerçekleşti. Paylaşılan ekran görüntüsünde konsolun madencilik performansı, 98.76 MH/s’ye ulaşıyor. Ayrıca kazım esnasında cihazın güç tüketimi ise 211W değerini veriyor. Bu sonucun hız aşırtmalı bir sonuç olması muhtemel gözüküyor. Çünkü cihazın gerçek performansı 50 MH/s ile RX 5700 XT düzeyinde olmalı. Dün, Apple M1 MacBook Air ile madencilik yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bugün ise Playstation 5 madenciliği ile ilgili görüntülerin ortaya çıkması, madenciliğin hayatın her alanına girdiğini gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 Ultra, DxOMark’a Göre Galaxy S21 Ultra’dan Daha İyi!
Samsung Galaxy S20 Ultra, DxOMark puanı ile üst modeli S21 Ultra‘yı geride bırakıyor. İşte S20 Ultra ve S21 Ultra’nın puan durumları.
Samsung‘un yeni amiral gemisi modelleri arasında rekabet devam ediyor. Samsung’un geçtiğimiz yılki göz bebeği S20 Ultra ve şirketin son canavarı S21 Ultra’nın test sonuçları şaşırtıyor. DxOMark‘a göre S20 Ultra, S21 Ultra’dan daha performanslı bir cihaz. Gelin haberin detaylarına inelim.
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DxOMark adlı internet sitesi uzun yıllardır cihazların her açıdan performanslarını test ediyor. Galaxy S20 Ultra ve S21 Ultra testlerini de yapan DxOMark, bu iki cihaz arasında S20 Ultra’yı daha üstün bulmuş. Çünkü değerlere baktığımızda S21 Ultra toplamda 121 puan alırken; bir alt modeli S20 Ultra 126 puan alıyor. Dolayısıyla S20 Ultra daha başarılı bir model gibi gözüküyor.
Galaxy S20 Ultra kamera tarafında daha üstün!
Detaylara indiğimizde ise her iki cihaz da fotoğraf kısmında 128 puan alıyor. S21 Ultra zoom performansından 76 puan alırken; alt modeli S20 Ultra bu tarafta 88 puan ile galip geliyor. Yine video performansından aldığı 98 puan ile S20 Ultra‘ya yenilen S21 Ultra, hem total hem tekil puanlar ile S20 Ultra’nın gerisinde kalıyor.
Samsung Galaxy S21 Ultra arka tarafında kameralarını çok iyi sergiliyor. Ancak cihazın kamera performansı bu gösterişi pek desteklemiyor gibi. Keza S21 Ultra ve S20 Ultra‘yı ayıran en temel fark kamera tarafında ortaya çıkmış. Dolayısıyla S20 Ultra DxOMark‘a göre daha başarılı bir model olmuş.
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İşlemci
Intel Core i7-11700K, ilk testlerde Ryzen 7 5800X’ten geride
Intel Core i7-11700K işlemcisinin ilk benchmark testleri ortaya çıktı. Testlere göre işlemci rakibi AMD Ryzen 7 5800X çipinden biraz daha yavaş kalıyor.
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Rocket Lake-S masaüstü işlemcisinin söylediğimiz gibi 16 Mart’taki bir organizasyonda tanıtılması konuşulanlar arasındaydı. Ancak şu anda bir Alman satış sitesi olan Mindfactory; Intel’in son işlemcisini birkaç gün önceden listelemiş durumda. Ürün sayfası ise şu anda hala aktif.
Bu işlemcileri satın alan kişiler ise bazı Alman teknoloji sitelerine işlemci benchmark test sonuçlarını paylaştılar. Dolayısıyla mevcut işlemcilere karşı nasıl bir performans görebileceğimiz hakkında iyi bir fikir edinebiliriz gibi duruyor.
Bununla birlikte bu satın almaların tam anlamıyla doğrulanmadığını ve bunların söylentilerden ibaret olduğunu belirtelim. Intel’den işlemcilerle alakalı resmi bir açıklama da olmadığından dolayı genel anlamda dikkatli olmakta fayda var.
Ancak sonuçlara bakacak olursak Intel Core i7-11700K tek çekirdek skorunda 600; çoklu çekirdekte ise 5.749 puana ulaşıyor. Rakibi Ryzen 7 5800X’in ise aynı Cinebench R20 testinde sırasıyla 622 ve 6.022 puanları görülebiliyor. Cinebench R23 ve CPU-Z gibi diğer testlerde de benzer sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Intel işlemci tekli çekirdekte genelde Ryzen çipini biraz geçerken çoklu çekirdekte geride kalıyor. Bu sonuçlar Intel işlemcinin kötü olduğu anlamına tabii ki asla gelmiyor. Ancak daha ucuz olan rakibine nazaran bir üstünlük kuramadığını söyleyebiliriz gibi.
Intel Core i7-11700K hakkında daha öncesinde de benzer sızıntılarla karşılaşmıştık. O sızıntılarda mühendislik numuneleri kullanılırken; bu testlerle birlikte muhtemelen ilk satış çipleri sonuçlarına baktığımızı söyleyebiliriz.
Tabii ki kesin bir sonuca varmadan önce Rocket Lake-S işlemcilerinin resmi çıkışlarını beklememiz gerekecek. Ancak eldeki sonuçların Intel açısından AMD karşısında harika gözüktüklerini de söyleyemeyiz.
Akıllı Telefonlar
Realme X9 Pro bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkabilir!
Realme X9 Pro modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Amiral gemisi rekabetine hazırlanan akıllı telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı.
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Realme X9 Pro modeli Dimensity 1200 ile piyasaya çıkacak!
Realme X9 serisi için geri sayıma geçti. Fiyat performans ürünleri ile adından söz ettiren akıllı telefon üreticisi, 2021 yılını da boş geçmek istemiyor. Serinin Pro modeli amiral gemisi rekabeti için neredeyse hazır. Teknik özellikleri Weibo üzerinde ortaya çıkan akıllı telefon, rekabette öne çıkmayı hedefliyor. Bununla birlikte akıllı telefon MediTek yapımı Dimensity 1200 işlemcisi ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca cihaz 12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak.
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6.4 inçlik FullHD+ ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun ekran yenileme hızı 90 Hz olarak bizleri karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Öte yandan bu pil kapasitesini 65W hızlı destekleyecek. Üçlü arka kamera sistemi ile piyasaya çıkacak akıllı telefonda ana kamera 108 MP değerinde bizleri karşılayacak. Çıkış tarihi de iddia edilen akıllı telefon bu yılın ikinci yarısında kullanıcılarını karşılayacak. Bakalım Realme X9 Pro amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde öne çıkabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
Sony Playstation 5, kripto para madenciliği için uyarlandı!
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